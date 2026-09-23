B3 estreia futuro de Bitcoin em dólar e amplia estratégias na bolsa

A B3 começou a negociar o Contrato Futuro de bitcoin em Dólares Americanos. O produto tem o ticker BTC e amplia a prateleira de derivativos de cripto da bolsa brasileira.

O contrato permite negociar o preço futuro do bitcoin diretamente em dólares. Tudo ocorre dentro da infraestrutura regulada da B3. O investidor não precisa comprar nem guardar a criptomoeda.

Cada contrato representa 0,01 bitcoin. A cotação é expressa em dólares americanos por bitcoin. Os vencimentos acontecem todos os meses, sempre na última sexta-feira.

A liquidação é exclusivamente financeira. Isso significa que não há entrega da criptomoeda no vencimento. Apenas a diferença de preço é acertada em dinheiro. A referência usada é o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price – Settlement.

“A chegada do Futuro de bitcoin em dólares amplia o conjunto de ferramentas disponíveis para quem negocia criptoativos na B3. O investidor passa a poder escolher entre uma referência em reais ou uma cotação diretamente em dólares e, para os participantes mais sofisticados, combinar bitcoin e câmbio em estratégias de proteção, posicionamento e arbitragem. É uma evolução importante da nossa prateleira de derivativos, aproximando ainda mais o mercado brasileiro da dinâmica global de negociação de criptoativos, mas com a infraestrutura, a transparência e a gestão de risco da B3”, afirma Marcos Skistymas, diretor de Produtos Listados da B3.

Futuro de bitcoin em dólar ou em real: qual a diferença?

O novo BTC convive com o Futuro de bitcoin em reais, negociado sob o ticker BIT. Os dois acompanham a mesma criptomoeda. A diferença está na moeda de cotação.

O BIT combina duas variáveis. A primeira é a oscilação do bitcoin no mercado internacional. A segunda é o comportamento do câmbio. Mesmo que o bitcoin fique estável em dólares, uma alta ou queda da moeda americana diante do real altera o preço do contrato.

Já o BTC tem cotação direta em dólares. A variação do real frente ao dólar não entra diretamente na formação do preço. Quem quer acompanhar a referência internacional da cripto passa a ter um caminho mais direto.

Na prática, os dois contratos podem ser usados de forma isolada ou combinada. A escolha depende da expectativa do investidor para o câmbio.

Quais estratégias o novo contrato BTC abre?

A convivência dos dois produtos amplia as possibilidades para traders, gestores e investidores experientes.

Um participante pode usar o BTC para expressar uma visão sobre o preço internacional do bitcoin. Em seguida, pode combinar essa posição com contratos futuros de dólar. Assim, administra a exposição cambial de forma separada.

Outra possibilidade é acompanhar as diferenças relativas entre os futuros em reais, os futuros em dólares e o mercado de câmbio. A partir dessas distorções, é possível montar operações de valor relativo ou de arbitragem. Arbitragem é a estratégia que busca lucro com diferenças de preço do mesmo ativo em mercados distintos.

Como funciona a rolagem do futuro de bitcoin?

Junto com o novo contrato, a B3 também iniciou a negociação da Operação Estruturada de Rolagem do Futuro de bitcoin em Dólares Americanos. O ticker é BC1.

A ferramenta é conhecida no mercado como spread calendário. Ela permite trocar um contrato próximo do vencimento por outro de vencimento mais distante. Tudo em uma única operação.

Sem esse recurso, o investidor precisaria encerrar a posição atual e abrir outra em seguida. São duas etapas separadas, com mais custo e mais risco de execução. Com o BC1, a continuidade da estratégia fica mais simples.

O que é o programa de formador de mercado da B3?

O BTC também entrou no Programa de Formador de Mercado de Futuros de Criptomoedas da B3. O programa prevê dez vagas.

Formadores de mercado são instituições que mantêm ofertas de compra e de venda de forma contínua. Elas seguem regras definidas pela bolsa. O objetivo é melhorar a formação de preços e garantir liquidez ao produto.

Liquidez é a facilidade de comprar ou vender um ativo sem provocar grandes distorções de preço.

O que é um contrato futuro de bitcoin?

Contratos futuros de bitcoin são derivativos. Derivativo é um instrumento financeiro cujo valor deriva do comportamento de outro ativo.

No caso do BTC, o valor acompanha uma referência de preço do bitcoin. Não há compra, venda ou transferência da criptomoeda em si.

O investidor deposita margem de garantia. A margem é um valor exigido pela bolsa para cobrir eventuais perdas. As posições também passam por ajustes diários, ou seja, ganhos e perdas são acertados a cada pregão.

O produto envolve alavancagem. Isso permite operar um valor maior do que o capital depositado, o que amplia ganhos e também perdas. Como o bitcoin tem volatilidade elevada, o contrato exige conhecimento de derivativos e disciplina no gerenciamento de risco.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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