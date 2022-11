Tudo o que sabemos sobre a CCXP22: ingressos, como chegar, dicas e programação

A CCXP22 volta ao São Paulo Expo esta semana depois de duas edições virtuais. Um dos maiores eventos geek do mundo, a Comic Con Experience também promete ser a maior edição brasileira de todos os tempos, oferecendo tanto o espaço físico — que deve acomodar até 300 mil visitantes ao longo dos quatro dias — quanto transmissões ao vivo pelo YouTube.

A programação de 2022 segue sem precedentes como uma das maiores da história do evento no Brasil, tanto em número de estandes quanto em conteúdo distribuído em painéis, shows e workshops.

Os brasileiros poderão contar com a presença de Keanu Reeves, Pedro Pascal, Paul Rudd, Gwendoline Christie, Jenna Ortega, Hugh Grant, Colton Haynes e vários outros artistas que vão aterrissar em solo brasileiro nesta semana. Eles participarão de painéis dos principais estúdios e streamings do momento — HBO Max, Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Vídeo, Paris Filmes, Universal Pictures e mais.

A EXAME POP preparou um guia com tudo que você precisa saber para ir na CCXP 2022, com dicas especiais para principiantes no evento. Veja:

O que esperar da CCXP 2022?

Com transmissões ao vivo, palcos maiores e uma arena para podcast, a CCXP 2022 tem tudo para ser maior do que todas as outras. A expectativa é de que até 300 mil pessoas passem pelo São Paulo Expo durante os quatro dias de evento.

Em conversa com a EXAME, Roberto Fabri, VP de Conteúdo e Marca da CCXP, disse: “Nós estamos redesenhando todos os palcos para ser uma experiência ainda maior.”

A área de Creators e a Tribo Game Arena, por exemplo, vão dobrar de tamanho. A seção para criadores de conteúdo vai para uma parte mais central da SP Expo, no pavilhão, com 3.000m².

A arena gamer triplica e chega aos 6.000m. Finais de campeonato de eSports estão programadas para acontecer por lá, como o CBCS, do jogo Counter Strike, e o GameChanger FreeFire 2022, que contará com um show do DJ Alok.

O palco principal, Thunder, ganha um novo layout para dar espaço para as câmeras. O objetivo, explica Fabri, é mudar o formato pensando no modelo híbrido de transmissão ao vivo do evento.

No Artists’ Valley, mais de 500 artistas estarão distribuídos em 352 mesas. Alguns quadrinistas confirmados são Mark Waid, Julian Totino Tedesco, Ana Koehler, Jim Cheung, Marcello Quintanilha, Leandro Assis e Priscila Oliveira (dupla por trás do quadrinho que viralizou durante a pandemia, "Confinada").

O que posso levar para a CCXP22?

Carregadores de celular e power banks;

Casacos e capas de chuva;

Câmeras semi-profissionais;

Óculos;

Alimentos industrializados e lacrados;

Frutas cortadas e sanduíches armazenados em embalagens transparentes, mas que não podem ser rígidas. No máximo cinco itens.

Garrafinha plástica ou copo de água (squeezes não são permitidos);

Sucos de caixinhas;

Refrigerantes em garrafinhas de até 600ml;

Mochila ou bolsa.

Dica de principiante: o que vale levar na bolsa?

Se essa é sua primeira vez no evento presencial, a EXAME POP separou uma lista de dicas para que você tenha uma boa passagem pelo evento. Confira:

Leve uma mochila média ou grande, possível de ser carregada nas costas : a CCXP é um evento de bastante consumo e em um lugar gigante — ou seja, é bom estar preparado para andar. Ter uma mochila em mãos acaba sendo útil para levar itens necessários e também guardar compras e brindes adquiridos lá dentro;

: a CCXP é um evento de bastante consumo e em um lugar gigante — ou seja, é bom estar preparado para andar. Ter uma mochila em mãos acaba sendo útil para levar itens necessários e também guardar compras e brindes adquiridos lá dentro; Use um calçado confortável: sabe aquele tênis para andar? Ele vai ser seu maior aliado no evento. Ao todo, são mais de 115 mil metros quadrados com estandes, painéis, workshops e outras atividades;

sabe aquele tênis para andar? Ele vai ser seu maior aliado no evento. Ao todo, são mais de 115 mil metros quadrados com estandes, painéis, workshops e outras atividades; Leve uma garrafa de água: manter-se hidratado é muito importante para aproveitar o evento sem maiores problemas;

manter-se hidratado é muito importante para aproveitar o evento sem maiores problemas; Faça uma refeição reforçada antes de sair de casa: se o seu objetivo é conhecer todos os espaços da feira, fique atento aos horários. A maior parte das atrações têm fila e a área dedicada à praça de alimentação fica longe das ativações principais. Comer bem antes de sair de casa ajuda a manter as energias altas;

se o seu objetivo é conhecer todos os espaços da feira, fique atento aos horários. A maior parte das atrações têm fila e a área dedicada à praça de alimentação fica longe das ativações principais. Comer bem antes de sair de casa ajuda a manter as energias altas; Esteja preparado(a) para as filas: em especial no sábado, 3, e no domingo, 4, o evento costuma ficar mais cheio. Vale escolher bem as programações preferidas e se preparar para enfrentar longas filas;

em especial no sábado, 3, e no domingo, 4, o evento costuma ficar mais cheio. Vale escolher bem as programações preferidas e se preparar para enfrentar longas filas; Aproveite o Artists' Valley: quadrinistas de todo o país (e internacionais) estarão no 'coração' da CCXP. É por lá que ficam os quadrinhos, livros, prints, botons e outros produtos de artistas independentes — e muitos deles trazem itens exclusivos para a feira. E detalhe: os produtos costumam ser mais baratos do que os de demais estandes do evento.

quadrinistas de todo o país (e internacionais) estarão no 'coração' da CCXP. É por lá que ficam os quadrinhos, livros, prints, botons e outros produtos de artistas independentes — e muitos deles trazem itens exclusivos para a feira. E detalhe: os produtos costumam ser mais baratos do que os de demais estandes do evento. Leve uma pasta para guardar as ilustrações: É muito frustrante comprar uma ilustração no Artists' Valley e chegar com ela toda amassada em casa, né? A pasta ajuda a manter tudo em ordem!

