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Quem são os artistas internacionais do Rock in Rio 2026? Veja a programação completa

Festival está marcado para ocorrer entre 4 e 13 de setembro no Parque Olímpico

Rock in Rio 2026: festival ocorrerá em setembro, no Rio de Janeiro

Rock in Rio 2026: festival ocorrerá em setembro, no Rio de Janeiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14h42.

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O Rock in Rio terá uma nova edição nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock. A programação reúne artistas de diferentes estilos musicais, com nomes brasileiros e atrações internacionais.

Entre os destaques do line-up, termo usado para definir a programação de artistas de um evento, estão músicos e grupos de diferentes países. As atrações internacionais previstas para o festival incluem representantes de mercados que vão dos Estados Unidos à Coreia do Sul.

A lista de artistas estrangeiros amplia a presença internacional na programação do evento. Confira, a seguir, quais nomes de outros países estão confirmados para esta edição do Rock in Rio.

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Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni
  • Di Ferrero

New Dance Order

  • Steve Angello
  • Giu x Carola
  • Atkö ≠
  • Cat Dealers

Espaço Favela

  • Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • Gbz7n

Global Village

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me the Horizon
  • Machine Gun Kelly
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

  • Ne-Yo
  • Jota Quest (tocando Tim Maia)
  • BaianaSystem
  • Calema

New Dance Order

  • Meduza
  • Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • Liu
  • Sofi Tukker

Espaço Favela

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

Palco Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório

Global Village

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • Max Styler

Espaço Favela

  • Belo
  • Mart'nália
  • Tiee

Palco Supernova

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

Global Village

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Hwasa
  • Alok
  • Nexz

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • Neelix & Vegas
  • Omiki
  • Departamento
  • Anna

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier & MC Carol
  • Caio Luccas

Palco Supernova

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

Global Village

  • Souldified
  • Rio Bronx
  • Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes + Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

  • Alok
  • Alok & Family – Ekanta, Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Espaço Favela

  • Timbalada
  • Priscila Senna
  • Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut

Global Village

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • Dennis
  • Suel
  • Marvvila

Palco Supernova

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • Ar Baby

Global Village

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kynnie
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Quais são as novidades de 2026?

O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.

O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.

Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.

Ingressos e preços

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.

Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia de Rock in Rio, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.

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