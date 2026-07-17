Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quanto custa assistir à final da Copa do Mundo no cinema? Veja preços e onde comprar ingressos

Parceria entre CazéTV e Cinecolor Films leva a decisão do Mundial para salas de cinema em sete unidades da federação

Final da Copa no cinema: Torcedores poderão acompanhar a decisão do torneio em uma experiência de tela gigante e som de cinema (Drs Producoes/Getty Images)

Final da Copa no cinema: Torcedores poderão acompanhar a decisão do torneio em uma experiência de tela gigante e som de cinema (Drs Producoes/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de julho de 2026 às 08h22.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A final da Copa do Mundo de 2026 poderá ser vivida em uma experiência diferente para os torcedores brasileiros. A CazéTV fechou uma parceria com a Cinecolor Films para transmitir a decisão do torneio em salas de cinema espalhadas pelo país, reunindo o público diante das telonas para acompanhar o jogo ao vivo no próximo domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília).

Final da Copa nas telonas

A iniciativa contempla salas das redes Cinemark, Kinoplex e UCI nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. A proposta é transformar o cinema em um ponto de encontro para os torcedores durante a partida entre Espanha e Argentina, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como comprar os ingressos

Os torcedores já podem garantir lugar para acompanhar a partida nas telonas. Os ingressos estão à venda pelo site oficial e nas bilheterias das redes Kinoplex, UCI e Cinemark.

A programação começa às 15h30, com a cobertura pré-jogo, aquecimento para a decisão e o show do intervalo, que contará com apresentações de Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS.

Os ingressos custam R$ 68,39. Clientes cadastrados no programa de fidelidade UCI Unique têm direito ao benefício de meia-entrada em qualquer sessão e dia de exibição.

A rede UCI Cinemas está presente em 14 cidades brasileiras, mas a transmissão da final da Copa do Mundo será realizada em apenas três unidades. Confira os locais confirmados:

  • São Paulo: UCI Anália Franco, no Tatuapé
  • Rio de Janeiro: UCI New York City Center, na Barra da Tijuca
  • Fortaleza: UCI Kinoplex Iguatemi Bosque, no bairro Água Fria
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoCinema

Mais de Pop

Harry Styles no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show deste sábado

Haaland deixa Tom Holland no 'vácuo', mas volta atrás e aceita jantar

Onde está Harry Styles? Fãs tentam adivinhar próximo destino do cantor em SP

Marisa Monte anuncia final da turnê 'Phonica' com show especial no Nubank Parque

Mais na Exame

Esporte

Final da Copa: veja o histórico de confrontos entre Espanha e Argentina

Tecnologia

Apple parte para o ataque e notifica 40 ex-funcionários que foram para a OpenAI

Brasil

Lula diz que 'não há justificativa' para tarifaço dos EUA

Exame IN

Na QI Tech, IPO perde espaço; venda para bancos e recompra entram no radar