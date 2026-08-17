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Netflix despenca no ranking dos streamings no Brasil; veja quem está na liderança

Ranking considera mais de 7 milhões de interações de usuários brasileiros e mede interesse por títulos, não número de assinantes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 16h00.

Última atualização em 19 de agosto de 2026 às 16h21.

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A Netflix caiu para a terceira posição entre os serviços de streaming monitorados pela JustWatch no Brasil no segundo trimestre de 2026, enquanto o Amazon Prime Video permaneceu na liderança e o Disney+ passou a ocupar o segundo lugar. Os dados consideram a atividade dos usuários da plataforma de busca e descoberta de filmes e séries.

O Prime Video encerrou o período entre abril e junho com 21% de participação, ante 19% do Disney+ e 18% da Netflix. A diferença entre os três primeiros colocados ficou em três pontos percentuais, com o serviço da Amazon dois pontos à frente da plataforma da Disney.

A medição, no entanto, não representa a divisão do mercado brasileiro por número de assinantes. O levantamento da JustWatch considera mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros no site e no aplicativo da empresa, entre 1º de abril e 30 de junho, e acompanha títulos disponíveis em mais de 85 serviços.

Entre as atividades usadas no levantamento estão buscas e interações com filmes e séries, inclusão de produções entre os favoritos, marcação de títulos como assistidos, aplicação de filtros por serviço e cliques que direcionam o usuário para as plataformas de streaming. Dessa forma, os percentuais indicam a participação de cada serviço no interesse registrado dentro do ecossistema da JustWatch.

Disney+ ultrapassa Netflix no Brasil

A mudança entre o segundo e o terceiro lugares ocorreu após movimentos diferentes na comparação com o segundo trimestre de 2025. O Disney+ ganhou 3 pontos percentuais em 12 meses e chegou a 19%, enquanto a Netflix perdeu 3 pontos no mesmo intervalo e terminou o trimestre com 18%.

A Netflix não apresentou variação em relação ao primeiro trimestre de 2026. No recorte anual, porém, a redução de três pontos percentuais foi a maior registrada entre os serviços que ocupam as primeiras posições do levantamento.

O Prime Video também perdeu participação na comparação anual, com recuo de 1 ponto percentual. Mesmo com a variação, o serviço permaneceu na primeira posição, com 21%.

O ranking da JustWatch para o segundo trimestre de 2026 ficou da seguinte forma:

1. Amazon Prime Video — 21%
2. Disney+ — 19%
3. Netflix — 18%
4. HBO Max — 11%
5. Apple TV+ — 9%
6. Globoplay — 8%
7. Paramount+ — 6%
8. MUBI — 3%
9. Claro Video — 1%
10. Outros serviços — 4%

Apple TV+ passa Globoplay no levantamento

Outra troca de posições ocorreu entre Apple TV+ e Globoplay. O serviço da Apple ganhou 2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2025 e atingiu 9%, resultado que o colocou na quinta posição.

O Globoplay registrou 8%. Na comparação com os três primeiros meses de 2026, a plataforma avançou 1 ponto percentual. Em relação ao mesmo trimestre de 2025, houve redução de 2 pontos.

A HBO Max, com 11%, perdeu 1 ponto percentual tanto na comparação trimestral quanto na anual. O Paramount+ chegou a 6% após avançar 1 ponto em 12 meses. MUBI e Claro Video permaneceram com 3% e 1%, respectivamente.

Os percentuais da JustWatch refletem o engajamento dos usuários dentro da própria plataforma e não correspondem diretamente ao número de assinantes, à receita ou ao faturamento dos serviços de streaming no Brasil. A metodologia permite acompanhar mudanças no interesse registrado pelos títulos e serviços consultados pelos usuários durante cada período.

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