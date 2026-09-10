Rock in Rio: quem são os Stray Kids? Conheça o grupo de K-pop que se apresenta no Palco Mundo

O Stray Kids chega ao Rock in Rio 2026 nesta sexta-feira, 11 de setembro, como a atração principal do Palco Mundo. Com show agendado para 00h05 (horário de Brasília), já na madrugada de sábado, 12, o grupo encerra o primeiro dia da história do festival dedicado ao K-pop.

Formado em 2017 pela sul-coreana JYP Entertainment a partir de um reality show de mesmo nome, o Stray Kids estreou oficialmente em março de 2018. O grupo é formado atualmente por oito integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. A formação começou com nove membros, mas Woojin deixou o grupo em outubro de 2019 por motivos pessoais não revelados.

Uma das principais características do Stray Kids é a participação dos próprios integrantes na criação das músicas. O trio 3RACHA, formado por Bang Chan, Changbin e Han, é responsável por grande parte da composição e produção da discografia. Outros integrantes também participam da criação das faixas.

Essa autonomia ajudou a definir a identidade musical do grupo, que combina elementos de hip-hop, EDM e rock, além de sintetizadores. O estilo ficou conhecido entre os fãs como "Mala Taste", em referência a um som considerado intenso e marcante.

Como o Stray Kids surgiu

A JYP Entertainment anunciou o reality show Stray Kids em setembro de 2017 com o objetivo de formar um novo grupo masculino. Uma das particularidades do programa era que os participantes não apresentariam apenas covers: as missões envolviam a criação das próprias músicas e coreografias.

Antes mesmo da estreia do programa, a agência lançou o videoclipe de "Hellevator", que posteriormente se tornou um single digital. Durante o reality, Lee Know e Felix chegaram a ser eliminados, mas receberam uma nova oportunidade no episódio final, transmitido ao vivo em dezembro daquele ano. Uma votação com o público terminou com 96% dos votos favoráveis à permanência dos dois.

Em janeiro de 2018, o grupo lançou o EP de pré-estreia MIXTAPE, com as músicas apresentadas durante o programa. Em março, veio o debut oficial com I am NOT e a faixa "District 9".

O nome Stray Kids foi escolhido pelos próprios integrantes, sob liderança de Bang Chan. A ideia era representar a intenção de romper com padrões e expectativas para encontrar um caminho próprio. O grupo também relaciona o nome à vontade de se conectar com pessoas que se sentem "perdidas" ao redor do mundo.

Sucesso internacional

O Stray Kids ganhou projeção internacional nos anos seguintes e acumulou recordes de vendas. Em 2021, o álbum Noeasy se tornou o primeiro do grupo a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas.

A partir de 2022, após assinar com a Republic Records para promoções nos Estados Unidos, o grupo lançou os EPs Oddinary, Maxident, Rock-Star e Ate, além do álbum 5-Star e da mixtape Hop. Os seis projetos chegaram ao topo da Billboard 200.

Com base em dados de 2024, o Stray Kids já havia vendido mais de 31 milhões de álbuns, considerando lançamentos coreanos e japoneses. Em 2023, o grupo também apareceu na lista da revista Time de líderes da próxima geração.

Os fãs do grupo são conhecidos como STAY.

Qual deve ser o setlist do Stray Kids no Rock in Rio?

A previsão tem como principal referência o show realizado pelo Stray Kids no Governors Ball Music Festival, em Nova York, no dia 6 de junho. Na ocasião, o grupo apresentou 18 faixas, incluindo sucessos como “MANIAC”, “DOMINO”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom” e “Do It”.

Veja a previsão para o 'Rock in Rio':