CCXP 2022: Pedro Pascal e Bella Ramsey são confirmados no painel da HBO Max

Os fãs do jogo "The Last of Us" já têm tudo para comemorar: após a divulgação do painel para promover a série inspirada no videogame, a HBO Max confirmou nesta segunda-feira, 21, os nomes dos atores que estarão presentes na Comic Con Experience (CCXP) 2022.

A série estreia no dia 15 de janeiro de 2023 pela plataforma de streaming e tem como protagonistas Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), ambos confirmados para o painel, na Arena Thunder da CCXP.

O mergulho no mundo pós apocalíptico de "The Last of Us" acontecerá às 17h do sábado, dia 3 de dezembro, que costuma ser o mais cheio e atrativo do evento.



Look for the light. Don’t miss the 2022 #TLOUnaCCXP featuring Pedro Pascal, @bellaramsey, @IamGabrielLuna, @MerleDandridge, and executive producers Craig Mazin & @Neil_Druckmann.

Saturday, December 3 at 5PM BRT. pic.twitter.com/wYEkKSRgwS — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) November 21, 2022

Outros nomes do elenco também estarão presentes, como Gabriel Luna e Merle Dandridge, que interpretam Tommy Miller e Marlene respectivamente. Os dois são personagens coadjuvantes e que têm grande importância dentro do enredo dos games que inspiraram o seriado.

Além dos atores, os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin participam do painel para discutir a experiência de filmagem, curiosidades sobre a série e muito mais.

A HBO Max conta também com um estande na CCXP com experiências imersivas de "The Last of Us", uma delas inclusive promete reproduzir uma das localizações vistas no trailer da série, buscando uma verdadeira imersão do público no local da trama. Neste espaço, os fãs poderão recriar os passos de Joel e Ellie por um perigoso museu e poderão buscar easter eggs, tirar fotos e contar com várias surpresas ao longo do caminho.

Quem são os co-criadores da série?

Neil Druckmann e Craig Maizen são nomes aclamados pela crítica. Mazin é o criador da mini-série Chernobyl (2019), vencedora de diversas categorias do prêmio Primetime Emmy, além das diversas outras indicações, e Druckmann é o criador da aclamada série de jogos "The Last of Us", que vendeu milhões de cópias mundialmente.

O que é a série 'The Last of Us'?

"The Last of Us" é uma série de televisão homônima aos jogos que fizeram sucesso no mundo todo. A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna e gira em torno de Joel, um sobrevivente experiente e que atua como contrabandista. Ele é contratado para transportar Ellie, uma garota de 14 anos, para fora de uma das opressivas zonas de quarentena, onde o restante da população vive.

O que deveria ser apenas mais uma tarefa se torna uma jornada cheia de momentos brutais e dolorosos, fazendo com que Joel e Ellie comecem a depender um do outro para sobreviver.

HBO Max na CCXP 2022

A HBO Max irá participar da Comic Con Experience 2022 com um estande que tem como objetivo homenagear os grandes lançamentos do ano, além de séries e programas esportivos conhecidos e amados pelos fãs do mundo todo.

Além da ativação de "The Last of Us", aqueles que estiverem presentes na CCXP 2022 poderão presenciar novas experiências imersivas e simuladas de títulos como: "House of the Dragon", "Rick and Morty" e "Irmão do Jorel", além de UEFA Champions League e Paulistão.