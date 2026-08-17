Grupo Sony Music Brasil amplia parceria com Rock in Rio e assumirá o palco Supernova

Rock in Rio 2026: festival será realizado em setembro de 2026 (Wesley Allen/Divulgação)
Repórter
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h39.
Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 15h31.
O Grupo Sony Music Brasil anunciou nesta segunda-feira, 17, a ampliação de sua parceria com o Rock in Rio e será co-realizador do palco Supernova na edição de 2026, que terá 28 atrações distribuídas pelos sete dias de festival.
A iniciativa coloca a companhia fonográfica na operação de um espaço dedicado a artistas de diferentes estágios de carreira e amplia a atuação do Filtr Music Brasil, marca de curadoria musical da Sony Music Entertainment, para além das plataformas digitais.
A relação entre o Filtr e o festival começou em 2019, quando ocorreu a primeira edição do Supernova. Neste ano, a curadoria volta a ser dividida entre as duas empresas e reúne artistas de rock, pop, rap, trap, R&B, funk e MPB. Diogo Defante, Supercombo, João Gordo & Asteroides Trio, Alee, NandaTsunami, Delacruz e Lourena serão os headliners, atrações responsáveis pelo encerramento da programação do palco em cada data.
A participação como co-realizadora representa uma ampliação do papel da Sony Music no festival: em vez de atuar apenas na associação de marca, a companhia passa a integrar a realização e a curadoria de um dos palcos do evento. Segundo a empresa, o acordo é o único desse tipo entre o Rock in Rio Brasil 2026 e uma companhia do setor fonográfico.
O formato também mostra como o Filtr tenta transportar para os eventos presenciais uma atividade associada ao consumo de música no ambiente digital. A marca mantém playlists, listas de músicas selecionadas por curadores, em serviços de streaming e afirma somar mais de 11 milhões de inscritos e 4 bilhões de visualizações em seus três canais no YouTube — Filtr Music, Som Livre e Você Adora.
No Supernova, essa estratégia se materializa em um palco cuja audiência diária passou de cerca de mil pessoas, em 2019, para aproximadamente 10 mil espectadores, em 2024, segundo números divulgados pela organização. Em 2022, após mudar de área dentro do festival, o espaço recebeu uma média de aproximadamente 6 mil pessoas por dia, com picos de 10 mil.
“Mais do que apoiar um palco, o Grupo Sony Music Brasil investe em uma plataforma estratégica de desenvolvimento para a música”, afirma Wilson Lannes, COO do Grupo Sony Music Brasil. Segundo o executivo, a manutenção da parceria por quatro edições faz parte da estratégia da companhia para curadoria e desenvolvimento de artistas.
Entre as atrações do Rock in Rio 2026 está Milo J, músico argentino de 19 anos que fará sua primeira apresentação no Brasil. Segundo os dados fornecidos pela organização, o artista reúne 16 milhões de ouvintes no Spotify e trabalha com elementos de trap, hip-hop, folk, pop e música latino-americana.
A programação também terá projetos preparados para o festival. João Gordo & Asteroides Trio apresentarão “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”, homenagem aos 50 anos do primeiro álbum dos Ramones. Larissa Luz levará ao palco um espetáculo dedicado à vertente roqueira do repertório de Gilberto Gil.
O rock terá ainda Supercombo, Matanza Ritual, Bayside Kings e Venere Vai Venus. O Escritório, grupo formado por funcionários da Sony Music Brasil que também atuam como músicos, completa a seleção do gênero. No rap, trap e música urbana, a programação inclui Alee, Delacruz, Lourena, Sant, Yago Oproprio, Celo Dut, Maui e AR Baby.
Pop, MPB e R&B aparecem com Zeca Veloso, Melly, Bruna Black, Ananda, Isa Buzzi, Chady e Muse Maya. Em 11 de setembro, o Supernova terá uma programação formada apenas por mulheres, com NandaTsunami no encerramento.
Roberto Verta, cocurador do Supernova, afirma que a seleção considera artistas em desenvolvimento e independentes. “O foco é dar condições para que esses artistas possam viver a experiência de se apresentarem no Rock in Rio”, diz. Segundo Verta, a curadoria também procura representar diferentes segmentos da produção musical brasileira.
A estratégia de usar o festival como extensão de uma marca originalmente ligada à curadoria digital faz parte da expansão do Filtr no mercado de entretenimento. No Brasil, a operação mantém projetos próprios, como Studio F, #Quintou, Discos N’Agulha e Daquele Jeito, e também participa da curadoria de espaços presenciais, como o Rancho do Sertanejeiro, em Barretos.
“O Supernova traduz nossa visão de conectar música, cultura e negócios”, afirma Natasha Barros, diretora de Business Development, área de desenvolvimento de negócios, da Sony Music Brasil. Segundo a executiva, o projeto busca ampliar oportunidades para artistas e conectar a atuação da companhia a experiências presenciais.
Os shows do palco Supernova começam a partir das 14h30 nos sete dias de programação.
4 de setembro
5 de setembro
6 de setembro
7 de setembro
11 de setembro
12 de setembro
13 de setembro
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Global Village
Supernova
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.
O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.
Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.
Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.
Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia de Rock in Rio, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.