Kristen Stewart revela por que não pôde passear pelo Rio durante gravações de 'Crepúsculo'

O Rio de Janeiro entrou no mapa de Crepúsculo em 2011, quando parte de "Amanhecer - Parte 1" foi gravada em Paraty, no litoral da capital fluminense.

As gravações da lua de mel de Bella e Edward, ambientadas na fictícia "Ilha Esme", tiveram Paraty como cenário. No entanto, Kristen Stewart e a equipe não conseguiram aproveitar a viagem para conhecer os pontos turísticos do país.

Em entrevista à revista Condé Nast Traveler, a atriz contou que o elenco e a equipe ficaram isolados em Paraty por causa de uma tempestade forte que impediu a saída do local.

"Todo mundo estava preso naquela casa e não conseguia sair, eles estavam furiosos e muito irritados. A produção não conseguia tirá-los de lá, e tinha só um barquinho", contou.

Stewart comparou o episódio ao Titanic, já que a casa onde estavam ficava em uma praia isolada. Tinha também uma questão de segurança de bastidores, já que a presença de fãs nas proximidades limitou a circulação do elenco.

"Não podíamos sair. Todo mundo sabia que estávamos lá. Sei lá, disseram que era perigoso, o que provavelmente era pura besteira", completou.

Os trabalhos atuais de Kristen Stewart

Depois do fim da saga Crepúsculo, a atriz se afastou das grandes produções de estúdio e passou a concentrar a carreira em cinema independente e autoral.

O seu trabalho mais recente é "The Wrong Girls", filme que ela estrela e roteiriza, e que marca a estreia de sua esposa, Dylan Meyer, na direção.

A trama segue Frankie (Stewart) e Molly (Alia Shawkat), duas amigas inseparáveis que ganham habilidades telepáticas após consumir uma substância desconhecida. O longa estreou na última sexta-feira (14) nos Estados Unidos, sem data prevista para chegar ao Brasil.

A atriz também gravou recentemente "Flesh of the Gods", terror de vampiros ao lado de Wagner Moura, em que os dois interpretam um casal na Los Angeles dos anos 1980. Dirigido por Panos Cosmatos, o filme encerrou as filmagens no fim de junho e tem estreia prevista para 2027.