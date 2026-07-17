Criptomoedas de Argentina e Espanha disparam antes da final da Copa do Mundo

A classificação de Argentina e Espanha para a final da Copa do Mundo de 2026 impulsionou os fan tokens oficiais das duas seleções. O ARG chegou a subir 143%, enquanto o SPAIN acumulou valorização superior a 67%.

As seleções disputarão o título no domingo, 19 de julho, às 16h, no horário de Brasília, no New York New Jersey Stadium. A Argentina derrotou a Inglaterra por 2 a 1, enquanto a Espanha eliminou a França com uma vitória por 2 a 0.

O Argentina Football Association Fan Token (ARG) reagiu imediatamente à vitória da atual campeã mundial sobre a Inglaterra. Dados enviados pela Chiliz ao Cointelegraph Brasil mostram que o ativo chegou a acumular alta de 143% após a semifinal.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

O volume de negociação do ARG alcançou US$ 18 milhões em 24 horas no recorte informado pela empresa. A movimentação representou uma forte aceleração em relação aos aproximadamente US$ 900 mil registrados antes da partida.

Como os preços dos ativos digitais têm grande oscilação, os percentuais recuaram após o pico e, nesta quinta-feira, 16 de julho, o ARG é cotado perto de US$ 0,29, com alta de aproximadamente 108% e volume de US$ 22,7 milhões.

O SPAIN também reagiu à definição do adversário. O token espanhol chegou a subir mais de 67%, enquanto seu volume de negociação cresceu 1.617% em relação ao dia anterior, conforme dados do FanTokens.com.

Solana também 'ganha' com confronto da Copa do Mundo

A movimentação também alcançou diferentes redes. Segundo a Chiliz, usuários transferiram mais de 1,6 milhão de ARG e 700 mil SPAIN entre Solana e Chiliz Chain antes da final.

A empresa oferece uma ponte omnichain que permite transferir fan tokens entre Chiliz Chain, Solana e Base. Essas operações podem aproximar preços e ampliar a liquidez, mas não representam necessariamente novas compras ou entradas líquidas no mercado.

A Chiliz também identificou maior participação em comunidades de negociação, como a Vibe Trading. Os usuários organizaram disputas ligadas ao desempenho dos tokens antes da decisão.

A final também encerrará a campanha Burn to Glory, iniciativa da Chiliz que reduz as reservas dos fan tokens conforme as seleções avançam na competição. Cada vitória aciona uma porcentagem de queima vinculada à fase do torneio.

A campanha já retirou aproximadamente 248.782 ARG das reservas controladas pelo projeto. A trajetória da Espanha provocou uma redução maior, com cerca de 4,39 milhões de SPAIN eliminados até a final.

A diferença resulta principalmente do tamanho das reservas de cada ativo. Como o SPAIN começou o torneio com uma reserva superior, a aplicação das mesmas porcentagens produz uma queima numericamente maior.

O título acionará uma última redução equivalente a 10% da reserva restante do token da seleção campeã. Uma vitória espanhola retiraria aproximadamente 2,02 milhões de SPAIN, segundo os cálculos apresentados pela Chiliz.

A queima não afeta os tokens mantidos nas carteiras dos torcedores. O mecanismo remove ativos das reservas do projeto, reduzindo a quantidade que poderá entrar posteriormente em circulação.

Segundo a Chiliz, Argentina e Espanha protagonizarão a primeira final de Copa do Mundo entre seleções com fan tokens oficiais. O duelo também marcará a segunda grande decisão de 2026 entre equipes com esses ativos, após Paris Saint-Germain e Arsenal disputarem a Liga dos Campeões.

A Argentina busca o quarto título mundial e tenta se tornar a primeira seleção desde o Brasil, em 1962, a conquistar duas Copas consecutivas. A Espanha procura repetir o triunfo de 2010 e levantar sua segunda taça.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok