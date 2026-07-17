Quanto custa assistir à final da Copa do Mundo no cinema? Veja preços e onde comprar ingressos

A final da Copa do Mundo de 2026 poderá ser vivida em uma experiência diferente para os torcedores brasileiros. A CazéTV fechou uma parceria com a Cinecolor Films para transmitir a decisão do torneio em salas de cinema espalhadas pelo país, reunindo o público diante das telonas para acompanhar o jogo ao vivo no próximo domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília).

Final da Copa nas telonas

A iniciativa contempla salas das redes Cinemark, Kinoplex e UCI nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. A proposta é transformar o cinema em um ponto de encontro para os torcedores durante a partida entre Espanha e Argentina, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como comprar os ingressos

Os torcedores já podem garantir lugar para acompanhar a partida nas telonas. Os ingressos estão à venda pelo site oficial e nas bilheterias das redes Kinoplex, UCI e Cinemark.

A programação começa às 15h30, com a cobertura pré-jogo, aquecimento para a decisão e o show do intervalo, que contará com apresentações de Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS.

Os ingressos custam R$ 68,39. Clientes cadastrados no programa de fidelidade UCI Unique têm direito ao benefício de meia-entrada em qualquer sessão e dia de exibição.

A rede UCI Cinemas está presente em 14 cidades brasileiras, mas a transmissão da final da Copa do Mundo será realizada em apenas três unidades. Confira os locais confirmados: