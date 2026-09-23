Qual é a ordem dos filmes de 'Resident Evil'? Veja como e onde assistir

Quem acompanha a franquia "Resident Evil" pode encontrar uma linha do tempo com diferentes histórias, personagens e versões do universo criado pela Capcom. No cinema, a série passou por três fases principais: a saga protagonizada por Milla Jovovich, o reboot de 2021 e o novo filme lançado em 2026.

Para quem quer maratonar os longas, a ordem de lançamento é a maneira mais simples de acompanhar a evolução da franquia. Confira a sequência completa e onde assistir a cada produção no Brasil.

Qual é a ordem dos filmes de 'Resident Evil'?

1. 'Resident Evil' (2002)

O primeiro filme apresenta Alice, personagem interpretada por Milla Jovovich, que acorda em uma mansão sem lembrar como chegou ao local. Ela descobre que uma equipe militar foi enviada para investigar um laboratório subterrâneo da Umbrella Corporation.

O grupo precisa conter um vírus que transformou os pesquisadores em criaturas violentas. O longa dirigido por Paul W. S. Anderson estabelece elementos que seriam retomados nos filmes seguintes, como a Umbrella, o vírus T e a ameaça dos zumbis.

Onde assistir: HBO Max.

2. 'Resident Evil: Apocalipse' (2004)

Dois anos depois, Alice retorna para Raccoon City, cidade atingida pelo avanço do vírus T. A história introduz personagens conhecidos dos videogames, como Jill Valentine, interpretada por Sienna Guillory.

A protagonista precisa atravessar a cidade enquanto tenta encontrar uma saída antes que a contaminação se espalhe ainda mais.

Onde assistir: HBO Max.

3. 'Resident Evil: Extinção' (2007)

A terceira produção leva a história para um cenário pós-apocalíptico. Raccoon City ficou para trás, enquanto Alice e outros sobreviventes atravessam o deserto de Nevada em busca de um lugar seguro.

A Umbrella continua tentando controlar o vírus e transformar Alice em uma peça importante de seus experimentos.

Onde assistir: HBO Max.

4. 'Resident Evil 4: Recomeço' (2010)

O quarto filme da franquia acompanha Alice em uma nova etapa de sua luta contra a Umbrella. A personagem chega a Los Angeles e encontra um grupo de sobreviventes que tenta escapar de uma cidade tomada por mortos-vivos. O filme também amplia a presença de personagens relacionados aos jogos.

Onde assistir: Netflix.

5. 'Resident Evil: Retribuição' (2012)

O quinto filme coloca Alice novamente no centro dos planos da Umbrella. A protagonista é capturada e levada para uma instalação da organização, onde precisa enfrentar diferentes ameaças enquanto tenta descobrir o que está acontecendo.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

6. 'Resident Evil: O Capítulo Final' (2016)

O sexto filme encerra a história de Alice iniciada em 2002. Depois dos acontecimentos de "Resident Evil: Retribuição", a protagonista retorna a Raccoon City para enfrentar a Umbrella em seu confronto definitivo.

A trama também recupera elementos apresentados no primeiro longa e leva Alice de volta à Colmeia, o laboratório subterrâneo onde a história começou.

Onde assistir: HBO Max.

7. 'Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City' (2021)

O longa, lançado em 2021, funciona como um reboot da franquia. "Bem-Vindo a Raccoon City" abandona a continuidade dos seis longas protagonizados por Milla Jovovich e apresenta uma nova versão da história.

A trama se passa em 1998 e acompanha personagens como Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine e Leon Kennedy durante uma noite de terror em Raccoon City.

A produção busca uma ligação mais direta com os primeiros videogames da série e concentra sua história na cidade, na Umbrella Corporation e nos acontecimentos envolvendo a mansão e a delegacia.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Claro TV+, Youtube, Google Play e Apple TV (com complemento de assinatura ou via aluguel e compra).

8. 'Resident Evil' (2026)

O novo "Resident Evil" chegou aos cinemas na última quinta-feira, 17 de setembro, sob o comando de Zach Cregger, diretor de "A Hora do Mal" e "Noites Brutais".

A produção apresenta uma história inédita dentro da franquia e acompanha Bryan, interpretado por Austin Abrams. O personagem trabalha como entregador de suprimentos médicos e acaba envolvido em uma corrida pela sobrevivência durante uma noite marcada pelo caos e pelo surgimento de criaturas.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas.