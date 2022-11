CCXP22: John Rhys-Davies, o Gimli, de o Senhor dos Anéis, estará no evento

Os fãs da Terra Média que se preparem: John Rhys-Davies, ator que interpretou o anão "Gimli" na trilogia original de "O Senhor dos Anéis" estará nos quatro dias de evento da Comic Con Experience (CCXP) no Brasil.

Além de ser reconhecido pelos três filmes dirigidos por Peter Jackson, baseados na obra de J. R. R. Tolkien, o ator britânico também participou de outros filmes de sucesso, como "Caçadores da Arca Perdida", primeiro filme da franquia "Indiana Jones", lançado em 1981, e “Indiana Jones e a Última Cruzada”, de 1989.

Ele ilustrou os jornais nos últimos meses sobre um possível retorno à saga, interpretando o papel de "Salah" em "Indiana Jones 5", filme ainda em pré-produção. Rhys-Davies também foi a voz do Rei da Salmoura, em “Aquaman” (2018).

Essa não é a primeira vez do ator no Brasil e nem mesmo na CCXP. Em 2015, Rhys-Davies já havia visitado a feira e participou de um painel falando sobre sua carreira e trabalhos.

Que dia John Rhys-Davies vem para a CCXP22?

A boa notícia é que todo mundo que vier à CCXP22, independente do dia, poderá ter a oportunidade de conhecer o ator. John Rhys-Davis está confirmado em fotos e autógrafos de quinta-feira, 1 de dezembro, a domingo, 4 de dezembro. Para outras informações e para acessar o line-up já divulgado, acesse o site www.ccxp.com.br.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em Matrix), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

