Madonna celebra sucesso mundial de 'Confessions II': 'Não consigo acreditar'

Madonna vive mais um capítulo marcante de sua carreira. Poucos dias após o lançamento de "Confessions II", a cantora comemorou o desempenho do álbum nas paradas internacionais e compartilhou uma mensagem de agradecimento aos fãs, celebrando o alcance mundial do projeto.

Gratidão aos fãs

Em publicação nas redes sociais, a artista afirmou que ainda está surpresa com a recepção do disco. "Não consigo acreditar que o álbum está em primeiro lugar no mundo todo", escreveu. Madonna também agradeceu às pessoas envolvidas na produção do projeto e destacou o carinho recebido pelo público durante os últimos dias.

Na mesma mensagem, a cantora revelou que seu principal objetivo com "Confessions II" era criar músicas capazes de fazer as pessoas dançarem durante o verão. Segundo ela, a resposta positiva do público transformou esse desejo em realidade.

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Álbum amplia sequência de recordes

O sucesso de "Confessions II" também fortalece a posição de Madonna entre os maiores nomes da história da música. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, tornando-se seu décimo disco a alcançar o topo da principal parada dos Estados Unidos. Com isso, a artista igualou um feito dos Beatles como os únicos artistas a emplacar 10 álbuns em 1º lugar na Billboard 200 e na parada oficial de álbuns do Reino Unido.

De acordo com a revista People, o desempenho comercial foi impulsionado por mais de 134 mil unidades equivalentes vendidas na semana de estreia nos Estados Unidos, além da liderança em diversos mercados internacionais. O marco também fez da cantora a primeira artista a conquistar álbuns número 1 na Billboard em quatro décadas diferentes.

Continuação de um clássico

Lançado em 3 de julho, "Confessions II" marca o retorno da parceria entre Madonna e o produtor Stuart Price, responsável pelo aclamado "Confessions on a Dance Floor", de 2005. O novo trabalho reúne 16 faixas e aposta novamente na sonoridade dance e eletrônica que marcou uma das fases mais celebradas da carreira da artista.