'Quarto Branco' já dura 17 horas; 8 candidatos ainda estão na disputa

O Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 ultrapassou 17 horas de duração nesta terça-feira, em uma prova de resistência que promete mexer com o jogo já nas primeiras edições do reality.

A dinâmica reúne participantes que não conquistaram vaga por meio das Casas de Vidro. Eles foram levados para um cômodo espartano, sem conforto e com apenas um botão vermelho central. Quem decide apertar o botão desiste da disputa e é eliminado da chance de entrar oficialmente no BBB.

O atleta Ricardinho foi o primeiro a desistir da prova ao acionar o botão depois de mais de 12 horas de confinamento, deixando a disputa com oito concorrentes ainda ativos.

Entre os que permanecem no desafio estão Lívia, Elisa, Matheus, Gabriela, Chaiany, Ricardo, Rafaella e Leandro. Todos seguem sob as regras da produção, que determinam que apenas os dois últimos a resistirem garantem vaga como integrantes do grupo Pipoca do programa.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.