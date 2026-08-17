A morte de Hayden Panettiere e o lado sombrio da fama precoce em Hollywood

Hayden Panettiere morreu aos 36 anos neste domingo, 16, encerrando uma trajetória que começou ainda na infância e a transformou em um dos rostos mais conhecidos da televisão americana nos anos 2000. A atriz de "Heroes" e "Nashville" havia acabado de lançar um livro de memórias no qual revisitou experiências traumáticas e expôs as pressões que enfrentou ao crescer sob os holofotes.

A morte foi confirmada pela família. A causa ainda está sob investigação. Segundo autoridades de Greenville, na Carolina do Sul, onde Panettiere foi encontrada, não havia sinais iniciais de violência ou circunstâncias suspeitas. O resultado da autópsia deve esclarecer a causa.

"É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis ​​a todos que a conheceram — e aos milhões que a assistiram na tela", afirmou o pai da atriz à NBC News.

Uma estrela criada em Hollywood

Panettiere começou a trabalhar como atriz ainda criança, passando por novelas como "One Life to Live" e "Guiding Light". Também participou de produções como "A Bug's Life", "Remember the Titans", "Ice Princess" e "Bring It On: All or Nothing".

O grande salto veio com "Heroes", série da NBC em que interpretou Claire Bennet, adolescente com poderes sobrenaturais. A personagem se tornou um dos maiores símbolos da produção e consolidou Panettiere como estrela internacional.

Anos depois, ela assumiu o papel de Juliette Barnes em "Nashville", desempenho que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro. No cinema, interpretou Kirby Reed em "Pânico 4" e "Pânico VI".

Fama precoce abriu caminho para anos de dependência

Em entrevista à revista People, em 2022, Panettiere contou que, aos 15 anos, alguém de sua equipe começou a lhe oferecer "pílulas da felicidade" antes de aparições no tapete vermelho. Segundo a atriz, as substâncias eram usadas para deixá-la mais animada durante as entrevistas. Na época, ela afirmou que não entendia os riscos daquele comportamento nem as consequências que ele poderia trazer para sua vida. Com o passar dos anos, o consumo de drogas e álcool se intensificou e acabou se tornando uma dependência.

A luta contra as drogas, o álcool e a depressão levou Panettiere a passar oito meses internada em uma clínica de reabilitação em 2020. Durante o período, ela escreveu sobre os efeitos da abstinência e os impactos que o processo teve sobre seu corpo e sua saúde mental.

Em maio deste ano, Panettiere publicou "This Is Me: A Reckoning" ("Esta Sou Eu: Um Acerto de Contas", em tradução livre), livro no qual decidiu contar sua história a partir de sua própria perspectiva. A obra aborda exploração na indústria do entretenimento, dependência química, depressão pós-parto, violência doméstica e os efeitos da fama precoce.

“Enquanto meu sistema nervoso tentava se regular sem os efeitos depressores do álcool, ele entrou em hiperatividade, meu corpo inteiro tremia, eu não conseguia dormir e minha cabeça latejava como se estivesse pressionando meu crânio… Um médico me disse que, se eu não parasse de beber, eu morreria em cinco anos”, ela relembrou em seu livro.

Aos 18 anos, atriz já enfrentava situações de abuso

Um dos relatos mais perturbadores envolve um episódio ocorrido quando ela tinha 18 anos. Segundo a atriz, uma amiga da indústria a colocou em uma cama de barco ao lado de um homem muito famoso que estava nu. Panettiere contou que percebeu a situação e fugiu do local.

Outro episódio relatado por Panettiere em seu livro é um caso envolvendo um "importante executivo da NBC", que a beijou nos lábios durante uma festa em 2008, quando ela estrelava o sucesso "Heroes".

Em outra ocasião, durante uma festa com diversas celebridades em um apartamento em Los Feliz, um "ator e diretor vencedor do Oscar" teria encurralado a atriz, então com 19 anos, quando ela se preparava para deixar o local. Segundo o relato, ele disse que havia um chiclete grudado em sua calça para fazê-la olhar para seus órgãos genitais expostos.

A pressão de crescer diante das câmeras

A atriz também descreveu como a indústria interferiu na maneira como ela enxergava a própria imagem e identidade. Em entrevista antes do lançamento do livro, contou que passou anos sentindo que precisava corresponder às expectativas de sua equipe e do público.

A exposição começou muito cedo. Panettiere tinha apenas alguns meses de vida quando apareceu em um comercial e passou a construir uma carreira que acompanhou praticamente toda a sua infância e adolescência.

Com o crescimento da fama, sua vida pessoal passou a ser acompanhada por paparazzi e tabloides. O livro surgiu como uma tentativa de recuperar o controle sobre uma história que, durante anos, havia sido contada por terceiros.

Relações, dependência e violência

Entre os episódios abordados em suas memórias está o relacionamento com Milo Ventimiglia. Panettiere começou a se relacionar com o ator quando tinha 18 anos, enquanto ele tinha 30. Anos depois, ela revisitou a diferença de idade e a dinâmica daquela relação em entrevistas sobre o livro.

A atriz também falou sobre a relação conturbada com o ex-noivo Brian Hickerson, que foi condenado após um caso de violência doméstica envolvendo Panettiere. As experiências contribuíram para um período marcado por consumo abusivo de álcool e drogas.

Outro capítulo importante foi a depressão pós-parto após o nascimento de sua filha, Kaya. Panettiere falou sobre o impacto psicológico daquele período e sobre o processo de recuperação que se seguiu.

"Todas as mágoas que sofri me permitiram chegar a um ponto de empatia e compreensão por tudo o que meus entes queridos enfrentaram e — o mais importante — por mim mesma. Elas também me deram determinação. Sou como a Dory, a peixinha resiliente de 'Procurando Nemo', que 'simplesmente continua a nadar' mesmo quando se depara com um bando de tubarões", escreveu a atriz em seu livro.

Uma carreira interrompida por anos difíceis

Depois do sucesso de "Nashville", Panettiere passou por um longo período afastada dos grandes projetos. Os problemas pessoais ganharam mais espaço na imprensa do que seus trabalhos profissionais, criando uma imagem pública difícil de separar da mulher por trás da atriz.

Nos últimos anos, porém, ela começou a retomar a carreira. O retorno como Kirby em "Pânico VI", de 2023, recolocou Panettiere em uma franquia conhecida pelo público, enquanto seu trabalho mais recente foi no suspense psicológico "Sleepwalker", lançado em 2026.

Sua última grande exposição pública veio justamente com o lançamento do livro, quando passou a falar abertamente sobre episódios que haviam sido acompanhados durante anos por especulações, tabloides e rumores.

Em um dos trechos, Panettiere escreveu sobre o processo de aceitar as diferentes fases de sua vida e demonstrou carinho pela pessoa que se tornou. “A aceitação radical me ensinou a caminhar de mãos dadas com meus triunfos e minhas tragédias, porque eles me fizeram quem eu sou. E hoje, eu realmente amo essa pessoa. Se há algo que eu possa oferecer a você com este livro, é a minha esperança de que você faça o mesmo.”