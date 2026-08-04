Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Estudantes de todas as regiões do Brasil podem ganhar viagem gratuita para China com esta premiação

Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário reconhece jovens em suas comunidades e leva os cinco vencedores à Ásia

Female tourists on hand have a happy travel map.

Female tourists on hand have a happy travel map.

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 17h19.

Você é universitário, cria impacto real na sua comunidade e sonha em explorar o mundo? Então este prêmio pode mudar sua vida.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Serão cinco vencedores: um de cada uma das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

O objetivo do prêmio é valorizar jovens que são agentes de transformação dentro de suas universidades e comunidades

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Isso pode se desenvolver por meio de projetos sociais, pesquisa acadêmica, organizações estudantis ou qualquer outra ação com impacto positivo comprovado.

O que você ganha?

Além da imersão internacional na China com tudo pago, os vencedores também receberão:

  • Reconhecimento nacional como líderes universitários de destaque
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência Na Prática e Exame
  • Rede de contatos com outros jovens promissores
  • Visibilidade na imprensa e redes sociais 

VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Por que a China?

A escolha da China como destino da viagem se conecta com a proposta do prêmio: proporcionar uma experiência de aprendizado global que estimule os jovens a ampliar sua visão de mundo, conhecer novas culturas, práticas e inovações — e trazer esse repertório de volta às suas realidades no Brasil.

Durante a viagem, os ganhadores terão acesso a atividades culturais e educacionais, além de oportunidades de networking.

Um país, cinco protagonistas

Um dos diferenciais do prêmio é o compromisso com a diversidade regional. Serão escolhidos cinco jovens — um de cada região do Brasil. 

Isso garante que diferentes realidades, sotaques, histórias e tipos de protagonismo tenham visibilidade.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O processo seletivo leva em consideração tanto a qualidade da iniciativa apresentada quanto a representatividade regional e o potencial de inspiração de cada jovem.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo UniversitárioNa Prática

Mais de Carreira

Como usar prompts para se preparar para uma entrevista de emprego sem parecer um robô

Do "sobreviver" ao "liderar": evento coloca empreendedorismo feminino no centro do debate econômico

Se você tem estas cinco características, sua inteligência emocional pode estar acima da média

Luiza Helena Trajano: 'Se levarmos 50% de mulheres aos altos cargos, vamos mudar o Brasil'

Mais na Exame

ESG

Diretora da COP30: Adaptação climática ainda não é ativo de investimento, mas já é risco sistêmico

Brasil

Quem é o ex-chefe de gabinete de Lula que confirmou empréstimo de investigada pela PF

Future of Money

As 5 criptomoedas mais recomendadas pelos analistas para agosto

Carreira

Como usar prompts para se preparar para uma entrevista de emprego sem parecer um robô