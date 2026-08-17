Qual a dúvida que Abel tem para o jogo do Palmeiras contra o Cerro?

O Palmeiras terá uma mudança forçada no meio-campo para o confronto decisivo diante do Cerro Porteño, nesta quarta-feira, 19, às 19h, em Assunção. Andreas Pereira está suspenso após receber cartão vermelho no primeiro encontro entre as equipes e não poderá participar da partida que vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

A ausência pesa especialmente pelo papel que o volante vinha desempenhando na equipe. Além da capacidade de criação, Andreas se tornou uma das principais referências do Palmeiras nas assistências. A baixa exige uma nova solução de Abel Ferreira.

Abel precisa escolher o substituto de Andreas

Entre as alternativas disponíveis, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista aparecem como os nomes mais cotados para assumir a função. A escolha, porém, pode fazer o Palmeiras alterar algumas características em campo, segundo o GE.

Emiliano oferece uma alternativa mais conservadora. Atuando novamente no meio-campo, posição em que está mais acostumado a jogar, o uruguaio pode aumentar a proteção diante da defesa e permitir que Marlon Freitas tenha mais liberdade para avançar.

A possibilidade ganha força caso Abel mantenha a formação com três zagueiros. Nesse cenário, a presença de Emiliano ajudaria a equilibrar o setor e daria maior liberdade aos jogadores responsáveis pela saída para o ataque, de acordo com o GE.

Lucas Evangelista, por outro lado, seria uma opção para preservar boa parte da dinâmica habitual da equipe. O meio-campista tem qualidade no passe e capacidade para participar da construção das jogadas. Embora tenha começado boa parte da temporada entre os reservas, já recebeu elogios de Abel Ferreira.

Outras alternativas correm por fora

Felipe Anderson e Mauricio também podem ser considerados pelo treinador, mas a utilização de qualquer um dos dois representaria uma escolha mais ofensiva.

Com características diferentes das de Andreas, os jogadores poderiam aumentar a capacidade de criação do Palmeiras, mas também deixariam o setor central mais exposto. Nesse desenho, Marlon Freitas teria maior responsabilidade na proteção da equipe.

A definição será importante para Abel em um momento de pressão. O Palmeiras não vence há quatro partidas, sequência que representa a pior série de resultados do clube em 2026.

Palmeiras decide vaga no Paraguai

O elenco alviverde já retomou os trabalhos na Academia de Futebol e terá novas atividades antes da viagem para Assunção. A comissão técnica aproveita os últimos treinamentos para definir a formação que enfrentará o Cerro Porteño.

O primeiro jogo terminou empatado, deixando a disputa completamente aberta. Quem vencer no Paraguai avança às quartas de final da Libertadores. Se houver nova igualdade no placar após os 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.