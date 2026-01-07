Pop

Foo Fighters anuncia afastamento de guitarrista após acidente 'bizarro'

Em comunicado, a banda informou que os shows serão mantidos com um substituto

QUEBEC CITY, QUEBEC - JULY 08: Nate Mendel, Dave Grohl and Pat Smear of the Foo Fighters perform on day 3 of Festival d'été de Québec on July 08, 2023 in Quebec City, Quebec. (Photo by Barry Brecheisen/WireImage) (Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images)

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 21h01.

O guitarrista Pat Smear, do Foo Fighters, ficará fora de algumas datas da atual turnê da banda. A ausência ocorre após uma fratura no pé, causada por um acidente doméstico, segundo comunicado divulgado nas redes sociais do grupo nesta quarta-feira, 7.

O post da banda afirma que Smear se recupera de múltiplas fraturas no pé esquerdo. A prioridade é que o músico retorne aos palcos apenas quando estiver totalmente recuperado.

"Mantendo a clássica tradição de estrelas do rock sofrendo acidentes bizarros de jardinagem, parece que Pat Smear inaugurou o ano novo detonando completamente o pé esquerdo. Isso significa que, infelizmente, ele ficará de fora de alguns shows enquanto as múltiplas fraturas em seu pé cicatrizam", escreveu no Instagram.

Quem vai substituir Pat Smear?

Durante o período de recuperação de Smear, o guitarrista Jason Falkner assumirá a posição nas próximas apresentações da banda Foo Fighters. Falkner já trabalhou com artistas como Beck e St. Vincent, e possui vasta experiência em turnês internacionais.

Shows afetados pela ausência de Pat Smear

As datas impactadas incluem as apresentações programadas para o mês de janeiro:

  • 10 de Janeiro: Guanajuato, México (Feria Estatal de León).
  • 14 de Janeiro: Los Angeles, Califórnia (Kia Forum).
  • 24 de Janeiro: Launceston, Tasmânia (Austrália).

Pat Smear é guitarrista do Foo Fighters desde a década de 1990 e também é conhecido por sua passagem pelo Nirvana, uma das bandas mais icônicas do rock.

