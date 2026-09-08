HBO Max anuncia série documental sobre a Libertadores 2026; saiba mais sobre a produção

A HBO Max, a CONMEBOL e a Offline Sports lançam a série documental CONMEBOL LIBERTADORES 2026: A GLÓRIA ETERNA, produção oficial que acompanha a edição deste ano da competição sul-americana.

Com 11 episódios, o título será disponibilizado no Brasil e nos países de língua espanhola da América Latina, com capítulos produzidos e publicados conforme o campeonato avança.

A produção, realizada pela Offline Sports em parceria com a CONMEBOL, registra o torneio desde a fase de grupos até a decisão. A proposta combina acontecimentos da edição de 2026 com a trajetória da competição e reserva o último episódio para a campanha do clube campeão.

O formato prevê que parte dos episódios seja captada, editada e finalizada enquanto a Libertadores ainda está em disputa, sem aguardar o encerramento do campeonato. A partir das quartas de final, cada novo conjunto de capítulos chegará ao streaming, serviço de transmissão de conteúdo pela internet, antes do começo da etapa seguinte.

As câmeras também acompanham jogadores e comissões técnicas em áreas que não fazem parte das transmissões regulares das partidas. O material inclui registros em vestiários, túneis, treinamentos, concentrações e deslocamentos, além de entrevistas, imagens produzidas para a série, arquivos históricos e depoimentos de nomes ligados ao futebol sul-americano.

“Esta série representa um novo passo em nossa forma de aproximar a CONMEBOL Libertadores de milhões de torcedores em todo o continente. Pela primeira vez, poderemos mostrar histórias de bastidores, emoções e momentos que normalmente não chegam ao público, acompanhando também o desenvolvimento da competição praticamente em tempo real. Queremos que os torcedores vivam a Glória Eterna como nunca, com acesso único a seus times e protagonistas”, afirmou Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL.

A iniciativa também amplia a presença de conteúdos esportivos no catálogo da HBO Max. Esteban Raffo, GVP de Streaming Sports & GTM da plataforma, relacionou o projeto à estratégia da empresa para a América Latina.

“Nosso compromisso é consolidar a HBO Max como o lar das histórias mais relevantes para o público latino-americano, e o esporte ocupa um lugar central nessa ambição. A CONMEBOL Libertadores é o torneio de clubes mais importante da região, e sua primeira série documental oficial merecia um tratamento à altura. Ao lado da CONMEBOL e da Offline Sports, realizamos algo inédito: uma série com qualidade cinematográfica, produzida e lançada enquanto a competição acontece”, afirmou Esteban Raffo, GVP, Streaming Sports & GTM da HBO Max.

Produção acompanha bastidores dos clubes durante a Libertadores

O modelo adotado exige que a produção trabalhe com acontecimentos recentes do campeonato para preparar os capítulos seguintes. Diego Piasek e Gonzalo Arias, produtores executivos e cofundadores da Offline Sports, afirmaram que o acesso concedido por clubes e profissionais envolvidos na competição faz parte desse processo.

“Produzir a primeira série oficial da CONMEBOL Libertadores ao lado da CONMEBOL e da HBO Max, o lar de The Sopranos, The Wire e Game of Thrones, é a realização de um sonho profissional. Fazer isso quase em tempo real representa um enorme desafio criativo e operacional: contar as histórias enquanto elas acontecem, com a profundidade necessária para que transcendam o resultado e permaneçam. Mas nada disso seria possível sem a confiança dos clubes, jogadores, dirigentes e equipes de imprensa, comunicação digital e filmmakers, a quem agradecemos profundamente por abrirem as portas de seus vestiários”, declararam Diego Piasek e Gonzalo Arias, produtores executivos e cofundadores da

Offline Sports.

Os quatro primeiros episódios estreiam na HBO Max nesta terça-feira, 8, e reúnem material da fase de grupos da Libertadores 2026. O cronograma prevê outros três capítulos sobre as oitavas de final na sexta-feira, 11 de setembro. Dois episódios dedicados às quartas de final serão disponibilizados em 9 de outubro.

O capítulo sobre as semifinais está previsto para 13 de novembro. O 11º e último episódio, dedicado à final da Libertadores e à campanha do campeão, chegará ao catálogo em 4 de dezembro.

Veja o trailer a seguir