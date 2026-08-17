Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Grupo Sony Music Brasil amplia parceria com Rock in Rio e assumirá o palco Supernova

Companhia passa a atuar como co-realizadora do espaço, que terá 28 atrações ao longo dos sete dias de festival

Rock in Rio 2026: festival será realizado em setembro de 2026 (Wesley Allen/Divulgação)

Rock in Rio 2026: festival será realizado em setembro de 2026 (Wesley Allen/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h39.

Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 15h31.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

O Grupo Sony Music Brasil anunciou nesta segunda-feira, 17, a ampliação de sua parceria com o Rock in Rio e será co-realizador do palco Supernova na edição de 2026, que terá 28 atrações distribuídas pelos sete dias de festival.

A iniciativa coloca a companhia fonográfica na operação de um espaço dedicado a artistas de diferentes estágios de carreira e amplia a atuação do Filtr Music Brasil, marca de curadoria musical da Sony Music Entertainment, para além das plataformas digitais.

A relação entre o Filtr e o festival começou em 2019, quando ocorreu a primeira edição do Supernova. Neste ano, a curadoria volta a ser dividida entre as duas empresas e reúne artistas de rock, pop, rap, trap, R&B, funk e MPB. Diogo Defante, Supercombo, João Gordo & Asteroides Trio, Alee, NandaTsunami, Delacruz e Lourena serão os headliners, atrações responsáveis pelo encerramento da programação do palco em cada data.

A participação como co-realizadora representa uma ampliação do papel da Sony Music no festival: em vez de atuar apenas na associação de marca, a companhia passa a integrar a realização e a curadoria de um dos palcos do evento. Segundo a empresa, o acordo é o único desse tipo entre o Rock in Rio Brasil 2026 e uma companhia do setor fonográfico.

O formato também mostra como o Filtr tenta transportar para os eventos presenciais uma atividade associada ao consumo de música no ambiente digital. A marca mantém playlists, listas de músicas selecionadas por curadores, em serviços de streaming e afirma somar mais de 11 milhões de inscritos e 4 bilhões de visualizações em seus três canais no YouTube — Filtr Music, Som Livre e Você Adora.

No Supernova, essa estratégia se materializa em um palco cuja audiência diária passou de cerca de mil pessoas, em 2019, para aproximadamente 10 mil espectadores, em 2024, segundo números divulgados pela organização. Em 2022, após mudar de área dentro do festival, o espaço recebeu uma média de aproximadamente 6 mil pessoas por dia, com picos de 10 mil.

“Mais do que apoiar um palco, o Grupo Sony Music Brasil investe em uma plataforma estratégica de desenvolvimento para a música”, afirma Wilson Lannes, COO do Grupo Sony Music Brasil. Segundo o executivo, a manutenção da parceria por quatro edições faz parte da estratégia da companhia para curadoria e desenvolvimento de artistas.

Supernova terá estreia de Milo J no Brasil

Entre as atrações do Rock in Rio 2026 está Milo J, músico argentino de 19 anos que fará sua primeira apresentação no Brasil. Segundo os dados fornecidos pela organização, o artista reúne 16 milhões de ouvintes no Spotify e trabalha com elementos de trap, hip-hop, folk, pop e música latino-americana.

A programação também terá projetos preparados para o festival. João Gordo & Asteroides Trio apresentarão “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”, homenagem aos 50 anos do primeiro álbum dos Ramones. Larissa Luz levará ao palco um espetáculo dedicado à vertente roqueira do repertório de Gilberto Gil.

O rock terá ainda Supercombo, Matanza Ritual, Bayside Kings e Venere Vai Venus. O Escritório, grupo formado por funcionários da Sony Music Brasil que também atuam como músicos, completa a seleção do gênero. No rap, trap e música urbana, a programação inclui Alee, Delacruz, Lourena, Sant, Yago Oproprio, Celo Dut, Maui e AR Baby.

