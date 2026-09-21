Novo 'Resident Evil' quebra recorde da franquia e arrecada US$ 108,3 milhões na estreia

O retorno de "Resident Evil" aos cinemas começou com força nas bilheterias. O reboot dirigido por Zach Cregger arrecadou US$ 60 milhões em seu primeiro fim de semana na América do Norte, estabelecendo a maior abertura da franquia na região, segundo dados do Box Office Mojo.

O desempenho também impulsionou o resultado internacional. Somando os mercados estrangeiros, o filme alcançou US$ 108,3 milhões em bilheteria mundial, com US$ 48,3 milhões arrecadados fora da América do Norte.

Novo filme supera marca da franquia

A produção chegou aos cinemas na última quinta-feira, 17, com uma nova proposta para o universo inspirado nos jogos da Capcom. O desempenho superou a abertura de "Resident Evil 4: Recomeço", de 2010, que arrecadou aproximadamente US$ 26 milhões em seu primeiro fim de semana na América do Norte, de acordo com dados da Variety.

Do fracasso de 2021 ao novo reboot

Ainda de acordo com a Variety, a Sony investiu US$ 75 milhões no novo "Resident Evil", cinco anos após a tentativa de reiniciar a franquia com "Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City", de 2021. O longa arrecadou US$ 42 milhões mundialmente, diante de um orçamento de US$ 25 milhões.

A franquia nasceu como videogame em 1996 e chegou aos cinemas em 2002, com Milla Jovovich no papel de Alice, uma ex-especialista em segurança e agente secreta que retornou em outros cinco filmes. Os títulos protagonizados pela atriz tiveram estreias na faixa dos US$ 20 milhões, sem ajuste pela inflação. Atualmente, "Resident Evil: Recomeço" ocupa o posto de maior bilheteria da série, com US$ 300 milhões arrecadados mundialmente.

Recepção ajuda a impulsionar o lançamento

Conhecido pelos trabalhos em "Noites Brutais" e "A Hora do Mal", Zach Cregger dirige e coescreve o novo filme com Shay Hatten. A produção apresenta uma abordagem renovada para a franquia, com Austin Abrams ("A Hora do Mal") no papel principal.

A escolha de Cregger representa uma nova direção criativa para a série cinematográfica. O diretor declarou que era fã dos jogos originais, embora não tivesse assistido aos filmes anteriores da franquia.

"Colocar Zach Cregger no comando de uma grande franquia como 'Resident Evil' fez com que algo familiar parecesse novo e original novamente", disse Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Rentrak à Variety. "A Geração Z também se tornou um grande impulsionador da bilheteria, e eles obviamente adoram filmes de terror."

Além do desempenho comercial, o reboot chegou aos cinemas com uma recepção positiva entre críticos e espectadores. O filme registrou 95% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota B+ no CinemaScore.

Qual é a trama do novo 'Resident Evil'?

O novo "Resident Evil" é um reboot cinematográfico da franquia de terror inspirada nos jogos da Capcom. O filme apresenta uma nova abordagem ao universo de horror e sobrevivência que conquistou fãs ao redor do mundo.

A trama acompanha Bryan, um entregador médico que se vê envolvido em um surto de infecção em Raccoon City. Em meio ao caos, ele precisa enfrentar os perigos de uma cidade tomada pela ameaça biológica.

Confira o trailer de 'Resident Evil":