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Anthropic pode estar prestes a ter pela primeira vez um semestre lucrativo

O novo momento foi apresentado em negociações de captação de novos investimentos

A receita do segundo trimestre da Anthropic: empresa deve dobrar e ultrapassar US$ 10 bilhões (Dado Ruvic/Reuters)

A receita do segundo trimestre da Anthropic: empresa deve dobrar e ultrapassar US$ 10 bilhões (Dado Ruvic/Reuters)

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11h38.

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A Anthropic, dona do Cloud, está prestes a ter seu primeiro trimestre lucrativo, afirmou a empresa em reunião com investidores, conforme reportou Wall Street Journal. No segundo trimestre deste ano, a Anthropic deve mais do que dobrar sua receita, chegando a US$ 10,9 bilhões.

Os números foram compartilhados durante uma rodada de financiamento com os investidores da companhia. Se concretizados, os números podem colocar a Anthropic em uma posição vantajosa em relação a OpenAI, dona do ChatGPT.

A Anthropic tem crescido com velocidade e, com isso, atraído a atenção de investidores. Recentemente, a companhia disse que sua receita anualizada já ultrapassou US$ 30 bilhões, em comparação a US$ 10 bilhões no fim de 2025. A aceleração da receita resulta das soluções de IA voltadas para programação e produtividade, por meio das plataformas Claude Coke e Cowork.

Em novembro do ano passado, a Anthropic divulgou dados financeiros com investidores segundo os quais a empresa conseguiria obter lucro anual completo a partir de 2028, segundo o Wall Street Journal.

Já sua principal rival, a OpenAI, dona do ChatGPT, prevê, no mesmo ano, um prejuízo operacional de US$ 74 bilhões, o que corresponde entre três a quatro vezes sua receita. Isso em razão do aumentos de gastos com capacidade computacional. A empresa só deve ter lucro a partir de 2030 e espera gastar 14 vezes mais do que a Anthropic antes de se tornar lucrativa em 2030.

Diferentes estratégias entre rivais

A Anthropic tem seguido uma estratégia de crescimento diferente da OpenAI. A empresa demonstra maior cautela e controle, enquanto tenta equilibrar o crescimento entre custo e receita.

Além disso, a companhia tem focado em elevar as vendas para clientes corporativos, que já constituem 80% de sua receita. Ao mesmo tempo, evita altos custos com desenvolvimento de ferramentas para geração de imagens e vídeos.

Seguindo a estratégia de buscar clientes corporativos, a Anthropic anunciou, neste mês, a criação de joint venture com grandes nomes de Wall Street para ampliar a adoção de inteligência artificial entre empresas. O intuito é orientá-las a adotarem soluções de IA em suas operações. Os investimentos advindos da joint venture podem totalizar US$ 1,5 bilhão.

Apesar das margens menores, a OpenAI está investindo mais em chips e data centers para entregar inteligência artificial. O motivo é uma maior tolerância a risco do CEO da empresa, Sam Altman, cujo objetivo é tornar a OpenAI uma gigante multi-trilionária.

A estratégia da OpenAI depende mais de constantes captações de recursos, em um momento em que investidores têm demonstrado impaciência com a demora do retorno financeiro sobre investimentos em IA.

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