Grupo Sony Music Brasil amplia parceria com Rock in Rio e assumirá o palco Supernova

O Grupo Sony Music Brasil anunciou nesta segunda-feira, 17, a ampliação de sua parceria com o Rock in Rio e será co-realizador do palco Supernova na edição de 2026, que terá 28 atrações distribuídas pelos sete dias de festival.

A iniciativa coloca a companhia fonográfica na operação de um espaço dedicado a artistas de diferentes estágios de carreira e amplia a atuação do Filtr Music Brasil, marca de curadoria musical da Sony Music Entertainment, para além das plataformas digitais.

A relação entre o Filtr e o festival começou em 2019, quando ocorreu a primeira edição do Supernova. Neste ano, a curadoria volta a ser dividida entre as duas empresas e reúne artistas de rock, pop, rap, trap, R&B, funk e MPB. Diogo Defante, Supercombo, João Gordo & Asteroides Trio, Alee, NandaTsunami, Delacruz e Lourena serão os headliners, atrações responsáveis pelo encerramento da programação do palco em cada data.

A participação como co-realizadora representa uma ampliação do papel da Sony Music no festival: em vez de atuar apenas na associação de marca, a companhia passa a integrar a realização e a curadoria de um dos palcos do evento. Segundo a empresa, o acordo é o único desse tipo entre o Rock in Rio Brasil 2026 e uma companhia do setor fonográfico.

O formato também mostra como o Filtr tenta transportar para os eventos presenciais uma atividade associada ao consumo de música no ambiente digital. A marca mantém playlists, listas de músicas selecionadas por curadores, em serviços de streaming e afirma somar mais de 11 milhões de inscritos e 4 bilhões de visualizações em seus três canais no YouTube — Filtr Music, Som Livre e Você Adora.

No Supernova, essa estratégia se materializa em um palco cuja audiência diária passou de cerca de mil pessoas, em 2019, para aproximadamente 10 mil espectadores, em 2024, segundo números divulgados pela organização. Em 2022, após mudar de área dentro do festival, o espaço recebeu uma média de aproximadamente 6 mil pessoas por dia, com picos de 10 mil.

“Mais do que apoiar um palco, o Grupo Sony Music Brasil investe em uma plataforma estratégica de desenvolvimento para a música”, afirma Wilson Lannes, COO do Grupo Sony Music Brasil. Segundo o executivo, a manutenção da parceria por quatro edições faz parte da estratégia da companhia para curadoria e desenvolvimento de artistas.

Supernova terá estreia de Milo J no Brasil

Entre as atrações do Rock in Rio 2026 está Milo J, músico argentino de 19 anos que fará sua primeira apresentação no Brasil. Segundo os dados fornecidos pela organização, o artista reúne 16 milhões de ouvintes no Spotify e trabalha com elementos de trap, hip-hop, folk, pop e música latino-americana.

A programação também terá projetos preparados para o festival. João Gordo & Asteroides Trio apresentarão “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”, homenagem aos 50 anos do primeiro álbum dos Ramones. Larissa Luz levará ao palco um espetáculo dedicado à vertente roqueira do repertório de Gilberto Gil.

O rock terá ainda Supercombo, Matanza Ritual, Bayside Kings e Venere Vai Venus. O Escritório, grupo formado por funcionários da Sony Music Brasil que também atuam como músicos, completa a seleção do gênero. No rap, trap e música urbana, a programação inclui Alee, Delacruz, Lourena, Sant, Yago Oproprio, Celo Dut, Maui e AR Baby.

Pop, MPB e R&B aparecem com Zeca Veloso, Melly, Bruna Black, Ananda, Isa Buzzi, Chady e Muse Maya. Em 11 de setembro, o Supernova terá uma programação formada apenas por mulheres, com NandaTsunami no encerramento.

Roberto Verta, cocurador do Supernova, afirma que a seleção considera artistas em desenvolvimento e independentes. “O foco é dar condições para que esses artistas possam viver a experiência de se apresentarem no Rock in Rio”, diz. Segundo Verta, a curadoria também procura representar diferentes segmentos da produção musical brasileira.

