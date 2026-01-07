Foo Fighters anuncia afastamento de guitarrista após acidente 'bizarro'

O guitarrista Pat Smear, do Foo Fighters, ficará fora de algumas datas da atual turnê da banda. A ausência ocorre após uma fratura no pé, causada por um acidente doméstico, segundo comunicado divulgado nas redes sociais do grupo nesta quarta-feira, 7.

O post da banda afirma que Smear se recupera de múltiplas fraturas no pé esquerdo. A prioridade é que o músico retorne aos palcos apenas quando estiver totalmente recuperado.

"Mantendo a clássica tradição de estrelas do rock sofrendo acidentes bizarros de jardinagem, parece que Pat Smear inaugurou o ano novo detonando completamente o pé esquerdo. Isso significa que, infelizmente, ele ficará de fora de alguns shows enquanto as múltiplas fraturas em seu pé cicatrizam", escreveu no Instagram.

Quem vai substituir Pat Smear?

Durante o período de recuperação de Smear, o guitarrista Jason Falkner assumirá a posição nas próximas apresentações da banda Foo Fighters. Falkner já trabalhou com artistas como Beck e St. Vincent, e possui vasta experiência em turnês internacionais.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Foo Fighters (@foofighters)

Shows afetados pela ausência de Pat Smear

As datas impactadas incluem as apresentações programadas para o mês de janeiro:

10 de Janeiro: Guanajuato, México (Feria Estatal de León).

14 de Janeiro: Los Angeles, Califórnia (Kia Forum).

24 de Janeiro: Launceston, Tasmânia (Austrália).

Pat Smear é guitarrista do Foo Fighters desde a década de 1990 e também é conhecido por sua passagem pelo Nirvana, uma das bandas mais icônicas do rock.