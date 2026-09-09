Documentário revela os bastidores de programa de pegadinhas 'rejeitado' de O.J Simpson

A imagem de O.J. Simpson ao lado de um Ford Bronco branco voltou aos holofotes mais de três décadas depois do caso que transformou o ex-jogador de futebol americano em uma das figuras mais controversas dos Estados Unidos.

Imagens inéditas recuperadas por um novo documentário mostram Simpson fazendo piadas sobre o veículo durante a gravação de um programa de pegadinhas.

As cenas fazem parte de "O.J. Simpson: Verdades Nunca Vistas", série documental da Investigation Discovery que revisita os bastidores de "Juiced", projeto lançado por Simpson em 2006 na tentativa de retomar sua carreira no entretenimento. A produção estreou nos Estados Unidos no dia 7 de setembro e também está disponível no HBO Max.

As imagens inéditas

Em uma das cenas reveladas pelo documentário, Simpson aparece ao lado de um Ford Bronco branco, modelo que ficou associado à perseguição policial transmitida ao vivo em 1994. Durante a gravação, ele brinca com a fama do veículo e afirma que foi responsável por torná-lo conhecido.

Em outro momento, Simpson faz referência ao chamado "Bronco ensanguentado" e comenta sobre a capacidade de fuga do carro. As declarações foram registradas durante a produção de "Juiced", quando ele tentava transformar sua notoriedade em entretenimento.

O Ford Bronco ganhou enorme repercussão em 17 de junho de 1994, quando Simpson foi perseguido pela polícia pelas ruas de Los Angeles. A transmissão da perseguição foi acompanhada por milhões de pessoas e se tornou um dos momentos mais marcantes da cobertura televisiva do caso.

A tentativa de voltar à televisão

"Juiced" foi concebido como um programa de câmeras escondidas inspirado em atrações como "Punk'd". Simpson aparecia disfarçado para pregar peças em pessoas comuns, assumindo personagens como vendedor de carros, entregador de pizza e imitador de Elvis Presley.

O projeto acabou cercado por controvérsias. Algumas das brincadeiras faziam referências à própria trajetória de Simpson, incluindo o julgamento pela morte de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman.

A produção chegou a ser disponibilizada como especial pay-per-view e posteriormente em DVD, mas teve pouca repercussão comercial. Segundo relatos recuperados pelo documentário, integrantes da equipe ficaram incomodados com o conteúdo gravado, enquanto produtores enfrentavam dificuldades para levar o projeto adiante.

"Toda a jornada de duas semanas para a produção de 'Juiced' foi uma montanha-russa de emoções para a equipe, muitos dos quais se inscreveram para descobrir por si mesmos se ele conseguiria", explicou a cineasta Rebecca Halpern à Fox News Digital.

O que o documentário revela?

A série documental usa imagens de bastidores e entrevistas com pessoas envolvidas em "Juiced" para reconstruir a tentativa de Simpson de recuperar sua presença na televisão.

"O.J. era um narcisista maligno e megalomaníaco que achava que podia se safar de qualquer coisa — foi isso que fazer [esta série documental] me mostrou", disse a cineasta Halpern.

A produção também examina a relação entre fama, escândalo e entretenimento ao mostrar como o projeto buscava explorar a própria notoriedade de Simpson. A proposta acabou produzindo situações que ultrapassavam o formato tradicional de uma atração de pegadinhas.

O caso que levou O.J. Simpson aos tribunais

Simpson e Brown se casaram em 1985, tiveram dois filhos, Sydney e Justin, e se divorciaram em 1992. Dois anos depois, Brown e seu amigo Ronald Goldman foram encontrados mortos a facadas em frente à casa dela, em Los Angeles.

"Ele estava tão desesperado para voltar aos holofotes, para provar ao mundo que ainda era essa figura amada, que estava disposto a fazer piadas às custas de sua ex-esposa falecida", revelou Halpern.

As investigações rapidamente apontaram Simpson como principal suspeito. O caso ganhou repercussão mundial durante uma perseguição em baixa velocidade pelas ruas de Los Angeles, com o ex-jogador dentro de um Ford Bronco branco. A cena foi transmitida ao vivo pela televisão e se tornou um dos momentos mais emblemáticos do caso.

No chamado "Julgamento do Século", Simpson foi absolvido das acusações de homicídio. Posteriormente, ele foi considerado responsável pelas mortes em um processo civil e condenado a pagar indenização às famílias das vítimas.

Anos depois, Simpson cumpriu quase nove anos de prisão por um caso sem relação com as mortes. Em 2008, foi condenado por roubo à mão armada e outras acusações após participar de uma tentativa de recuperar objetos pessoais de um grupo de colecionadores em Las Vegas.

"Ele queria provar ao mundo que não era o pária que a mídia havia pintado. Ele havia perdido tudo. Chegou ao fundo do poço e estava desesperado pelo amor que um dia teve. É por isso que ele fez 'Juiced'", finalizou.

O.J. Simpson morreu em abril de 2024, aos 76 anos, após ser diagnosticado com câncer.