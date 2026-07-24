Casual

Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Depois do Oscar, novo livro de Rubens Paiva vai virar filme na Netflix

Anúncio da adaptação do livro publicado em 1982 ocorreu durante a 24ª edição da Flip, em Paraty; produção será realizada pela Amaia e pela O2 Filmes

'Feliz Ano Velho': livro vai receber uma adaptação para o cinema (Elisabetta A. Villa/Getty Images)

'Feliz Ano Velho': livro vai receber uma adaptação para o cinema (Elisabetta A. Villa/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de julho de 2026 às 14h59.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Após vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva terá mais livro adaptado para as telonas. A autobiografia Feliz Ano Velho, lançada em 1982, vai virar filme pela Netflix em uma parceria de produção com a Amaia e a O2 Filmes.

O anúncio oficial ocorreu nesta sexta-feira, 24, durante a programação da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

O livro relata o acidente que deixou o autor tetraplégico aos 20 anos, em 1979. A obra utilizou linguagem coloquial e tom confessional para abordar a reabilitação física, a juventude no período da ditadura militar e a transição para a vida adulta. A publicação vendeu centenas de milhares de exemplares e recebeu adaptações anteriores para o teatro e o cinema.

Em declaração durante o evento em Paraty, o autor celebrou a nova versão para o streaming. "Feliz Ano Velho já virou peça, musical, ópera e agora, finalmente, essa obra tão importante para a cultura brasileira será levada ao streaming. Estou muito empolgado por ver mais um casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro, que leva nossas histórias das páginas às telas."

Até o momento, a Netflix não declarou se o filme terá uma janela nos cinemas. Para ser eleito ao Oscar, entre outras regras, o longa-metragem precisa cumprir a exibição comercial mínima exigida no país de origem e nos Estados Unidos, sem estreia prévia em TV ou streaming antes do período nas telonas.

Fernanda Torres estará em Feliz Ano Velho?

A plataforma de streaming e as produtoras envolvidas ainda não divulgaram o elenco, a equipe de roteiro ou a previsão de lançamento da obra. As gravações também não foram iniciadas.

De acordo com a diretora de Séries de Ficção da Netflix, Haná Vaisman, o objetivo do projeto é preservar o alcance emocional do texto original e apresentar a narrativa a novos públicos. "A partir de um relato extremamente pessoal, Feliz Ano Velho consegue chegar ao tema universal de o que significa ser jovem. Talvez por isso tenha gerado uma conexão emocional tão forte com toda uma geração de leitores. Nesta adaptação, queremos que quem já conhece a história se emocione ao vê-la nas telas, e novas gerações de fãs se apaixonem."

A produção executiva do projeto fica a cargo de Diane Maia, da Amaia, e de Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes. A parceria entre a literatura nacional e o audiovisual reforça a presença de títulos brasileiros no catálogo da plataforma de streaming.

Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmesFilmes brasileirosStreaming

Mais de Casual

O que os chefs pensam sobre a proibição do foie gras no Brasil

Technos resgata o clássico Skydiver em edição limitada

O segredo das cafeterias na Coreia do Sul não é o café

Os hotéis de luxo projetados para desaparecer no deserto

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: o líder deve ter os ouvidos e a autoridade de um maestro

Future of Money

B3 'vende' vaca tokenizada e arrecada mais de R$ 100 mil

Inteligência Artificial

Como funciona a J-lens, método que revela parte dos processos internos da inteligência artificial

ExameLab

Herança digital: como deixar acesso a fotos, contas e senhas para a família