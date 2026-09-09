Por onde anda o Jamiroquai? Banda retorna ao Brasil para o Rock in Rio

O chapéu continua no lugar, os passos de dança também e "Virtual Insanity" segue entre os maiores cartões de visita do Jamiroquai. O que mudou nos últimos anos foi o ritmo de Jay Kay e da banda, que passaram um período mais distante dos palcos.

Agora, o grupo britânico está de volta ao Brasil. O Jamiroquai se apresenta nesta sexta-feira, 11, no Palco Sunset do Rock in Rio 2026, a partir das 22h45.

A apresentação marca o retorno da banda à América Latina depois de oito anos.

Jay Kay escolheu diminuir o ritmo

Nos últimos anos, Jay Kay preferiu uma rotina mais distante das longas turnês que marcaram boa parte da trajetória do Jamiroquai.

Em entrevista ao Mundo América, publicada no dia 2 de setembro, o vocalista explicou que passou um período dedicado à família. Segundo ele, depois de anos seguindo o tradicional ciclo de lançamento de álbum e turnês de dois ou três anos, chegou o momento de descansar.

A chegada dos filhos teve peso nessa decisão. Jay Kay contou que queria acompanhar de perto os primeiros anos das crianças e aproveitar uma fase da vida que poderia passar rapidamente.

"Eu tinha trabalhado muito e estado em turnê por muito tempo. Precisava parar", afirmou o cantor ao explicar por que o novo álbum levou cerca de dez anos para ser desenvolvido.

A pausa também ajudou a mudar a relação do artista com os palcos. Em entrevista à Radio X, Jay Kay disse que se sente em melhor forma atualmente e acredita que sua voz está melhor do que estava há dez ou 15 anos.

O Jamiroquai continuou na ativa

Apesar do período mais discreto, o Jamiroquai nunca encerrou as atividades. A banda lançou "Automaton" em 2017 e seguiu fazendo apresentações internacionais. A última passagem pelo Brasil aconteceu em 2018, antes de o grupo entrar em um período de atividades mais espaçadas.

Agora, o calendário voltou a ficar cheio. Em 2026, o Jamiroquai passou por festivais na Europa e pelo Japão antes de desembarcar na América Latina. A agenda inclui apresentações no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e México.

Novo álbum está a caminho

A nova fase também vem acompanhada de música inédita. Jay Kay revelou que trabalha em um novo disco do Jamiroquai. O projeto será o primeiro álbum da banda desde "Automaton", lançado em 2017.

Ainda à Radio X, o cantor descreveu o material como um álbum mais alegre e voltado ao groove, com referências à sonoridade clássica do grupo. O músico também revelou que Thundercat participa do projeto.

"É um retorno à velha guarda, mas com ainda mais groove. Tudo começou com a melodia principal. O celular tem sido muito útil, porque eu acordo às 3h30 da manhã com uma ideia na cabeça. Consigo ouvir toda a música na minha cabeça."

A escolha combina com o momento vivido pela banda. Enquanto "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" e "Space Cowboy" continuam sendo presença constante nos shows, Jay Kay pretende apresentar uma nova etapa do Jamiroquai para uma geração que descobriu o grupo décadas depois de seus primeiros sucessos.

30 anos de 'Virtual Insanity'

O retorno ao Brasil acontece em um momento simbólico para a carreira do grupo. Em 2026, "Virtual Insanity", um dos maiores sucessos do Jamiroquai, completa 30 anos. A música foi lançada em 1996 como parte do álbum "Travelling Without Moving" e se tornou um dos trabalhos mais reconhecidos da banda.

O videoclipe, marcado pela coreografia de Jay Kay em um ambiente que parece se mover ao seu redor, ajudou a transformar o cantor em uma das figuras mais identificáveis da música britânica dos anos 1990.

Uma relação antiga com o Brasil

O retorno também recupera uma relação construída ao longo de décadas. Jay Kay já esteve diversas vezes no país e sempre demonstrou entusiasmo com o público brasileiro. A banda passou pelo Brasil em diferentes momentos desde 1997, incluindo uma apresentação no Rock in Rio de 2011.

O último show do Jamiroquai no Brasil foi em 2018, em uma apresentação única em São Paulo, para divulgar o álbum "Automaton". Na ocasião, a banda já tinha duas décadas de trajetória e continuava apostando na combinação de soul, funk, disco e acid jazz que marcou sua identidade.

Jamiroquai vai comandar o Palco Sunset nesta sexta-feira, 11

Agora, o reencontro acontece em uma escala diferente. O Jamiroquai fecha a programação do Palco Sunset nesta sexta-feira, 11, às 22h45, antes do Stray Kids encerrar a noite no Palco Mundo, às 0h05.

A passagem pelo Brasil ainda inclui um show em São Paulo, no domingo, 13 de setembro, no Nubank Parque. Os ingressos estão disponíveis na Eventim.