BTS na Copa do Mundo 2026: confira o quando será o show do grupo na final

Justin Bieber foi confirmado como uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor se apresentará ao lado de Madonna, Shakira e BTS no espetáculo que acontecerá em 19 de julho, durante a decisão do torneio, no New York New Jersey Stadium.

O anúncio foi feito pela FIFA e pela Global Citizen. Será a primeira vez que uma final de Copa do Mundo terá um show de intervalo, em um espetáculo com duração de 11 minutos.

Quem vai se apresentar no show do intervalo?

Além do BTS, o line-up reúne Justin Bieber, Madonna e Shakira como atrações principais. Burna Boy, Gustavo Dudamel, o coral PS22 Chorus e o Coldplay também participam do espetáculo, que tem curadoria de Chris Martin.

Os personagens Kermit, Miss Piggy e outros integrantes dos Muppets também participarão da celebração.

Quando será o show da final da Copa do Mundo?

O show acontecerá no domingo, 19 de julho de 2026, durante o intervalo da final da Copa do Mundo, no New York New Jersey Stadium. A apresentação terá aproximadamente 11 minutos.

Onde assistir ao show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 ao vivo?

O show será exibido durante a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026. No Brasil, a partida e a apresentação poderão ser acompanhadas pelas emissoras e plataformas que detêm os direitos de transmissão do torneio.

Os direitos de exibição da Copa do Mundo de 2026 estão divididos entre diferentes emissoras de TV e serviços de streaming, sendo que a Cazé TV detém os direitos de todos dos jogos.

Como o espetáculo acontecerá no intervalo da decisão do Mundial, não será necessário acessar uma transmissão separada para assistir às apresentações.

Show também arrecada recursos para educação

O espetáculo faz parte da campanha do FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.

O fundo já arrecadou mais de US$ 50 milhões. Além disso, US$ 1 de cada ingresso vendido para partidas da Copa será destinado ao projeto ao longo do torneio.