Pop, MPB e R&B aparecem com Zeca Veloso, Melly, Bruna Black, Ananda, Isa Buzzi, Chady e Muse Maya. Em 11 de setembro, o Supernova terá uma programação formada apenas por mulheres, com NandaTsunami no encerramento.

Roberto Verta, cocurador do Supernova, afirma que a seleção considera artistas em desenvolvimento e independentes. “O foco é dar condições para que esses artistas possam viver a experiência de se apresentarem no Rock in Rio”, diz. Segundo Verta, a curadoria também procura representar diferentes segmentos da produção musical brasileira.

A estratégia de usar o festival como extensão de uma marca originalmente ligada à curadoria digital faz parte da expansão do Filtr no mercado de entretenimento. No Brasil, a operação mantém projetos próprios, como Studio F, #Quintou, Discos N’Agulha e Daquele Jeito, e também participa da curadoria de espaços presenciais, como o Rancho do Sertanejeiro, em Barretos.

“O Supernova traduz nossa visão de conectar música, cultura e negócios”, afirma Natasha Barros, diretora de Business Development, área de desenvolvimento de negócios, da Sony Music Brasil. Segundo a executiva, o projeto busca ampliar oportunidades para artistas e conectar a atuação da companhia a experiências presenciais.

Programação do Supernova no Rock in Rio 2026

Os shows do palco Supernova começam a partir das 14h30 nos sete dias de programação.

4 de setembro

  • Chady
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Venere Vai Venus
  • Diogo Defante

5 de setembro

  • ZeROBADASS
  • MC Taya
  • Lvcas
  • Supercombo

6 de setembro

  • O Escritório
  • Bayside Kings
  • Matanza Ritual
  • João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”

7 de setembro

  • Maui
  • Melly
  • Zeca Veloso
  • Alee

11 de setembro

  • Muse Maya
  • Isa Buzzi
  • Ananda
  • NandaTsunami

12 de setembro

  • Celo Dut
  • Yago Oproprio
  • Milo J
  • Delacruz

13 de setembro

  • AR Baby
  • Bruna Black
  • Sant
  • Lourena

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni
  • Di Ferrero

New Dance Order

  • Steve Angello
  • Giu x Carola
  • Atkö ≠
  • Cat Dealers

Espaço Favela

  • Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • Gbz7n

Global Village

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me the Horizon
  • Machine Gun Kelly
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

  • Ne-Yo
  • Jota Quest (tocando Tim Maia)
  • BaianaSystem
  • Calema

New Dance Order

  • Meduza
  • Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • Liu
  • Sofi Tukker

Espaço Favela

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

Palco Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório

Global Village

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • Max Styler

Espaço Favela

  • Belo
  • Mart'nália
  • Tiee

Palco Supernova

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

Global Village

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Hwasa
  • Alok
  • Nexz

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • Neelix & Vegas
  • Omiki
  • Departamento
  • Anna

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier & MC Carol
  • Caio Luccas

Palco Supernova

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

Global Village

  • Souldified
  • Rio Bronx
  • Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes + Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

  • Alok
  • Alok & Family – Ekanta, Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Espaço Favela

  • Timbalada
  • Priscila Senna
  • Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut

Global Village

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • Dennis
  • Suel
  • Marvvila

Palco Supernova

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • Ar Baby

Global Village

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kynnie
Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia do Brasil

Quais são as novidades de 2026?

O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.

O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.

Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.

Ingressos e preços

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.

Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia de Rock in Rio, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioFestivaisMúsicaMúsica pop
Próximo

Mais de Pop

11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

Quem foi Lizzie Borden, personagem da nova temporada de 'Monstro'?

Quem é Milo J, argentino de 19 anos que estreia no Rock in Rio e esgotou shows em São Paulo

Vai chover no Rock in Rio 2026? Veja a previsão para o segundo fim de semana

Mais na Exame

Pop

11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

Brasil

Fachin pede a Mendonça que retire o sigilo de todos os processos do caso Master

Esporte

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

Um conteúdo Esfera Brasil

Superávit comercial do Brasil atinge US$ 7,4 bilhões em agosto e acumula alta de 28,2% no ano