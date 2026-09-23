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'One Piece: O Filme' chega aos cinemas brasileiros 26 anos após estreia no Japão

Primeiro longa da franquia chega ao país em versão dublada e acompanha Luffy, Zoro, Nami e Usopp em busca do tesouro de Woonan

'One Piece: O Filme': produção de 2000 será exibida pela primeira vez nas telonas do país (One Piece/Divulgação)

'One Piece: O Filme': produção de 2000 será exibida pela primeira vez nas telonas do país (One Piece/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08h55.

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Uma aventura que nasceu no início da trajetória de Luffy finalmente ganha espaço nas telonas brasileiras. "One Piece: O Filme", produção lançada originalmente no Japão em 2000, estreia no Brasil nesta quinta-feira, 24 de setembro, 26 anos depois de chegar aos cinemas japoneses.

O lançamento é feito pela Paris Filmes e marca a primeira exibição cinematográfica da produção no país. O filme chega com uma versão inédita dublada em português e será acompanhado pelo curta "Carnaval de Dança do Jango".

Uma aventura dos primeiros anos de Luffy

A história acompanha Luffy, Zoro, Nami e Usopp durante uma jornada em busca do lendário tesouro do pirata Woonan. A aventura acontece em uma fase inicial da história, quando Sanji ainda não fazia parte da tripulação dos Chapéus de Palha.

O grupo acaba envolvido na busca pelo tesouro depois de cruzar o caminho de Eldrago, um pirata ambicioso que também pretende encontrar a fortuna. O personagem possui o poder de uma Akuma no Mi e transforma a expedição em uma disputa pelo ouro escondido.

A direção é de Junji Shimizu, que também trabalhou na composição da história. A produção foi realizada pela Toei Animation.

Nostalgia dos primeiros episódios

A produção leva às telas uma formação dos Chapéus de Palha que remete diretamente ao começo do anime. Luffy, Zoro, Nami e Usopp são os integrantes da tripulação presentes na aventura.

A trilha sonora também reforça essa conexão com os primeiros anos de "One Piece". A abertura utiliza "We Are!", interpretada por Hiroshi Kitadani, música que marcou os primeiros 47 episódios do anime. O encerramento fica com "Memories", de Maki Otsuki.

Na versão brasileira, Luffy é dublado por Carol Valença, Zoro por Glauco Marques, Nami por Tati Keplmair e Usopp por Adrian Tatini. O elenco original japonês conta com Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura e Kappei Yamaguchi nos mesmos personagens.

Outros filmes também chegarão ao Brasil

A estreia faz parte de um projeto da Paris Filmes para levar os três primeiros filmes de "One Piece" aos cinemas brasileiros. O segundo, "One Piece: Aventura na Ilha Espiral", está previsto para 22 de outubro, enquanto o terceiro, "One Piece: O Reino de Chopper na Ilha dos Animais Estranhos", chega em 3 de dezembro.

Confira o trailer de 'One Piece: O Filme':

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