Gostou de 'Reacher'? 6 séries de ação parecidas para assistir no streaming

Quem acompanha "Reacher" sabe que uma boa história de ação combina investigação, combates e um protagonista disposto a enfrentar adversários muito mais poderosos. A série conquistou espaço entre os fãs do gênero ao acompanhar um ex-militar envolvido em conspirações e crimes complexos.

Se você já terminou os episódios disponíveis e está procurando uma nova produção para maratonar, algumas séries exploram elementos semelhantes, com diferentes estilos de protagonistas e cenários.

1. 'A Lista Terminal'

Para quem gosta de protagonistas com treinamento militar e histórias de vingança, "A Lista Terminal" é uma série que combina ação intensa com uma conspiração envolvendo o passado do personagem principal.

Chris Pratt interpreta James Reece, um comandante dos SEALs que retorna de uma missão marcada por uma emboscada. Depois de acontecimentos traumáticos, ele começa a investigar o que está por trás da operação e parte em busca dos responsáveis.

A série aposta em confrontos armados, operações táticas e uma trama de suspense militar.

Onde assistir: Prime Video.

2. 'Jack Ryan'

John Krasinski interpreta Jack Ryan, um analista da CIA que acaba envolvido em operações internacionais após identificar movimentações financeiras suspeitas ligadas ao terrorismo.

A série, que possui quatro temporadas, apresenta investigações de inteligência, perseguições e missões em diferentes países. A trajetória do protagonista passa por uma transformação de analista para agente atuante em campo.

Onde assistir: Prime Video.

3. 'Banshee' | HBO Max

Quem gosta do lado mais violento de "Reacher" pode encontrar uma alternativa em "Banshee". Com quatro temporadas, a série acompanha Lucas Hood, um criminoso recém-saído da prisão que assume a identidade de um xerife em uma pequena cidade da Pensilvânia.

A nova posição coloca Hood em conflito com criminosos locais e figuras do próprio passado. A narrativa combina ação física, disputas de poder e crimes que se desenvolvem ao longo dos episódios.

Onde assistir: HBO Max.

4. 'O Agente Noturno' | Netflix

Para quem prefere uma trama de conspiração com ritmo acelerado, "O Agente Noturno" acompanha Peter Sutherland, um agente do FBI envolvido em uma ameaça que chega aos níveis mais altos do governo dos Estados Unidos.

A história começa quando Peter atende uma ligação de emergência e precisa proteger uma especialista em segurança cibernética. A partir desse momento, ele entra em uma investigação que envolve perseguições, agentes infiltrados e operações de risco. A série tem três temporadas.

Onde assistir: Netflix.

5. 'Operação: Lioness' | Paramount+

A ação militar é o grande destaque de "Operação: Lioness", série com três temporadas criada por Taylor Sheridan e estrelada por Zoe Saldaña, Nicole Kidman e Morgan Freeman.

A trama acompanha agentes envolvidos em missões secretas da CIA. Uma das operações recruta uma fuzileira naval para se infiltrar em uma rede ligada ao terrorismo, exigindo preparação, estratégia e decisões sob pressão.

Onde assistir: Paramount+.

6. 'Bosch' | Prime Video

"Bosch" é uma alternativa para quem se interessa mais pela investigação policial presente em "Reacher". Titus Welliver interpreta Harry Bosch, um detetive da polícia de Los Angeles que trabalha em casos complexos e confronta diferentes interesses dentro e fora da corporação.

A série, que conta com sete temporadas, se desenvolve a partir de investigações criminais, pistas e conflitos entre o protagonista e as estruturas de poder. O ritmo é mais voltado ao policial investigativo, com uma narrativa construída ao longo de várias temporadas.

Onde assistir: Prime Video.