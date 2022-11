'Anéis do Poder', 'A Roda do Tempo' e 'Jack Ryan': veja quem vem na CCXP22 pela Prime Video

O tão aguardado anúncio do Prime Video na Comic Con Experience (CCXP) chegou: a plataforma de streaming da Amazon terá vários painéisno evento para promover as séries mais icônicas de 2022 e os lançamentos de 2023.

Os fãs podem contar com a presença de talentos de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", "A Roda do Tempo", "Jack Ryan", de Tom Clancy e "Periféricos" no palco Thunder.

Artistas de "Dom, Um Ano Inesquecível" e "LOL: Se Rir, Já Era!" também estarão presentes nos palcos Ultra e Creators, apresentados pela jornalista Aline Diniz e Ikaro Kadoshi, também jornalista, drag queen e apresentador.

Quem são os artistas que virão pela Prime Video?

O painel de Prime Video no palco Thunder contará com a presença dos talentos Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle, de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", produção audivisual em formato de série mais cara da história.

Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood também vêm ao evento para promover a nova temporada de "A Roda do Tempo", série baseada nos livros de Robert Jordan.

Chlöe Grace Moretz e a produtora executiva Lisa Joy promoverão "Periféricos", filme de suspense lançado pela plataforma.

Por fim, Michael Kelly e Betty Gabriel chegam na CCXP22 para trazer os detalhes da aguardada terceira temporada de "Jack Ryan de Tom Clancy".

Todos os painéis acontecerão no sábado, dia 3 de dezembro, às 18h (horário de Brasília).

O Prime Video promoverá três apresentações de produções Originais brasileiras: na sexta-feira, 2 de dezembro, no Palco Creators, os talentos da segunda temporada de "LOL: Se Rir, Já Era!" falarão sobre o lançamento da série que acontecerá naquele dia. No palco estarão os competidores Lindsay Paulino, Marianna Armellini, Mathy Lemos e uma convidada especial surpresa.

No domingo, 4 de dezembro, o Palco Ultra receberá mais dois painéis: o primeiro para a segunda temporada de "Dom", com a presença dos atores Gabriel Leone, Isabella Santoni, Flávio Tolezani e Filipe Bragança, às 17h (horário de Brasília); e o segundo para a nova franquia de filmes Um Ano Inesquecível, com a presença das autoras Babi Dewet, Bruna Vieira e Thalita Rebouças, e dos diretores Caroline Fioratti, Jamile Marinho e Lázaro Ramos.

Prime vídeo terá estande gigante na CCXP22

Os fãs do Prime Video também terão a oportunidade de vivenciar experiências de conteúdos do serviço de streaming nas ativações do estande, que terá uma área de 1080m2. Os entusiastas da Terra-média ficarão surpresos com o que a plataforma de streaming trará diretamente do mundo de "Os Anéis de Poder".

Haverá ação e missões militares difíceis de escapar para os fãs de "Jack Ryan de Tom Clancy"; no mundo de "A Roda do Tempo", os poderes de Moraine serão experimentados; e o tempo passará muito rápido na ativação de "Periféricos".

Para homenagear os super-heróis favoritos do Prime Video, haverá uma área imersiva do universo de "The Boys".

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Katherine McNamara (atriz em "Shadowhunters" e "Arrow"), Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem") Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor) e Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

