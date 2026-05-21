A próxima vantagem competitiva não será a IA — será a capacidade de absorvê-la

A vantagem competitiva, defende a Microsoft, não estará mais em adotar IA, mas em absorvê-la no conhecimento institucional (SvetaZi/Getty Images for National Geographic Magazine)
Pesquisador, consultor e palestrante sobre a vida organizacional
Publicado em 21 de maio de 2026 às 11h38.
Há um dado no novo Work Trend Index 2026 da Microsoft que deveria estar pregado na parede de toda sala de conselho deste país: dos vinte mil profissionais de IA pesquisados em dez mercados, o Brasil é o que mais tem “Frontier Professionals” (profissionais que atuam na fronteira entre diferentes áreas do conhecimento, combinando habilidades técnicas, humanas e digitais para resolver problemas complexos). Segundo o estudo, 27% dos usuários brasileiros já operam em outro patamar, contra 17% nos Estados Unidos, 13% no Japão e apenas 8% na França. Isto é, o capital humano que sua empresa tanto reclama que não existe está, na verdade, sentado à sua frente. Em volume superior ao do mercado americano.
O problema é que ele está preso. E quem o prendeu foi sua própria organização.
O estudo, conduzido com base em trilhões de sinais do Microsoft 365, mais de 100 mil interações no Copilot e uma pesquisa Edelman com 20 mil trabalhadores em dez países, introduz um conceito que dá nome ao mal-estar de boa parte do mercado: o Paradoxo da Transformação. Quando se cruza a competência individual em IA com a prontidão organizacional para absorver esse uso, aparece um descompasso brutal.
Apenas 19% dos profissionais estão na chamada zona de Fronteira, em que talento individual e suporte da empresa se reforçam. Um em cada dez está na categoria mais cara de todas — a “agência bloqueada”: pessoas altamente qualificadas em IA, encalhadas em empresas que não criaram as condições para esse talento virar resultado. Outros 16% estão estagnados. E metade dos pesquisados, 50%, vive num “meio emergente” em que ambos os lados ensaiam movimentos sem direção clara. Apenas 5% estão no problema oposto, organização pronta, gente atrasada. A exceção, não a regra.
A pressão interna que essas pessoas sentem é desproporcional à recompensa que recebem: 65% dizem ter medo de ficar para trás; 45% confessam que é mais seguro bater as metas atuais do que reinventar o trabalho com IA. E apenas 13% dizem ser recompensados por inovar com IA quando o resultado imediato não aparece. No Brasil, sobe para 16% — melhor que a média, mas ainda um número que envergonha.
Se há um número neste relatório que merece ser memorizado por todo C-level brasileiro, é este: ao testar 29 fatores contra um índice composto de resultados reais de IA (criatividade, qualidade, colaboração, novas capacidades, perspectiva de carreira), os pesquisadores descobriram que os fatores organizacionais respondem por 67% do impacto reportado. Os fatores individuais, apenas 32%.
O fator isolado mais forte é a cultura de IA da empresa: se é seguro experimentar, se há confiança coletiva na tecnologia, se sugerir uma nova forma de trabalhar não é tratado como ameaça. Esse fator sozinho é duas vezes e meia mais potente que o melhor preditor individual, que é a mentalidade pessoal do trabalhador. Em seguida, com 43% da força do principal, vêm práticas de gestão de talentos e o apoio direto do gestor.
Em outras palavras: a sua estratégia de IA não está parada por falta de gente boa. Está parada porque a estrutura que você construiu não tolera que essa gente boa trabalhe de forma diferente. O headhunter mais caro do mercado não resolve esse problema. Só o organograma resolve.
Um estudo paralelo da equipe de People Science da Microsoft, com 1.800 trabalhadores, mostra com precisão cirúrgica onde mora o efeito multiplicador. Quando o gestor modela ativamente o uso de IA, ou seja, usa, mostra como faz e admite quando errou, o time reporta saltos de 17 pontos no valor percebido da IA, 22 pontos em pensamento crítico e 30 pontos em confiança para usar agentes autônomos. Quando o gestor cria segurança psicológica para experimentar, a equipe é 1,4 vez mais propensa a usar agentes com frequência.
Aqui está o desconforto: a percepção da liderança é sistematicamente mais otimista que a do chão da operação. Líderes dizem em 81% dos casos que é seguro sugerir novas formas de trabalhar com IA. Os funcionários veem isso em 67%.
Líderes acreditam, em 21%, que a reinvenção é recompensada independentemente do resultado. Funcionários sentem isso em 10%. Apenas 26% dos usuários globais dizem que sua liderança está claramente alinhada sobre IA. No Brasil, esse número sobe para 38% — o melhor entre os mercados pesquisados, e ainda assim significa que quase dois terços das empresas brasileiras navegam sem bússola.
Os Frontier Professionals — 16% no mundo, 27% no Brasil — não são power users. São arquitetos. Usam agentes para fluxos complexos, redesenham rotinas e participam ativamente da definição de padrões para suas equipes. Oitenta por cento deles dizem produzir hoje trabalhos que não conseguiriam um ano atrás. Mas o dado mais contraintuitivo é outro: esses profissionais avançados são os que menos terceirizam o pensamento. São mais propensos que a média a pausar antes de uma tarefa para decidir o que cabe ao humano e o que cabe à máquina (53% contra 33%), e a fazer trabalho deliberadamente sem IA para manter as habilidades afiadas (43% contra 30%).
Eles também operam sob lideranças diferentes. Reportam, em níveis muito superiores à média, que seus gestores usam IA abertamente (85%), definem padrões de qualidade para trabalho com IA (83%), criam espaço para experimentação (84%) e incentivam um redesenho ambicioso do trabalho (87%). Os números dos brasileiros nesse recorte são ainda mais altos.
O relatório cunha um conceito que vai pautar o vocabulário corporativo dos próximos anos: Learning System. A vantagem competitiva, defende a Microsoft, não estará mais em adotar IA, mas em absorvê-la, transformar o que agentes e funcionários aprendem todos os dias em conhecimento institucional que se acumula, se codifica e circula. Karim Lakhani, professor de Harvard que assina o prefácio, sintetiza: se as eras anteriores foram definidas pelo desenho da escala, esta será definida pelo desenho do julgamento.
A pergunta que o Work Trend Index 2026 coloca para o CEO brasileiro é, portanto, menos sobre tecnologia e mais sobre coragem administrativa: a sua empresa está construída para capturar o potencial que seus funcionários já demonstram ter? Ou está, sem perceber, premiando a conformidade no momento em que precisaria estar premiando a reinvenção?
Porque a parte mais difícil dessa transformação já aconteceu — e foi do lado de fora do RH. A pessoa que você contratou já se transformou. Falta só descobrir se a casa em que ela trabalha está disposta a fazer o mesmo.