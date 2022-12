Primeiro dia da CCXP22: principais painéis, o que fazer e quem estará presente

Após duas edições completamente virtuais, a CCXP volta ao Brasil em formato presencial nesta quinta-feira, 1, no São Paulo Expo. O evento, que acontece pela nona vez no Brasil, é o maior do mundo. Esta edição promete ser a maior de todos os tempos, oferecendo tanto o espaço físico – que deve acomodar até 300 mil visitantes ao longo dos quatro dias – quanto transmissões ao vivo pelo YouTube.

Neste primeiro dia de evento, as atrações principais devem ser a presença do diretor de cinema brasileiro Fernando Meirelles, que estará no Palco Thunder by Cinemark Club, às 14h, para comemorar os 20 anos do filme Cidade de Deus. Junto de Meirelles, também estará parte do elenco e produtores do longa-metragem.

O quadrinista Jim Starlin também estará no Palco Thunder. Starlin, que já desenhou personagens importantes para a DC Comics e atualmente está na Marvel, é responsável por criar personagens como o Thanos, e falará sobre a sua muito bem-sucedida carreira a partir das 14h30.

À partir das 15h30, o Palco Thunder contará com a presença do ator Alexander Ludwig, que está vindo pela primeira vez ao Brasil para participar da CCXP. Ludwig é conhecido por papéis como Bjorn Lothbrok na série Vikings e como Ace Spade na série Heels.



E para fechar a programação, a Disney apresenta todos os seus painéis e traz as principais novidades das marcas Lucasfilm, Pixar, Marvel Studios e 20th Century.

Confira todos os paínes da CCXP nesta quinta-feira, 1

Palco Thunder

12h30: Fernando Meirelles: 20 anos de Cidade de Deus e uma homenagem a Fernando Meireless

Fernando Meirelles: 20 anos de Cidade de Deus e uma homenagem a Fernando Meireless 14h30: Jim Starlin e a pergunta que não quer calar: Onde errei com meu filho Thanos?

Jim Starlin e a pergunta que não quer calar: Onde errei com meu filho Thanos? 15h30: Alexander Ludwig faz uma invasão Viking na CCXP 2022

Alexander Ludwig faz uma invasão Viking na CCXP 2022 16h30: O Mundo Mágico da Disney na CCXP

Palco Ultra

14h00: Nerdcast RPG: A Lenda de Ghanor

Nerdcast RPG: A Lenda de Ghanor 15h00: Conrad: Presente, passado e futuro

Conrad: Presente, passado e futuro 16h00: Masterclass - Como fazer mangá by Cup Noodles

Masterclass - Como fazer mangá by Cup Noodles 17h00: O2 na CCXP: 30 anos de filmes, séries e publicidade

O2 na CCXP: 30 anos de filmes, séries e publicidade 18h00: Crunchyroll: As novidades da plataforma

Crunchyroll: As novidades da plataforma 19h30: Iron Studios

Palco Bentô

14h00: Mangás brasileiros

Mangás brasileiros 15h00: Lifestyle otaku com podcast de anime

Lifestyle otaku com podcast de anime 16h00: Vida de Cosplayer

Vida de Cosplayer 17h00: Jornalismo de anime e mangá no Brasil

Jornalismo de anime e mangá no Brasil 18h00: Crunchyroll apresenta: As vozes de My Hero Academia

Artist's Valley

12h00: Abertura - Belle Felix

Abertura - Belle Felix 12h10: Yanick Paquete

Yanick Paquete 13h00: Tony Harris

Tony Harris 13h30: Leonardo Romero

Leonardo Romero 14h00: Dan Mora

Dan Mora 15h00: Jim Cheung

Jim Cheung 15h30: RB Silva

RB Silva 15h50: Jok

Jok 16h10: Gerardo Zaffino

Gerardo Zaffino 16h30: Elton Thomasi

Elton Thomasi 17h00: Julian Totino Tedesco

Julian Totino Tedesco 17h30: Magenta King PT.1

Magenta King PT.1 18h00: Lucas Meyer

Lucas Meyer 18h30: Danilo Beyruth

Danilo Beyruth 19h00: Magenta King PT.2

Magenta King PT.2 19h30: Alex Shibao

Alex Shibao 20h00: Amancay Nahuelpan

Amancay Nahuelpan 20h30: Ronan Cliquet x Zé Carlos

Palco Creators

13h00: Gato Galáctico Game Show - Dia 1

Gato Galáctico Game Show - Dia 1 14h00: Thiago Pantaleão apresneta "Fim do Mundo"

