SpaceX estreia balanço com receita 92% maior, mas ação cai 8%

A SpaceX (SPCX) reportou receita de US$ 7,81 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 92% em relação aos US$ 4,1 bilhões registrados um ano antes e acima dos US$ 6,93 bilhões esperados pelos analistas, segundo a LSEG. Apesar do desempenho acima das projeções, as ações da companhia caem no after-market, em meio ao aumento das despesas de capital. Por volta das 18h10, os papéis recuavam 7,33%.

O resultado marca a primeira divulgação de balanço da fabricante de foguetes reutilizáveis de Elon Musk desde seu IPO recorde em junho. Desde a estreia na bolsa, quando abriu a US$ 150 em 12 de junho, a ação acumula queda de 16,45% até o fechamento de terça-feira, 4, quando fechou em US$ 125,33.

A companhia registrou prejuízo líquido de US$ 541 milhões no trimestre, uma melhora de US$ 467 milhões em relação ao prejuízo de US$ 1,0 bilhão registrado um ano antes. Já o Ebitda ajustado foi de US$ 3,5 bilhões, alta de 191% ante os US$ 1,2 bilhão do mesmo período do ano anterior.

A SpaceX destacou que esse desempenho demonstra uma forte "alavancagem operacional", com expansão significativa de margem impulsionada especialmente pelos novos contratos de infraestrutura de inteligência artificial. Além disso, a empresa encerrou o trimestre com uma posição de caixa robusta de US$ 93,5 bilhões, impulsionada pelos recursos de seu IPO.

O prejuízo por ação também veio melhor que o esperado. A SpaceX registrou perda de US$ 0,09 por ação no trimestre, ante uma estimativa média de prejuízo de US$ 0,26 por ação. A companhia, no entanto, segue pressionada pelos altos investimentos. No ano passado, registrou prejuízo de US$ 4,9 bilhões, em grande parte devido aos pesados aportes em infraestrutura de inteligência artificial.

Starlink foi o único segmento lucrativo

Apesar do crescimento da receita, apenas um dos três segmentos da SpaceX ainda é lucrativo: o de conectividade, que reúne o serviço de internet via satélite Starlink. A plataforma é vendida diretamente a consumidores, além de órgãos governamentais e agências militares.

A divisão de conectividade teve receita de US$ 4,29 bilhões no período, acima dos US$ 3,83 bilhões esperados pelo mercado, e registrou lucro operacional de US$ 1,66 bilhão.

Já a unidade de espaço teve receita de US$ 962 milhões, acima dos US$ 835 milhões projetados, mas apresentou prejuízo operacional de US$ 542 milhões. A divisão de inteligência artificial, por sua vez, teve receita de US$ 2,56 bilhões, ante US$ 2,18 bilhões esperados, mas registrou prejuízo operacional de US$ 1,26 bilhão.

Por que as ações caem no after market?

Para William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, a reação negativa do mercado não está ligada aos números do trimestre, que vieram, em sua análise, acima das expectativas, mas a dois pontos específicos do balanço. O primeiro foi o desempenho da Starlink.

"Apesar de continuar sendo o principal negócio da companhia e o único segmento lucrativo, o número de assinantes veio abaixo do esperado pelo mercado", afirmou Alves.

O segundo fator foi o avanço dos investimentos em inteligência artificial. Segundo o estrategista, segmento de IA continua consumindo grande parte dos recursos gerados pela Starlink, com despesas de capital bem acima das estimativas do mercado. Os investimentos totais da empresa chegaram a US$ 18,4 bilhões no trimestre, dos quais US$ 15,8 bilhões foram destinados à IA, superando a previsão de cerca de US$ 13 bilhões.

"A combinação entre um crescimento menor do que o esperado da base de assinantes da Starlink e investimentos em inteligência artificial acima das projeções ajuda a explicar por que a ação está caindo após o balanço".

Primeiro balanço após o maior IPO da história

A SpaceX estreou na Nasdaq em 12 de junho em uma das aberturas de capital mais aguardadas da história recente do mercado americano. A companhia precificou seu IPO a US$ 135 por ação, levantando cerca de US$ 75 bilhões na maior oferta pública inicial já realizada no mercado global.

No primeiro dia de negociação, os papéis abriram a US$ 150, chegaram a atingir a máxima de US$ 176,52 e encerraram o pregão cotados a US$ 160,42, alta de 19% em relação ao preço da oferta. Com o desempenho da estreia, a empresa fundada por Elon Musk superou a marca de US$ 2 trilhões em valor de mercado.

Desde então, porém, as ações perderam fôlego e fecharam esta terça-feira, 4, a US$ 125,33, acumulando queda de 16,45% em relação ao preço de abertura do primeiro pregão.