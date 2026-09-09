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Petrobras reajusta gasolina em R$ 0,19, mas alta é compensada por corte de impostos; entenda

Reajuste acontece após a perda de validade da Medida Provisória nº 1.358/2026

Petrobras: impacto das medidas não deve chegar ao bolso do consumidor (Rickey Rogers/Reuters)

Petrobras: impacto das medidas não deve chegar ao bolso do consumidor (Rickey Rogers/Reuters)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21h15.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 21h19.

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A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 9, que vai aumentar em R$ 0,19 por litro o preço da gasolina A vendida às distribuidoras a partir da próxima quinta-feira, 10. Com o reajuste, o preço médio cobrado pela estatal passa a ser de R$ 3,24 por litro.

No entanto, o impacto das medidas não deve chegar ao bolso do consumidor, já que o governo federal anunciou mais cedo uma redução de R$ 0,63 por litro nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a gasolina.

O reajuste da Petrobras acontece após a perda de validade da Medida Provisória nº 1.358/2026. Com isso, a estatal deixa de aplicar o desconto de R$ 0,44 por litro previsto no programa de subvenção econômica do governo federal.

Na prática, a redução de R$ 0,63 por litro nos tributos federais compensa tanto o fim da subvenção de R$ 0,44 quanto o reajuste de R$ 0,19 anunciado pela Petrobras, neutralizando o impacto dessas medidas sobre o preço do combustível.

Já em relação ao diesel, a Petrobras informou ainda que aguarda a publicação dos atos necessários para revisar o preço do óleo diesel. "Com relação à concessão de nova subvenção econômica à comercialização de óleo diesel anunciada pelo Governo Federal, a Petrobras aguarda a publicação dos atos legais necessários para avaliação e implementação", diz.

Governo reduz tributos sobre gasolina e etanol

Durante a tarde de hoje, o governo Lula anunciou que vai reduzir os tributos federais sobre a gasolina como forma de compensar as recentes altas do preço internacional do barril do petróleo, em razão da guerra no Oriente Médio, e renovará a subvenção federal ao diesel, agora fixada em R$ 1 por litro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quarta-feira, 9, um decreto que reduz o PIS e a Cofins em R$ 0,63 por litro de gasolina e em R$ 0,19 por litro de etanol, o que equivale a zerar o imposto sobre o biocombustível. A medida entra em vigor em 10 de setembro e tem efeitos até 5 de outubro, um dia depois do primeiro turno das eleições.

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