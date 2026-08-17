EUA e Irã: fim do prazo de negociação eleva ameaça no Estreito de Ormuz; entenda

Diante do impasse nas negociações para encerrar a guerra com os Estados Unidos, o Irã decidiu adotar uma linha mais dura.

Segundo uma autoridade iraniana informou à Reuters nesta segunda-feira, 17, o país se prepara para elevar as tensões no Oriente Médio e prepara suas forças para um ataque militar "preciso" caso o diálogo falhe. A meta seria furar o bloqueio naval imposto por Washington.

Os avanços rumo a um acordo de paz, e à retomada do tráfego de petroleiros pelo estratégico Estreito de Ormuz, travaram, sem sinais de que as partes em conflito estejam se aproximando do fim da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

O presidente Donald Trump, em entrevista por telefone à Fox News nesta segunda, disse que o Irã "deveria hastear a bandeira branca da rendição".

Prazo expirado

Esta segunda-feira marca a data-limite para que Irã e Estados Unidos fechassem um acordo definitivo, conforme memorando de entendimento assinado em 17 de junho, que previa 60 dias para as partes chegarem a um pacto mais amplo sobre o programa nuclear iraniano e as sanções americanas.

O entendimento, que declarava o "fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes", desmoronou rapidamente por causa de uma disputa sobre o controle do Estreito de Ormuz, via por onde passava cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo antes da guerra.

Teerã argumenta que o item 5 do memorando lhe dá o direito de administrar o estreito, que divide com Omã. Os EUA rejeitam essa leitura. As hostilidades foram retomadas quando o Irã passou a atirar contra embarcações que, segundo o país, tentavam cruzar Ormuz por rotas não autorizadas. Em 7 de julho, Trump declarou o acordo "encerrado".

Guerra já deixou milhares de mortos

Desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, no fim de fevereiro, milhares de pessoas morreram no conflito, principalmente em território iraniano e no Líbano.

O Irã, por sua vez, atingiu ativos e infraestrutura americana em países como Omã, Jordânia, Kuwait, Israel, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Em comício na sexta-feira, Trump alertou a população americana para se preparar para preços altos de combustível por conta da guerra e afirmou que, "depois de derrotar o Irã", pretende declarar o Estreito de Ormuz "território dos Estados Unidos". Mais cedo, em publicação na rede Truth Social, reiterou que seu principal objetivo é impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

Petróleo em alta

Os futuros do petróleo Brent dispararam desde o início do conflito, em fevereiro, chegando a bater US$ 126 o barril, cerca de 75% acima do patamar pré-guerra, em meio a oscilações ligadas a receios de interrupção no fornecimento do Golfo e a sinais mistos sobre as negociações de paz. Nesta segunda-feira, o Brent operava perto de US$ 89.