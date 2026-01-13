BBB 26: Aline Riscado agora é Aline Campos; entenda a mudança

Aline Campos integra o grupo Camarote do BBB 26 e volta a aparecer na TV com o nome adotado desde 2021. Antes conhecida como Aline Riscado, a atriz e empresária alterou a identificação artística após o fim do casamento com Rodrigo Riscado, pai do seu filho.

A mudança reacende dúvidas do público, já que o sobrenome “Riscado” marcou a trajetória de Aline em trabalhos na TV, publicidade e redes sociais.

Mudança de nome e origem do ‘Riscado’

Aline explicou que o nome artístico surgiu no início da carreira. Ao entrar no balé do Faustão, adotou o sobrenome do então marido. A união durou 11 anos e coincidiu com sua fase de maior exposição nacional.

Em 2021, após a separação, ela retomou o sobrenome de batismo. Aline afirmou que a escolha teve relação com um processo de autoconhecimento e com a percepção de que o nome impactava a forma como era associada profissionalmente.

Segundo a sister, a mudança gerou resistência de pessoas próximas, que avaliavam o nome artístico como mais “marcante” no meio do entretenimento. Ainda assim, Aline decidiu manter a alteração.

Aline Campos no BBB 26

Aline chega ao BBB com trajetória multifuncional. Ao longo da carreira, atuou como atriz, dançarina, influenciadora fitness, repórter e empresária. No reality show, integra o grupo de Camarotes da edição de 2026.

A participação no programa marca o primeiro grande projeto sob o nome Aline Campos. A sister afirmou que o momento representa uma nova fase pessoal e profissional.