Thiago Pantaleão apresneta "Fim do Mundo" 15h00: Desfile Cosplay - Dia 1

Desfile Cosplay - Dia 1 16h00: Só 1 minutinho show com Ed Gama e Estevam Nabote co-hosts: Jhonny Drumond e Rafael Studart - Dia 1

Só 1 minutinho show com Ed Gama e Estevam Nabote co-hosts: Jhonny Drumond e Rafael Studart - Dia 1 19h00: Show Vitão

Show Vitão 20h00: Show Scatolove

Fotos e autógrafos no Palco Creators

14h00: Foto e Autógrafo no Creators com Gato Galáctico 1/12

Foto e Autógrafo no Creators com Gato Galáctico 1/12 14h00: Foto e Autógrafos no Creators com as meninas da Loud, Babi, Voltan e Liz

Foto e Autógrafos no Creators com as meninas da Loud, Babi, Voltan e Liz 15h00: Foto e autógrafos no Creators com Entre Migas - Natália Bridi, Aline Diniz, Patricia Gomes e Julia Del Bel

Foto e autógrafos no Creators com Entre Migas - Natália Bridi, Aline Diniz, Patricia Gomes e Julia Del Bel 18h00: Foto e autógrafo no Creators com Scatolove

Arena Podcast

12h30: Furiosas: Mulheres que Chutam Bundas!

Furiosas: Mulheres que Chutam Bundas! 13h30: Diversificando as Narrativas!

Diversificando as Narrativas! 16h00: Flow Games - Dia 1

Flow Games - Dia 1 18h00: Primo Cast - Dia 1

Primo Cast - Dia 1 19h30: Ben-Yur

Tribo Game Arena

15h30: CBCS FINALS - Dia 1

Palco Omelete By Next

11h00: Esquenta Omelete CCXP22 - Dia 1

Esquenta Omelete CCXP22 - Dia 1 12h00: Omelete Diversão - Chocadeira com Affonso Solano e Gaveta - Dia 1

Omelete Diversão - Chocadeira com Affonso Solano e Gaveta - Dia 1 12h30: Omelete apresenta HQ: Mark Waid

Omelete apresenta HQ: Mark Waid 12h50: Omelete apresenta HQ: Carlo Ambrosini

Omelete apresenta HQ: Carlo Ambrosini 13h15: Omelete apresenta: Fernando Meirelles e Cidade de Deus

Omelete apresenta: Fernando Meirelles e Cidade de Deus 14h10: Omelete diversão - Que fic é essa POCHÉ?! - Dia 1

Omelete diversão - Que fic é essa POCHÉ?! - Dia 1 15h15: Omelete apresenta: Jim Starlin

Omelete apresenta: Jim Starlin 15h50: Omelete apresenta HQ: Dan Mora

Omelete apresenta HQ: Dan Mora 16h10: Omelete apresenta: Alexander Ludwig

Omelete apresenta: Alexander Ludwig 16h50: Omelete apresenta: Disney e lançamentos Marvel Studios

Omelete apresenta: Disney e lançamentos Marvel Studios 18h00: Omelete apresenta: Conselho Jedi

Omelete apresenta: Conselho Jedi 19h00: Omelete apresenta Games & Esports - Dia 1

Omelete apresenta Games & Esports - Dia 1 20h50: Encerramento Omelete CCXP22 - Dia 1

Mapa oficial da CCXP22

Veja o mapa completo aqui.

Fique por dentro da programação de todos os dias

A programação da CCXP já está disponível no site do evento e também no aplicativo oficial, disponível para download de forma gratuita e compatível com os sistemas Android e iOS.

Dentro do app da CCXP22 será possível acompanhar as informações oficiais do festival e tudo o que estiver acontecendo dentro do evento. Nele será possível conhecer as programações dos palcos: Palco Thunder by Cinemark Club, Palco Ultra, Palco Omelete by next, Palco Bentô, Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, Palco Creators, Tribo Game Arena e Arena Podcast.

O mapa do São Paulo Expo também estará disponível no aplicativo.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

