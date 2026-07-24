Depois do Oscar, novo livro de Rubens Paiva vai virar filme na Netflix

Após vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva terá mais livro adaptado para as telonas. A autobiografia Feliz Ano Velho, lançada em 1982, vai virar filme pela Netflix em uma parceria de produção com a Amaia e a O2 Filmes.

O anúncio oficial ocorreu nesta sexta-feira, 24, durante a programação da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

O livro relata o acidente que deixou o autor tetraplégico aos 20 anos, em 1979. A obra utilizou linguagem coloquial e tom confessional para abordar a reabilitação física, a juventude no período da ditadura militar e a transição para a vida adulta. A publicação vendeu centenas de milhares de exemplares e recebeu adaptações anteriores para o teatro e o cinema.

Em declaração durante o evento em Paraty, o autor celebrou a nova versão para o streaming. "Feliz Ano Velho já virou peça, musical, ópera e agora, finalmente, essa obra tão importante para a cultura brasileira será levada ao streaming. Estou muito empolgado por ver mais um casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro, que leva nossas histórias das páginas às telas."

Até o momento, a Netflix não declarou se o filme terá uma janela nos cinemas. Para ser eleito ao Oscar, entre outras regras, o longa-metragem precisa cumprir a exibição comercial mínima exigida no país de origem e nos Estados Unidos, sem estreia prévia em TV ou streaming antes do período nas telonas.

Fernanda Torres estará em Feliz Ano Velho?

A plataforma de streaming e as produtoras envolvidas ainda não divulgaram o elenco, a equipe de roteiro ou a previsão de lançamento da obra. As gravações também não foram iniciadas.

De acordo com a diretora de Séries de Ficção da Netflix, Haná Vaisman, o objetivo do projeto é preservar o alcance emocional do texto original e apresentar a narrativa a novos públicos. "A partir de um relato extremamente pessoal, Feliz Ano Velho consegue chegar ao tema universal de o que significa ser jovem. Talvez por isso tenha gerado uma conexão emocional tão forte com toda uma geração de leitores. Nesta adaptação, queremos que quem já conhece a história se emocione ao vê-la nas telas, e novas gerações de fãs se apaixonem."

A produção executiva do projeto fica a cargo de Diane Maia, da Amaia, e de Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes. A parceria entre a literatura nacional e o audiovisual reforça a presença de títulos brasileiros no catálogo da plataforma de streaming.