A estratégia de usar o festival como extensão de uma marca originalmente ligada à curadoria digital faz parte da expansão do Filtr no mercado de entretenimento. No Brasil, a operação mantém projetos próprios, como Studio F, #Quintou, Discos N’Agulha e Daquele Jeito, e também participa da curadoria de espaços presenciais, como o Rancho do Sertanejeiro, em Barretos.

“O Supernova traduz nossa visão de conectar música, cultura e negócios”, afirma Natasha Barros, diretora de Business Development, área de desenvolvimento de negócios, da Sony Music Brasil. Segundo a executiva, o projeto busca ampliar oportunidades para artistas e conectar a atuação da companhia a experiências presenciais.

Programação do Supernova no Rock in Rio 2026

Os shows do palco Supernova começam a partir das 14h30 nos sete dias de programação.

4 de setembro

Chady

Rock in Gil com Larissa Luz

Venere Vai Venus

Diogo Defante

5 de setembro

ZeROBADASS

MC Taya

Lvcas

Supercombo

6 de setembro

O Escritório

Bayside Kings

Matanza Ritual

João Gordo & Asteroides Trio em “Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50”

7 de setembro

Maui

Melly

Zeca Veloso

Alee

11 de setembro

Muse Maya

Isa Buzzi

Ananda

NandaTsunami

12 de setembro

Celo Dut

Yago Oproprio

Milo J

Delacruz

13 de setembro

AR Baby

Bruna Black

Sant

Lourena

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

Foo Fighters

Rise Against

The Hives

Nova Twins

Palco Sunset

Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

Hot Milk

Detonautas convida Biquíni

Di Ferrero

New Dance Order

Steve Angello

Giu x Carola

Atkö ≠

Cat Dealers

Espaço Favela

Rodrigo do CN

Hitmaker

Gbz7n

Global Village

Paulinho Moska

Leela

Giovanna Moraes

Supernova

Diogo Defante

Venere Vai Venus

Rock in Gil com Larissa Luz

Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Bring Me the Horizon

Machine Gun Kelly

Sepultura

Palco Sunset

Bad Omens

Poppy

Black Pantera convida Nervosa

Malvada convida Day Limns

New Dance Order

James Hype

Volkoder

Camila Jun x Eli Iwasa

Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

Calvin Harris

Black Eyed Peas

Nelly

Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

Ne-Yo

Jota Quest (tocando Tim Maia)

BaianaSystem

Calema

New Dance Order

Meduza

Casa Bonita / Brisotti & Viot

Liu

Sofi Tukker

Espaço Favela

Xamã

Rael

Budah

Palco Supernova

João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones

Matanza Ritual

Bayside Kings

O Escritório

Global Village

Mohamed Ramadan

Mãeana

Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

Fatboy Slim

Aline Rocha

Leo Janeiro & Simo Not Simon

Max Styler

Espaço Favela

Belo

Mart'nália

Tiee

Palco Supernova

Alee

Zeca Veloso

Melly

Maui

Global Village

João Bosco

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

Stray Kids

Hwasa

Alok

Nexz

Palco Sunset

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convida Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

Neelix & Vegas

Omiki

Departamento

Anna

Espaço Favela

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Puterrier & MC Carol

Caio Luccas

Palco Supernova

Nandatsunami

Ananda

Isa Buzzi

Muse Maya

Global Village

Souldified

Rio Bronx

Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio

Palco Sunset

Mumford & Sons

João Gomes + Orquestra Brasileira

Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

Alok

Alok & Family – Ekanta, Swarup

Gabe

Adam Sellouk

Bhaskar

Espaço Favela

Timbalada

Priscila Senna

Soul de Brasileiro

Palco Supernova

Delacruz

Milo J

Yago Oproprio

Celo Dut

Global Village

Mestrinho

Hamilton de Holanda

Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

Twenty One Pilots

Halsey

Lola Young

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Zara Larsson

Marina Sena convida Céu

Joelma convida Viviane Batidão

Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

John Summit

Roddy Lima

Illusionize

Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

Dennis

Suel

Marvvila

Palco Supernova

Lourena

Sant

Bruna Black

Ar Baby

Global Village

Haley Smalls

Lucy Alves

Kynnie

Quais são as novidades de 2026?

O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.

O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.

Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.

Ingressos e preços

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.

Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia de Rock in Rio, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.