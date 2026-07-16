Após quase 100 anos, dois países que falam o mesmo idioma vão realizar a final da Copa do Mundo

Pedro Porro: Argentina e Espanha fazem a final da Copa do Mundo no próximo domingo, 19 (MAURO PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h42.
Quase 100 anos depois, a Copa do Mundo volta a ter uma final com dois países que falam o mesmo idioma se enfrentando. Espanha e Argentina vão se enfrentar no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), pela decisão do Mundial.
A primeira e, até então, única vez que duas seleções que falavam o mesmo idioma chegaram a uma final de Copa foi na primeira edição do torneio, em 1930, quando Uruguai e Argentina se enfrentaram, com os uruguaios levando a melhor e ficando com o título.
Desde então, foram mais 21 edições, e o feito nunca havia se repetido, permanecendo exclusivo da primeira Copa do Mundo. Porém, assim como em 1930, 2026 terá duas seleções de língua espanhola disputando o troféu mais desejado do futebol: Argentina e Espanha.
Os argentinos chegam à decisão após derrotarem a Inglaterra, de virada, por 2 a 1, na semifinal. Os sul-americanos buscam seu quarto título e o segundo seguido. No último Mundial, disputado no Catar, a Argentina venceu a França nos pênaltis, após um empate em 3 a 3 no tempo normal.
Já a Espanha passou pela França na semifinal, vencendo por 2 a 0. Os espanhóis buscam seu segundo título da Copa do Mundo. O primeiro foi conquistado em 2010, na edição disputada na África do Sul, quando derrotaram a Holanda na decisão.
1930 - Uruguai x Argentina
1934 - Itália x Tchecoslováquia
1938 - Itália x Hungria
1950 - Uruguai x Brasil
1954 - Alemanha x Hungria
1958 - Brasil x Suécia
1962 - Brasil x Tchecoslováquia
1966 - Inglaterra x Alemanha
1970 - Brasil x Itália
1974 - Alemanha x Holanda
1978 - Argentina x Holanda
1982 - Itália x Alemanha
1986 - Argentina x Alemanha
1990 - Alemanha x Argentina
1994 - Brasil x Itália
1998 - França x Brasil
2002 - Brasil x Alemanha
2006 - Itália x França
2010 - Espanha x Holanda
2014 - Alemanha x Argentina
2018 - França x Croácia
2022 - Argentina x França
2026 - Espanha x Argentina