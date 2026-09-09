Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Jamiroquai

O Jamiroquai se apresenta mais uma vez no Rock in Rio 2026, desta vez no Palco Sunset, às 22h45, e chega ao festival com um repertório que percorre diferentes momentos da carreira da banda.

A apresentação mais recente do grupo, realizada em 16 de agosto no Summer Sonic, em Tóquio, oferece uma boa pista do que pode aparecer no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Jamiroquai tocou 12 músicas em um show de aproximadamente 1h45.

"Virtual Insanity" deve fechar o show

Entre as músicas apresentadas no Japão estava "Virtual Insanity", um dos maiores sucessos da carreira do Jamiroquai. A faixa apareceu como a última música do repertório no Summer Sonic e pode novamente ocupar posição de destaque no Rock in Rio.

O setlist também contou com "Cosmic Girl", "Canned Heat", "Love Foolosophy" e "Space Cowboy", faixas que atravessam diferentes períodos da discografia do grupo.

Qual será o setlist do Jamiroquai no Rock in Rio?

Com base na apresentação do Summer Sonic, estas são as músicas que podem aparecer no show do Jamiroquai no Rock in Rio 2026:

"(Don't) Give Hate a Chance" "Little" "Seven Days in Sunny June" "Space Cowboy" "Alright" "Runaway" "Disco Stays the Same" "Canned Heat" "Cosmic Girl" "Love Foolosophy" "Virtual Insanity"

Jamiroquai comanda o Palco Sunset

O show no Rock in Rio marca mais uma passagem do Jamiroquai pelo Brasil e acontece em uma noite que também terá apresentações de Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara, Os Garotin convidam Duquesa e PJ Morton no Palco Sunset. No Palco Mundo, a programação reúne NEXZ, Hwasa, Alok e Stray Kids.

O Jamiroquai está programado para subir ao Palco Sunset às 22h45. Dois dias depois, em 13 de setembro, a banda também tem apresentação marcada no Nubank Parque, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.

Ainda há ingressos disponíveis para sexta-feira, 11?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para a sexta-feira, 11, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).