CCXP22: Keanu Reeves é mais novo confirmado em evento geek

A Paris Filmes e Lionsgate anunciaram nesta quarta, 9, a presença do ator Keanu Reeves na CCXP22. A notícia também confirma a presença da distribuidora no maior evento de cultura pop do mundo.

O astro dos filmes de ação estará no painel para promover o longa “JOHN WICK 4: BABA YAGA”, considerado pelo mercado o melhor já produzido até hoje.

A promessa é que o painel levante o público no Palco Thunder by Cinemark Club no sábado (03/12), às 19h30, e aumente a expectativa para o longa que estreia em março.

No ano passado, Keanu Reeves participou pela primeira vez da CCXP em um painel que contou com making-of, lançamento de um novo trailer e entrevistas com astros como Jonathan Groff e Jada Pinkett Smith.

Sobre Keanu Reeves

Além de sua carreira como ator, Keanu é músico e dono de vários memes. O mais viralizado é batizado de “Sad Keanu” (“Keanu triste”, em português). Reeves já explicou esse “flagra”, mas segue com a fama de ser “gente boa”, não se envolvendo em polêmica, com atos generosos e humildes com o público.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

