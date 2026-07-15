O significado do número na faixa de Lamine Yamal durante a semifinal da Copa

Além da atuação decisiva na classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo, Lamine Yamal também chamou a atenção por um detalhe em seu visual.

Durante a vitória por 2 a 0 sobre a França, pela semifinal do torneio, o atacante entrou em campo usando uma faixa na cabeça estampada com o número 08304, que despertou a curiosidade dos torcedores.

Código faz homenagem ao bairro onde cresceu

O número faz referência ao código postal de Rocafonda, bairro da cidade de Mataró onde Yamal nasceu.

Localizada a cerca de 30 quilômetros de Barcelona, a região tem pouco mais de 10 mil habitantes e é conhecida por suas origens humildes.

A homenagem ao bairro natal não é novidade na trajetória do jovem espanhol. Em diversas comemorações de gol, Yamal costuma formar com as mãos o número 304, uma referência aos três últimos dígitos do código postal de Rocafonda e uma forma de manter viva sua ligação com o lugar onde cresceu.

Referência ao anime também já apareceu em campo

Essa também não foi a primeira vez que Yamal utilizou uma faixa com mensagens pessoais. Em outras partidas, o atacante apareceu com a inscrição "Ego Yamal", inspirada no anime Blue Lock. A expressão faz alusão ao conceito de "egoísmo saudável" apresentado na obra japonesa, que defende o desenvolvimento da confiança e da ambição individual como fatores essenciais para a formação de grandes atacantes.

Participação decisiva na classificação espanhola

Além da homenagem fora das quatro linhas, Yamal foi protagonista dentro de campo. Ainda no primeiro tempo, o atacante sofreu o pênalti cometido por Lucas Digne, convertido por Mikel Oyarzabal para abrir o placar da semifinal.

Na etapa final, Pedro Porro marcou o segundo gol e confirmou a vitória por 2 a 0 sobre a França, garantindo a Espanha na final da Copa do Mundo.

A seleção espanhola vai encarar a Argentina na grande decisão da Copa do Mundo no domingo. Os hermanos bateram a Inglaterra, de virada, nesta quarta-feira.