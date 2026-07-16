Fórmula mágica? Messi aponta caminho da virada da Argentina na Copa do Mundo

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo ganhou um ponto de virada dentro de campo, na visão de Lionel Messi. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, o camisa 10 revelou que a equipe percebeu uma mudança no comportamento do adversário depois do gol de empate e passou a acreditar que conseguiria definir o confronto antes mesmo de uma possível prorrogação.

Segundo o capitão argentino, a seleção assumiu o controle da partida nos minutos finais, pressionando constantemente a defesa inglesa e criando oportunidades por diferentes caminhos.

Messi afirmou que os jogadores sentiram que a Inglaterra já não conseguia responder à intensidade da Argentina e que o time passou a dominar completamente as ações ofensivas.

"Quando empatamos, sentimos que poderíamos ganhar nos 90 minutos. Já os tínhamos encurralados. Entrávamos por dentro, por fora, criávamos chances com cruzamentos e passes em profundidade. Sentíamos que eles já não queriam mais jogar, e nós estávamos muito perto da vitória", disse o atacante na zona mista.

Torcida teve papel decisivo

Além da atuação dentro das quatro linhas, Messi fez questão de destacar a influência dos torcedores argentinos durante a semifinal.

De acordo com o camisa 10, o apoio vindo das arquibancadas aumentou logo após o empate e serviu como combustível para a equipe buscar a virada que garantiu a vaga na decisão.

"Depois do 1 a 1, a torcida nos ajudou mais uma vez de forma impressionante. A Argentina é muito grande, porque era um jogo que queríamos vencer de qualquer maneira. Essa vitória nos leva a disputar mais uma final de Copa do Mundo."

Argentina busca o tetracampeonato

Com a classificação, a Argentina disputará sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo. A equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta a Espanha no próximo domingo, às 18h, de Brasília, no Estádio Nova York/Nova Jersey.

Atual campeã do mundo, a seleção argentina busca o quarto título de sua história e pode alcançar um feito que não acontece há mais de seis décadas: conquistar dois Mundiais consecutivos. A última seleção a conseguir o bicampeonato foi o Brasil, campeão em 1958 e 1962.