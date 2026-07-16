Após quase 100 anos, dois países que falam o mesmo idioma vão realizar a final da Copa do Mundo

Quase 100 anos depois, a Copa do Mundo volta a ter uma final com dois países que falam o mesmo idioma se enfrentando. Espanha e Argentina vão se enfrentar no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), pela decisão do Mundial.

A primeira e, até então, única vez que duas seleções que falavam o mesmo idioma chegaram a uma final de Copa foi na primeira edição do torneio, em 1930, quando Uruguai e Argentina se enfrentaram, com os uruguaios levando a melhor e ficando com o título.

Desde então, foram mais 21 edições, e o feito nunca havia se repetido, permanecendo exclusivo da primeira Copa do Mundo. Porém, assim como em 1930, 2026 terá duas seleções de língua espanhola disputando o troféu mais desejado do futebol: Argentina e Espanha.

Os argentinos chegam à decisão após derrotarem a Inglaterra, de virada, por 2 a 1, na semifinal. Os sul-americanos buscam seu quarto título e o segundo seguido. No último Mundial, disputado no Catar, a Argentina venceu a França nos pênaltis, após um empate em 3 a 3 no tempo normal.

Já a Espanha passou pela França na semifinal, vencendo por 2 a 0. Os espanhóis buscam seu segundo título da Copa do Mundo. O primeiro foi conquistado em 2010, na edição disputada na África do Sul, quando derrotaram a Holanda na decisão.

Veja todas as finais de Copa do Mundo

1930 - Uruguai x Argentina

1934 - Itália x Tchecoslováquia

1938 - Itália x Hungria

1950 - Uruguai x Brasil

1954 - Alemanha x Hungria

1958 - Brasil x Suécia

1962 - Brasil x Tchecoslováquia

1966 - Inglaterra x Alemanha

1970 - Brasil x Itália

1974 - Alemanha x Holanda

1978 - Argentina x Holanda

1982 - Itália x Alemanha

1986 - Argentina x Alemanha

1990 - Alemanha x Argentina

1994 - Brasil x Itália

1998 - França x Brasil

2002 - Brasil x Alemanha

2006 - Itália x França

2010 - Espanha x Holanda

2014 - Alemanha x Argentina

2018 - França x Croácia

2022 - Argentina x França

2026 - Espanha x Argentina