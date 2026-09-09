Por onde anda o Jamiroquai? Banda retorna ao Brasil para o Rock in Rio

Jamiroquai: banda retorna ao país para o Rock in Rio e prepara novo álbum, enquanto celebra três décadas de um de seus maiores sucessos (Reprodução / @jamiroquaihq/Instagram)
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Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20h04.
O chapéu continua no lugar, os passos de dança também e "Virtual Insanity" segue entre os maiores cartões de visita do Jamiroquai. O que mudou nos últimos anos foi o ritmo de Jay Kay e da banda, que passaram um período mais distante dos palcos.
Agora, o grupo britânico está de volta ao Brasil. O Jamiroquai se apresenta nesta sexta-feira, 11, no Palco Sunset do Rock in Rio 2026, a partir das 22h45.
A apresentação marca o retorno da banda à América Latina depois de oito anos.
Nos últimos anos, Jay Kay preferiu uma rotina mais distante das longas turnês que marcaram boa parte da trajetória do Jamiroquai.
Em entrevista ao Mundo América, publicada no dia 2 de setembro, o vocalista explicou que passou um período dedicado à família. Segundo ele, depois de anos seguindo o tradicional ciclo de lançamento de álbum e turnês de dois ou três anos, chegou o momento de descansar.
A chegada dos filhos teve peso nessa decisão. Jay Kay contou que queria acompanhar de perto os primeiros anos das crianças e aproveitar uma fase da vida que poderia passar rapidamente.
"Eu tinha trabalhado muito e estado em turnê por muito tempo. Precisava parar", afirmou o cantor ao explicar por que o novo álbum levou cerca de dez anos para ser desenvolvido.
A pausa também ajudou a mudar a relação do artista com os palcos. Em entrevista à Radio X, Jay Kay disse que se sente em melhor forma atualmente e acredita que sua voz está melhor do que estava há dez ou 15 anos.
Apesar do período mais discreto, o Jamiroquai nunca encerrou as atividades. A banda lançou "Automaton" em 2017 e seguiu fazendo apresentações internacionais. A última passagem pelo Brasil aconteceu em 2018, antes de o grupo entrar em um período de atividades mais espaçadas.
Agora, o calendário voltou a ficar cheio. Em 2026, o Jamiroquai passou por festivais na Europa e pelo Japão antes de desembarcar na América Latina. A agenda inclui apresentações no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e México.
A nova fase também vem acompanhada de música inédita. Jay Kay revelou que trabalha em um novo disco do Jamiroquai. O projeto será o primeiro álbum da banda desde "Automaton", lançado em 2017.
Ainda à Radio X, o cantor descreveu o material como um álbum mais alegre e voltado ao groove, com referências à sonoridade clássica do grupo. O músico também revelou que Thundercat participa do projeto.
"É um retorno à velha guarda, mas com ainda mais groove. Tudo começou com a melodia principal. O celular tem sido muito útil, porque eu acordo às 3h30 da manhã com uma ideia na cabeça. Consigo ouvir toda a música na minha cabeça."
A escolha combina com o momento vivido pela banda. Enquanto "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" e "Space Cowboy" continuam sendo presença constante nos shows, Jay Kay pretende apresentar uma nova etapa do Jamiroquai para uma geração que descobriu o grupo décadas depois de seus primeiros sucessos.
O retorno ao Brasil acontece em um momento simbólico para a carreira do grupo. Em 2026, "Virtual Insanity", um dos maiores sucessos do Jamiroquai, completa 30 anos. A música foi lançada em 1996 como parte do álbum "Travelling Without Moving" e se tornou um dos trabalhos mais reconhecidos da banda.
O videoclipe, marcado pela coreografia de Jay Kay em um ambiente que parece se mover ao seu redor, ajudou a transformar o cantor em uma das figuras mais identificáveis da música britânica dos anos 1990.
O retorno também recupera uma relação construída ao longo de décadas. Jay Kay já esteve diversas vezes no país e sempre demonstrou entusiasmo com o público brasileiro. A banda passou pelo Brasil em diferentes momentos desde 1997, incluindo uma apresentação no Rock in Rio de 2011.
O último show do Jamiroquai no Brasil foi em 2018, em uma apresentação única em São Paulo, para divulgar o álbum "Automaton". Na ocasião, a banda já tinha duas décadas de trajetória e continuava apostando na combinação de soul, funk, disco e acid jazz que marcou sua identidade.
Agora, o reencontro acontece em uma escala diferente. O Jamiroquai fecha a programação do Palco Sunset nesta sexta-feira, 11, às 22h45, antes do Stray Kids encerrar a noite no Palco Mundo, às 0h05.
A passagem pelo Brasil ainda inclui um show em São Paulo, no domingo, 13 de setembro, no Nubank Parque. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.