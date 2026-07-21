Rock in Rio 2026 terá BRT especial com tarifa de R$ 29; veja como vai funcionar

A Prefeitura do Rio definiu uma operação especial do BRT para atender o público do Rock in Rio 2026, com três serviços exclusivos nos sete dias de festival e tarifa de R$ 29 para o trajeto de ida e volta.

As linhas terão partidas dos terminais Alvorada e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e Paulo da Portela, em Madureira, com destino à região da Barra Olímpica.

Os chamados serviços eventuais (SE), identificados também como BRT Expresso Rock in Rio, vão operar nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. A operação contará com duas linhas diretas e uma semidireta, que terá paradas intermediárias em Praça Seca, Tanque e Taquara.

Os três serviços serão:

SE 008 — Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (direto);

SE 009 — Terminal Alvorada x Estação Morro do Outeiro (direto);

SE 010 — Terminal Paulo da Portela x Estação Morro do Outeiro (semidireto, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara).

Pulseira dará acesso ao BRT na volta do Rock in Rio

Segundo resolução publicada pelo município, a viagem completa custará R$ 29 e utilizará o sistema de bilhetagem Jaé. O preço foi calculado com base em uma planilha de custos extraordinários da Mobi-Rio, companhia responsável pela operação do BRT.

Na ida ao festival, o passageiro pagará inicialmente R$ 5 para entrar no sistema, valor correspondente à tarifa convencional. Ao desembarcar nas estações Morro do Outeiro ou no Terminal Centro Olímpico, haverá uma cobrança adicional de R$ 24.

O pagamento dará direito a uma pulseira de uso individual e válida somente no dia correspondente, que permitirá o acesso pelas mesmas estações na viagem de retorno do festival. As pulseiras terão cores diferentes em cada dia do evento.

Para quem utilizar os serviços especiais apenas na saída do Rock in Rio, a regra será diferente: o passageiro deverá pagar os R$ 29 no momento do embarque.

Estações terão horários alterados durante o festival

A operação especial para o Rock in Rio também modificará os horários de funcionamento de estações próximas ao Parque Rita Lee, nome atual do Parque Olímpico, durante os dias do Rock in Rio.

Segundo o texto publicado pela prefeitura, a mudança ocorre devido à "necessidade de concentração e direcionamento do público para o Terminal Centro Olímpico".

Entre as quatro estações com horários definidos para a operação do festival, a Rede Sarah permanecerá aberta 24 horas, enquanto Rio 2, Parque Olímpico e Pedro Corrêa funcionarão em períodos específicos.

Os horários serão: