'Harry Potter': HBO escala atores de Murta que Geme, Arthur Weasley e Colin Creeley; veja o elenco

Murta que Geme, Arthur Weasley e Colin Creevey já têm atores confirmados para a nova série de Harry Potter, produzida pela HBO. Molly Hewitt-Richards vai interpretar a fantasma que assombra o banheiro feminino, Rafe Spall viverá o pai de Rony e patriarca da família Weasley, e Jasper Ambrose assumirá o papel de Colin Creevey.

A nova série estreia no dia 25 de dezembro de 2026.

Quem mais está no elenco da série de 'Harry Potter'?

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint deram vida a Harry, Hermione e Ron nos oito filmes. Já na série, Dominic McLaughlin será Harry, Arabella Stanton interpretará Hermione e Alastair Stout viverá Ron.

A nova geração também terá John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer como McGonagall, Paapa Essiedu como Snape e Nick Frost como Hagrid.

Mark Mylod e Francesca Gardiner também destacaram o cuidado da produção em manter a fidelidade às idades dos personagens. Como exemplo, os dois citaram Snape, que tinha apenas 31 anos em 1991, período em que se passam os acontecimentos de "A Pedra Filosofal".

"Ninguém pode substituir Alan Rickman, mas podemos encontrar a próxima geração", finalizaram.

A série também conta com a produção executiva de J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, da Brontë Film and TV, além de David Heyman, da Heyday Films.

Quais são as principais diferenças entre a série e os filmes?

A principal diferença está no tempo disponível para contar a história. Os oito filmes precisaram condensar os sete livros da saga em produções com duração limitada. A série terá uma temporada dedicada a cada livro, começando com oito episódios voltados para "A Pedra Filosofal".

A roteirista Francesca Gardiner e o diretor Mark Mylod explicaram ao site oficial de Harry Potter que terão cerca de oito horas para contar a história do primeiro livro. Segundo eles, esse espaço permitirá explorar "as profundezas e recantos" da trama e acompanhar melhor a evolução do mundo mágico.

Essa estrutura abre espaço para situações cotidianas de Hogwarts que tiveram pouco ou nenhum destaque nos filmes, como aulas, tarefas, provas e momentos de convivência entre os estudantes.

Assista ao novo trailer da série de 'Harry Potter'