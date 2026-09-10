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Rock in Rio: quem são os Stray Kids? Conheça o grupo de K-pop que se apresenta no Palco Mundo

Com o show, eles fazem história como a primeira atração de K-pop a comandar o palco principal do festival

Stray Kids no Rock in Rio: show está agendado para 00h05 (horário de Brasília) (Rock in Rio/Divulgação)

Stray Kids no Rock in Rio: show está agendado para 00h05 (horário de Brasília) (Rock in Rio/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16h38.

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O Stray Kids chega ao Rock in Rio 2026 nesta sexta-feira, 11 de setembro, como a atração principal do Palco Mundo. Com show agendado para 00h05 (horário de Brasília), já na madrugada de sábado, 12, o grupo encerra o primeiro dia da história do festival dedicado ao K-pop.

Com o show, eles fazem história como a primeira atração do gênero a comandar o palco principal do festival.

Formado em 2017 pela sul-coreana JYP Entertainment a partir de um reality show de mesmo nome, o Stray Kids estreou oficialmente em março de 2018. O grupo é formado atualmente por oito integrantes: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. A formação começou com nove membros, mas Woojin deixou o grupo em outubro de 2019 por motivos pessoais não revelados.

Uma das principais características do Stray Kids é a participação dos próprios integrantes na criação das músicas. O trio 3RACHA, formado por Bang Chan, Changbin e Han, é responsável por grande parte da composição e produção da discografia. Outros integrantes também participam da criação das faixas.

Essa autonomia ajudou a definir a identidade musical do grupo, que combina elementos de hip-hop, EDM e rock, além de sintetizadores. O estilo ficou conhecido entre os fãs como "Mala Taste", em referência a um som considerado intenso e marcante.

Como o Stray Kids surgiu

A JYP Entertainment anunciou o reality show Stray Kids em setembro de 2017 com o objetivo de formar um novo grupo masculino. Uma das particularidades do programa era que os participantes não apresentariam apenas covers: as missões envolviam a criação das próprias músicas e coreografias.

Antes mesmo da estreia do programa, a agência lançou o videoclipe de "Hellevator", que posteriormente se tornou um single digital. Durante o reality, Lee Know e Felix chegaram a ser eliminados, mas receberam uma nova oportunidade no episódio final, transmitido ao vivo em dezembro daquele ano. Uma votação com o público terminou com 96% dos votos favoráveis à permanência dos dois.

Em janeiro de 2018, o grupo lançou o EP de pré-estreia MIXTAPE, com as músicas apresentadas durante o programa. Em março, veio o debut oficial com I am NOT e a faixa "District 9".

O nome Stray Kids foi escolhido pelos próprios integrantes, sob liderança de Bang Chan. A ideia era representar a intenção de romper com padrões e expectativas para encontrar um caminho próprio. O grupo também relaciona o nome à vontade de se conectar com pessoas que se sentem "perdidas" ao redor do mundo.

Sucesso internacional

O Stray Kids ganhou projeção internacional nos anos seguintes e acumulou recordes de vendas. Em 2021, o álbum Noeasy se tornou o primeiro do grupo a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas.

A partir de 2022, após assinar com a Republic Records para promoções nos Estados Unidos, o grupo lançou os EPs Oddinary, Maxident, Rock-Star e Ate, além do álbum 5-Star e da mixtape Hop. Os seis projetos chegaram ao topo da Billboard 200.

Com base em dados de 2024, o Stray Kids já havia vendido mais de 31 milhões de álbuns, considerando lançamentos coreanos e japoneses. Em 2023, o grupo também apareceu na lista da revista Time de líderes da próxima geração.

Os fãs do grupo são conhecidos como STAY

Qual deve ser o setlist do Stray Kids no Rock in Rio?

A previsão tem como principal referência o show realizado pelo Stray Kids no Governors Ball Music Festival, em Nova York, no dia 6 de junho. Na ocasião, o grupo apresentou 18 faixas, incluindo sucessos como “MANIAC”, “DOMINO”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom” e “Do It”.

Veja a previsão para o 'Rock in Rio':

  1. “TOPLINE (feat. Tiger JK)”
  2. “S-Class”
  3. “Bounce Back”
  4. “MANIAC”
  5. “DOMINO”
  6. “Thunderous”
  7. “DIVINE”
  8. “Walkin On Water”
  9. “God’s Menu”
  10. “Chk Chk Boom”
  11. “ITEM”
  12. “LALALALA”
  13. “Social Path (feat. LiSA)”
  14. “Side Effects”
  15. “Do It”
  16. “CEREMONY”
  17. “BLIND SPOT”
  18. “MIROH”
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