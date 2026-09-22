O YouTube anunciou nesta terça-feira, 22, a nova lista de artistas selecionados para a edição de 2026 do YouTube Music Foundry, programa internacional criado para apoiar o desenvolvimento de novos nomes da música independente. A nova turma reúne 16 artistas de oito países e conta com dois representantes brasileiros: o cantor e compositor José Jr e o trio pop feminino Mariasss.

Criado em 2015, o Foundry oferece recursos para que artistas independentes desenvolvam suas carreiras mantendo autonomia criativa. Entre os benefícios do programa estão bolsas de financiamento, acompanhamento estratégico das equipes de parcerias do YouTube, acesso antecipado a produtos da plataforma e ações de divulgação com alcance internacional.

Segundo Sandra Jimenez, diretora de Música do YouTube para a América Latina e US-Latin, a participação de artistas brasileiros na iniciativa acompanha o crescimento da produção musical independente do país.

“O Brasil tem uma potência criativa única, impulsionada pelo consumo de talentos locais. O Foundry entrega justamente a estrutura e a escala que os artistas independentes precisam para construir carreiras sustentáveis. Ter nomes como José Jr e Mariasss na turma global reforça nosso papel como o principal catalisador da música brasileira no mundo”, afirmou a executiva.

Para marcar a participação brasileira no programa, os artistas nacionais do Foundry 2026 participarão de um encontro na próxima segunda-feira, 21 de setembro, das 19h30 às 22h, no Teatro YouTube, na Galeria Magalu, em São Paulo. A programação começa às 20h e inclui exibição de videoclipes e conversas sobre produção audiovisual com criadores e profissionais da indústria musical.

Conheça os brasileiros selecionados para o YouTube Music Foundry 2026

José Jr é cantor, compositor e multi-instrumentista. O artista reúne referências do folk, do rock e de elementos da música tradicional brasileira em uma produção que conecta temas espirituais e experiências do cotidiano.

Mariasss é um trio pop formado por irmãs que ganhou destaque após participar do Foundry Rising, programa de incentivo a artistas em início de carreira, em 2025. O grupo combina arranjos vocais, influências do K-pop e da música eletrônica com uma identidade visual desenvolvida.

Foundry Rising amplia apoio a artistas em início de carreira

O YouTube também anunciou os novos participantes do Foundry Rising, iniciativa voltada a músicos em fases iniciais de suas trajetórias. O programa busca identificar e apoiar novos artistas da música brasileira desde os primeiros lançamentos.

Os selecionados desta edição são:

Maui : MC e compositor da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que combina elementos de R&B, rap, funk e afrobeat. No álbum Melodia & Barulho, o artista aborda temas relacionados ao cotidiano, à fé e às experiências da periferia.

: MC e compositor da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que combina elementos de R&B, rap, funk e afrobeat. No álbum Melodia & Barulho, o artista aborda temas relacionados ao cotidiano, à fé e às experiências da periferia. Muse Maya : cantora, atriz e compositora carioca com trabalhos ligados ao R&B, trap e pop. No álbum PERSONA, a artista apresenta composições sobre liberdade, ambição e protagonismo feminino.

: cantora, atriz e compositora carioca com trabalhos ligados ao R&B, trap e pop. No álbum PERSONA, a artista apresenta composições sobre liberdade, ambição e protagonismo feminino. Pitiko: cantor, compositor e multi-instrumentista pernambucano que mistura ritmos brasileiros, elementos da música pop e produção digital. O artista integra referências urbanas e melodias em seu trabalho.

Brasil chega a cinco representantes no Foundry 2026

Com a nova rodada de anúncios, o Brasil passa a ter cinco artistas selecionados para a turma global do YouTube Music Foundry 2026. Em junho, outros três nomes brasileiros já haviam sido confirmados no programa.