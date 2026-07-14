Madonna celebra sucesso mundial de 'Confessions II': 'Não consigo acreditar'

'Confessions II': Em publicação nas redes sociais, Madonna compartilhou a emoção ao ver o novo trabalho liderando rankings ao redor do mundo (Reprodução)
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Publicado em 14 de julho de 2026 às 08h25.
Última atualização em 14 de julho de 2026 às 08h31.
Madonna vive mais um capítulo marcante de sua carreira. Poucos dias após o lançamento de "Confessions II", a cantora comemorou o desempenho do álbum nas paradas internacionais e compartilhou uma mensagem de agradecimento aos fãs, celebrando o alcance mundial do projeto.
Em publicação nas redes sociais, a artista afirmou que ainda está surpresa com a recepção do disco. "Não consigo acreditar que o álbum está em primeiro lugar no mundo todo", escreveu. Madonna também agradeceu às pessoas envolvidas na produção do projeto e destacou o carinho recebido pelo público durante os últimos dias.
Na mesma mensagem, a cantora revelou que seu principal objetivo com "Confessions II" era criar músicas capazes de fazer as pessoas dançarem durante o verão. Segundo ela, a resposta positiva do público transformou esse desejo em realidade.
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O sucesso de "Confessions II" também fortalece a posição de Madonna entre os maiores nomes da história da música. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, tornando-se seu décimo disco a alcançar o topo da principal parada dos Estados Unidos. Com isso, a artista igualou um feito dos Beatles como os únicos artistas a emplacar 10 álbuns em 1º lugar na Billboard 200 e na parada oficial de álbuns do Reino Unido.
De acordo com a revista People, o desempenho comercial foi impulsionado por mais de 134 mil unidades equivalentes vendidas na semana de estreia nos Estados Unidos, além da liderança em diversos mercados internacionais. O marco também fez da cantora a primeira artista a conquistar álbuns número 1 na Billboard em quatro décadas diferentes.
Lançado em 3 de julho, "Confessions II" marca o retorno da parceria entre Madonna e o produtor Stuart Price, responsável pelo aclamado "Confessions on a Dance Floor", de 2005. O novo trabalho reúne 16 faixas e aposta novamente na sonoridade dance e eletrônica que marcou uma das fases mais celebradas da carreira da artista.