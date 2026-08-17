Netflix despenca no ranking dos streamings no Brasil; veja quem está na liderança

A Netflix caiu para a terceira posição entre os serviços de streaming monitorados pela JustWatch no Brasil no segundo trimestre de 2026, enquanto o Amazon Prime Video permaneceu na liderança e o Disney+ passou a ocupar o segundo lugar. Os dados consideram a atividade dos usuários da plataforma de busca e descoberta de filmes e séries.

O Prime Video encerrou o período entre abril e junho com 21% de participação, ante 19% do Disney+ e 18% da Netflix. A diferença entre os três primeiros colocados ficou em três pontos percentuais, com o serviço da Amazon dois pontos à frente da plataforma da Disney.

A medição, no entanto, não representa a divisão do mercado brasileiro por número de assinantes. O levantamento da JustWatch considera mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros no site e no aplicativo da empresa, entre 1º de abril e 30 de junho, e acompanha títulos disponíveis em mais de 85 serviços.

Entre as atividades usadas no levantamento estão buscas e interações com filmes e séries, inclusão de produções entre os favoritos, marcação de títulos como assistidos, aplicação de filtros por serviço e cliques que direcionam o usuário para as plataformas de streaming. Dessa forma, os percentuais indicam a participação de cada serviço no interesse registrado dentro do ecossistema da JustWatch.

Disney+ ultrapassa Netflix no Brasil

A mudança entre o segundo e o terceiro lugares ocorreu após movimentos diferentes na comparação com o segundo trimestre de 2025. O Disney+ ganhou 3 pontos percentuais em 12 meses e chegou a 19%, enquanto a Netflix perdeu 3 pontos no mesmo intervalo e terminou o trimestre com 18%.

A Netflix não apresentou variação em relação ao primeiro trimestre de 2026. No recorte anual, porém, a redução de três pontos percentuais foi a maior registrada entre os serviços que ocupam as primeiras posições do levantamento.

O Prime Video também perdeu participação na comparação anual, com recuo de 1 ponto percentual. Mesmo com a variação, o serviço permaneceu na primeira posição, com 21%.

O ranking da JustWatch para o segundo trimestre de 2026 ficou da seguinte forma:

1. Amazon Prime Video — 21%

2. Disney+ — 19%

3. Netflix — 18%

4. HBO Max — 11%

5. Apple TV+ — 9%

6. Globoplay — 8%

7. Paramount+ — 6%

8. MUBI — 3%

9. Claro Video — 1%

10. Outros serviços — 4%

Apple TV+ passa Globoplay no levantamento

Outra troca de posições ocorreu entre Apple TV+ e Globoplay. O serviço da Apple ganhou 2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2025 e atingiu 9%, resultado que o colocou na quinta posição.

O Globoplay registrou 8%. Na comparação com os três primeiros meses de 2026, a plataforma avançou 1 ponto percentual. Em relação ao mesmo trimestre de 2025, houve redução de 2 pontos.

A HBO Max, com 11%, perdeu 1 ponto percentual tanto na comparação trimestral quanto na anual. O Paramount+ chegou a 6% após avançar 1 ponto em 12 meses. MUBI e Claro Video permaneceram com 3% e 1%, respectivamente.

Os percentuais da JustWatch refletem o engajamento dos usuários dentro da própria plataforma e não correspondem diretamente ao número de assinantes, à receita ou ao faturamento dos serviços de streaming no Brasil. A metodologia permite acompanhar mudanças no interesse registrado pelos títulos e serviços consultados pelos usuários durante cada período.