Quem são os artistas internacionais do Rock in Rio 2026? Veja a programação completa

Rock in Rio 2026: festival ocorrerá em setembro, no Rio de Janeiro
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14h42.
O Rock in Rio terá uma nova edição nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock. A programação reúne artistas de diferentes estilos musicais, com nomes brasileiros e atrações internacionais.
Entre os destaques do line-up, termo usado para definir a programação de artistas de um evento, estão músicos e grupos de diferentes países. As atrações internacionais previstas para o festival incluem representantes de mercados que vão dos Estados Unidos à Coreia do Sul.
A lista de artistas estrangeiros amplia a presença internacional na programação do evento. Confira, a seguir, quais nomes de outros países estão confirmados para esta edição do Rock in Rio.Rock in Rio passa a neutralizar a pegada de carbono do fã — de casa à Cidade do Rock
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Global Village
Supernova
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.
O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.
Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.
Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.
Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia de Rock in Rio, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.