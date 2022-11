Hugh Grant e Chris Pine vêm ao Brasil para a CCXP22

O estúdio de cinema Paramount Pictures, em associação com a eOne, trará os astros Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith ao Brasil para a divulgação do filme “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

Junto com os diretores do filme Jonathan Goldstein e John Francis Daley (roteiristas de Homem Aranha: De Volta ao Lar) e o produtor Jeremy Latcham (Os Vingadores, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia), eles estarão presentes na CCXP22. O evento geek acontece entre os dias 1° e 4 de dezembro, em São Paulo.

O painel será no domingo, às 17h30, e contará com apresentação de conteúdos exclusivos. Já o filme estreia nos cinemas brasileiros em 13 de abril de 2023.

Filme de Dungeons and Dragons

Sinopse

"Um charmoso ladrão e um bando improvável de aventureiros armam um plano épico para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas vão perigosamente mal quando eles se deparam com as pessoas erradas. O longa traz o mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e repleta de ação."

Data de estreia

O filme “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes” chega aos cinemas brasileiros em 13 de abril de 2023.

Trailer

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Katherine McNamara (atriz em "Shadowhunters" e "Arrow"), Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem") Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor) e Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

