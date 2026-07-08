Show de Justin Bieber é confirmado na final da Copa do Mundo 2026

Justin Bieber foi confirmado como uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor se apresentará ao lado de Madonna, Shakira e BTS no espetáculo que acontecerá em 19 de julho, durante a decisão do torneio, no New York New Jersey Stadium.

O anúncio foi feito pela FIFA e pela Global Citizen. Será a primeira vez que uma final de Copa do Mundo terá um show de intervalo, em um espetáculo com duração de 11 minutos.

"A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo como nenhum outro evento. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo", afirmou Bieber em comunicado oficial.

Quem vai se apresentar no show do intervalo?

Além de Justin Bieber, o espetáculo contará com apresentações de Madonna, Shakira e BTS. Burna Boy, Gustavo Dudamel e o coral PS22 Chorus também participam da apresentação, ao lado do Coldplay. A curadoria artística é de Chris Martin, vocalista da banda britânica.

Os personagens Kermit, Miss Piggy e outros integrantes dos Muppets também participarão da celebração.

Quando será o show da final da Copa do Mundo?

O show acontecerá no domingo, 19 de julho de 2026, durante o intervalo da final da Copa do Mundo, no New York New Jersey Stadium. A apresentação terá aproximadamente 11 minutos.

Onde assistir ao show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 ao vivo?

O show será exibido durante a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026. No Brasil, a partida e a apresentação poderão ser acompanhadas pelas emissoras e plataformas que detêm os direitos de transmissão do torneio.

Os direitos de exibição da Copa do Mundo de 2026 estão divididos entre diferentes emissoras de TV e serviços de streaming, sendo que a Cazé TV detém os direitos de todos dos jogos.

Como o espetáculo acontecerá no intervalo da decisão do Mundial, não será necessário acessar uma transmissão separada para assistir às apresentações.

Show também arrecada recursos para educação

O espetáculo faz parte da campanha do FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.

O fundo já arrecadou mais de US$ 50 milhões. Além disso, US$ 1 de cada ingresso vendido para partidas da Copa será destinado ao projeto ao longo do torneio.