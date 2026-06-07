Apresentador da Globo é atacado por pitbull durante passeio com cães

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do SP2, da TV Globo, relatou ter sido atacado por um pitbull durante um passeio com seus cães na tarde deste domingo, 7.

Em publicação nas redes sociais, Burnier afirmou que o animal circulava sem guia quando avançou contra ele e uma de suas cachorras.

Fotos compartilhadas pelo jornalista mostram ferimentos nas mãos, que ficaram ensanguentadas após o episódio.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por José Roberto Burnier (@jr.burnier)

Segundo o relato, a tutora do pitbull passeava com outros cães no momento do ataque.

"Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia", diz Burnier no Instagram.

O apresentador também aproveitou a publicação para reforçar a importância do cumprimento das regras de segurança para circulação de animais em espaços públicos.

Em diversos estados e municípios brasileiros, a legislação prevê o uso obrigatório de guia para cães em vias públicas e, em alguns casos, exige focinheira para raças consideradas de maior porte ou potencial ofensivo.