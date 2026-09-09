Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Jamiroquai

Jamiroquai: repertório apresentado pelo grupo no Summer Sonic, no Japão, indica quais sucessos podem aparecer no show do Palco Sunset (Reprodução / @jamiroquaihq/Instagram)
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Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20h05.
O Jamiroquai se apresenta mais uma vez no Rock in Rio 2026, desta vez no Palco Sunset, às 22h45, e chega ao festival com um repertório que percorre diferentes momentos da carreira da banda.
A apresentação mais recente do grupo, realizada em 16 de agosto no Summer Sonic, em Tóquio, oferece uma boa pista do que pode aparecer no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Jamiroquai tocou 12 músicas em um show de aproximadamente 1h45.
Entre as músicas apresentadas no Japão estava "Virtual Insanity", um dos maiores sucessos da carreira do Jamiroquai. A faixa apareceu como a última música do repertório no Summer Sonic e pode novamente ocupar posição de destaque no Rock in Rio.
O setlist também contou com "Cosmic Girl", "Canned Heat", "Love Foolosophy" e "Space Cowboy", faixas que atravessam diferentes períodos da discografia do grupo.
Com base na apresentação do Summer Sonic, estas são as músicas que podem aparecer no show do Jamiroquai no Rock in Rio 2026:
O show no Rock in Rio marca mais uma passagem do Jamiroquai pelo Brasil e acontece em uma noite que também terá apresentações de Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara, Os Garotin convidam Duquesa e PJ Morton no Palco Sunset. No Palco Mundo, a programação reúne NEXZ, Hwasa, Alok e Stray Kids.
O Jamiroquai está programado para subir ao Palco Sunset às 22h45. Dois dias depois, em 13 de setembro, a banda também tem apresentação marcada no Nubank Parque, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.
Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).