Sony surpreende e divulga trailer de GTA 6; assista

A Sony surpreendeu os jogadores nesta semana ao divulgar um novo comercial de GTA 6 em suas redes sociais. A peça publicitária também deverá ser exibida na televisão e em campanhas digitais. Apesar da expectativa gerada, o anúncio não traz cenas inéditas de gameplay ou da história. Todo o conteúdo exibido já havia aparecido em trailers anteriores do jogo.

Segundo a Vice, o vídeo apresenta as imagens mais recentes de Grand Theft Auto 6 disponíveis até o momento. Entre os destaques está a cena em que Jason pilota sua motocicleta enquanto passa sob uma aeronave. Outro trecho mostra Lucia dirigindo um carro de fuga enquanto Jason salta para a traseira do veículo na tentativa de entrar nele. O comercial integra a campanha publicitária da PlayStation intitulada “It Happens on PS5”.

Parceria com a Sony

Em maio, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, revelou que a Rockstar Games firmou uma parceria exclusiva de marketing com a Sony para promover o novo título da franquia Grand Theft Auto. Na ocasião, o executivo também afirmou que novos trailers de GTA 6 seriam divulgados após a transmissão Netflix First Look, marcada para 27 de agosto. O novo comercial do PS5 parece fazer parte dessa estratégia de divulgação.

A sequência com Jason e Lucia dentro do carro, em especial, recebeu críticas de parte dos jogadores, segundo a Vice. No Reddit, um usuário comentou que “os gráficos da imagem parecem um pouco inferiores”. Outro foi além e afirmou que “a segunda imagem já parece um downgrade em comparação com os trailers”.

Por outro lado, muitos fãs discordaram dessas avaliações. Segundo eles, as imagens usadas no comercial do PS5 foram extraídas diretamente do segundo trailer de GTA 6, o que indicaria que não houve qualquer redução na qualidade visual.

Além disso, ambas as cenas estão em movimento, fator que dificulta uma análise precisa do nível gráfico. Independentemente da discussão, o comercial reforça a percepção de que a campanha de marketing de Grand Theft Auto 6 está entrando em uma nova fase, segundo a Vice.

O próximo grande destaque da divulgação do jogo será a apresentação relacionada a GTA 6 programada para 27 de agosto na Netflix. O evento, chamado Grand Theft Auto 6 Extended Look, é apontado por rumores como uma oportunidade para a Rockstar revelar cenas de gameplay e novos detalhes da narrativa. Também circulam especulações de que a apresentação tenha formato episódico e duração total próxima de uma hora. Até o momento,a Rockstar não confirmou essas informações.

Quando GTA 6 será lançado?

A Take-Two Interactive confirmou que o lançamento de GTA 6 está previsto para 19 de novembro de 2026. Segundo a empresa, o cronograma permanece inalterado, mesmo após dois adiamentos. O jogo chegará para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Até o momento, não há informações oficiais sobre preço ou início da pré-venda.

O que já foi revelado sobre GTA 6

A última atualização oficial ocorreu em maio do ano passado, quando a Rockstar Games divulgou um novo trailer com imagens dos protagonistas Jason e Lucia. Desde então, o estúdio manteve silêncio sobre o desenvolvimento do jogo.

Apesar disso, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, afirmou que a campanha de marketing será intensificada no verão do hemisfério norte, entre junho e agosto.

Haverá mudanças no novo jogo?

Informações divulgadas por veículos especializados indicam que GTA 6 pode trazer mudanças relevantes no sistema de perseguições policiais.

Entre as possíveis novidades, estão:

sistema de busca em tempo real;

maior uso de furtividade;

inteligência artificial mais avançada;

atuação coordenada da polícia em terra e ar.

A proposta é aumentar o nível de realismo e exigir mais estratégia dos jogadores durante as fugas.

Por que o silêncio da Rockstar chama atenção

A ausência de novidades sobre GTA 6 contrasta com o histórico da própria Rockstar Games. No caso de GTA 5, por exemplo, a empresa já havia iniciado campanhas promocionais, liberado prévias para a imprensa e divulgado entrevistas meses antes do lançamento.

Com menos de um ano até a estreia, a falta de ações de marketing mais intensas levanta dúvidas sobre o cronograma — embora a Take-Two Interactive mantenha a previsão oficial.