É muito frustrante comprar uma ilustração no Artists' Valley e chegar com ela toda amassada em casa, né? A pasta ajuda a manter tudo em ordem! Leve mais de uma máscara: o governo de São Paulo voltou a exigir o uso de máscara nos transportes públicos e a CCXP tem vários locais fechados. Levar mais de uma máscara garante a proteção de todo mundo envolvido;

o governo de São Paulo voltou a exigir o uso de máscara nos transportes públicos e a CCXP tem vários locais fechados. Levar mais de uma máscara garante a proteção de todo mundo envolvido; Garanta um power-bank e conserve a bateria: são muitas as oportunidades de fotos dentro da CCXP. A dica aqui é levar um power-bank ou restringir o uso para aproveitar os espaços "instagramáveis" ao máximo;

são muitas as oportunidades de fotos dentro da CCXP. A dica aqui é levar um power-bank ou restringir o uso para aproveitar os espaços "instagramáveis" ao máximo; Leve um casaco: afinal, a CCXP fica em São Paulo e o clima tende a ser um pouco imprevisível, não é mesmo?

Mapa oficial da CCXP22

Veja o mapa completo aqui.

Fique por dentro da programação de todos os dias

A programação da CCXP já está disponível no site do evento e também no aplicativo oficial, disponível para download de forma gratuita e compatível com os sistemas Android e iOS.

Dentro do app da CCXP22 será possível acompanhar as informações oficiais do festival e tudo o que estiver acontecendo dentro do evento. Nele será possível conhecer as programações dos palcos: Palco Thunder by Cinemark Club, Palco Ultra, Palco Omelete by next, Palco Bentô, Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, Palco Creators, Tribo Game Arena e Arena Podcast.

O mapa do São Paulo Expo também estará disponível no aplicativo.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

Qual o melhor dia para ir na CCXP?

Após dois anos sem eventos presenciais, a Comic Con Experience separou uma grande lista de atrações para a edição de 2022. Todos os dias serão recheados de atividades, com destaque especial para o dia 3 de dezembro, sábado, com programação da Netflix, HBO Max, Prime Video e Paris Filmes.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Como chegar no São Paulo Expo?

Na Zona Norte de SP, o pavilhão São Paulo Expo fica a 850 metros do metrô Jabaquara e a 10 minutos do Rodoanel Mário Covas. O local conta com estacionamento pago.

Quem vem pelo metrô Jabaquara pode pegar um transfer até o pavilhão. Veja o horário de funcionamento dos transfers:

30/11, quarta-feira: das 15h às 23h

01/12, quinta-feira: das 7h às 23h

02/12, sexta-feira: das 7h às 23h

03/12, sábado: das 7h às 23h

04/12, domingo: das 7h às 23h

O que comer na CCXP22?

Dentro do pavilhão do São Paulo Expo terá uma área dedicada à comidas e bebidas.

O Outback, por exemplo, terá um restaurante oficial dentro do evento, com ativações inéditas e um cardápio exclusivo. Outros estabelecimentos também terão espaços dedicados para os nerds e geeks brasileiros.

Quantos dias duram a CCXP 2022?

Em 2022, serão quatro dias da Comic Con Experience em São Paulo. O evento oficial, que acontece todo ano, será entre 1° a 4 de dezembro de 2022, ou quinta a domingo.

Ao mesmo tempo, alguns podem ter até seis dias de CCXP. Na terça e quarta-feira, o pavilhão terá o evento Unlock e o tradicional Spoiler Night.

O primeiro aborda a parte corporativa, bastidores e a indústria criativa do mercado do entretenimento. Já o segundo é reservado para a imprensa e fãs que adquiriram o ingresso Epic Experience – eles têm a chance de ver o espaço e as surpresas do evento antes do público geral.

Tem CCXP todo ano?

Sim. A CCXP em São Paulo acontece desde 2014. Durante a pandemia, os eventos foram para o virtual.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista. O pavilhão fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5.

O que significa a sigla CCXP?

A sigla “CCXP” significa “Comic Con Experience”. “Comic” é quadrinho e “experience”, experiência. Já o “con” vem da palavra convention, do português convenção.

O nome, portanto, resume o que é a CCXP: um evento com atividades e palestras para fãs de quadrinhos e do mundo geek.

Qual é a maior Comic Con do mundo?

Apesar da Comic Con ter nascido nos Estados Unidos, a edição brasileira é a maior do mundo.

Em 2022, a expectativa é de que até 300 mil pessoas passem pelo São Paulo Expo durante os quatro dias de evento — o que já aconteceu na edição de 2019. As edições em Miami e Nova Iorque recebem entre 150 mil e 200 mil visitantes por ano.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a Spoiler Night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

