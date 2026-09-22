YouTube Music Foundry 2026 reúne novos talentos da música independente em programa de desenvolvimento artístico. (Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14h12.
Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 14h19.
O YouTube anunciou nesta terça-feira, 22, a nova lista de artistas selecionados para a edição de 2026 do YouTube Music Foundry, programa internacional criado para apoiar o desenvolvimento de novos nomes da música independente. A nova turma reúne 16 artistas de oito países e conta com dois representantes brasileiros: o cantor e compositor José Jr e o trio pop feminino Mariasss.
Criado em 2015, o Foundry oferece recursos para que artistas independentes desenvolvam suas carreiras mantendo autonomia criativa. Entre os benefícios do programa estão bolsas de financiamento, acompanhamento estratégico das equipes de parcerias do YouTube, acesso antecipado a produtos da plataforma e ações de divulgação com alcance internacional.As apostas do YouTube para tomar a dianteira na corrida do streaming
Segundo Sandra Jimenez, diretora de Música do YouTube para a América Latina e US-Latin, a participação de artistas brasileiros na iniciativa acompanha o crescimento da produção musical independente do país.
“O Brasil tem uma potência criativa única, impulsionada pelo consumo de talentos locais. O Foundry entrega justamente a estrutura e a escala que os artistas independentes precisam para construir carreiras sustentáveis. Ter nomes como José Jr e Mariasss na turma global reforça nosso papel como o principal catalisador da música brasileira no mundo”, afirmou a executiva.
Para marcar a participação brasileira no programa, os artistas nacionais do Foundry 2026 participarão de um encontro na próxima segunda-feira, 21 de setembro, das 19h30 às 22h, no Teatro YouTube, na Galeria Magalu, em São Paulo. A programação começa às 20h e inclui exibição de videoclipes e conversas sobre produção audiovisual com criadores e profissionais da indústria musical.
José Jr é cantor, compositor e multi-instrumentista. O artista reúne referências do folk, do rock e de elementos da música tradicional brasileira em uma produção que conecta temas espirituais e experiências do cotidiano.
Mariasss é um trio pop formado por irmãs que ganhou destaque após participar do Foundry Rising, programa de incentivo a artistas em início de carreira, em 2025. O grupo combina arranjos vocais, influências do K-pop e da música eletrônica com uma identidade visual desenvolvida.
O YouTube também anunciou os novos participantes do Foundry Rising, iniciativa voltada a músicos em fases iniciais de suas trajetórias. O programa busca identificar e apoiar novos artistas da música brasileira desde os primeiros lançamentos.
Os selecionados desta edição são:
Com a nova rodada de anúncios, o Brasil passa a ter cinco artistas selecionados para a turma global do YouTube Music Foundry 2026. Em junho, outros três nomes brasileiros já haviam sido confirmados no programa.