Netflix lança versão brasileira do Tudum.com com conteúdo exclusivo para fãs do país

RESUMO | A Netflix lançou nesta terça-feira, 22, a versão brasileira do Tudum.com, primeira edição da plataforma de conteúdo criada para um único mercado. O Tudum.com Brasil reúne bastidores, entrevistas, anúncios e materiais sobre séries e filmes. Assinantes podem fazer login para receber conteúdo personalizado, e o acesso ao site é gratuito.

A Netflix lançou nesta terça-feira, 22, a versão brasileira do Tudum.com, primeira edição da plataforma de conteúdo da companhia de streaming criada especificamente para um único mercado.

O site chega com materiais em português voltados ao público brasileiro, incluindo bastidores, entrevistas, anúncios, imagens inéditas e conteúdos relacionados às séries e filmes disponíveis no catálogo.

Segundo Jana Borges, diretora sênior de marketing da Netflix Brasil, o envolvimento dos fãs brasileiros com as produções da companhia teve influência na criação da plataforma local.

“A paixão e o engajamento do brasileiro são únicos no mundo. Vemos a força dos fandoms todos os dias nas redes sociais, nos eventos para fãs, nas teorias que eles criam e no carinho com que abraçam nossas histórias e personagens”, afirmou a executiva em comunicado.

Krista Smith, diretora sênior de Publishing, área responsável pela produção e distribuição de conteúdos editoriais da Netflix, também destacou a participação dos fãs brasileiros como um dos fatores para a chegada da versão nacional do serviço.

“A gratidão pelo entusiasmo dos fãs brasileiros tornou a decisão de lançar o Tudum.com no Brasil uma escolha óbvia”, disse Smith.

O Tudum.com está disponível gratuitamente. Usuários com assinatura da Netflix podem acessar uma experiência personalizada ao fazer login com a conta do serviço. A plataforma identifica preferências de consumo e apresenta conteúdos direcionados, como entrevistas, reportagens especiais e listas relacionadas ao perfil de cada assinante.

O que é o Tudum.com Brasil?

O Tudum.com Brasil é a versão nacional da plataforma de conteúdo da Netflix. O site oferece em português bastidores, entrevistas, anúncios, imagens inéditas e materiais sobre séries e filmes do catálogo.

Por que a Netflix lançou uma versão brasileira do Tudum.com?

O envolvimento dos fãs brasileiros com as produções da Netflix influenciou a criação da plataforma local, segundo Jana Borges, diretora sênior de marketing da Netflix Brasil. Krista Smith, diretora sênior de Publishing da Netflix, também apontou o entusiasmo do público brasileiro como um dos fatores para o lançamento.

O acesso ao Tudum.com Brasil é gratuito?

Sim, o Tudum.com Brasil está disponível gratuitamente. Assinantes da Netflix também podem entrar com a conta do serviço para acessar uma experiência personalizada.

Quais conteúdos estão disponíveis no Tudum.com Brasil?

O site reúne bastidores, entrevistas, anúncios, imagens inéditas, reportagens especiais e listas relacionadas às séries e aos filmes disponíveis na Netflix.

Como funciona a personalização do Tudum.com para assinantes da Netflix?

A plataforma identifica as preferências de consumo após o assinante entrar com a conta da Netflix. Com base no perfil, o Tudum.com apresenta entrevistas, reportagens especiais e listas direcionadas.