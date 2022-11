Chiaroscuro Studios leva estande especial com presença de artistas e exposição exclusiva à CCXP

A Chiaroscuro Studios marcará presença na edição deste ano da Comic Con Experience (CCXP). Mantendo a tradição de sua participação, a companhia cofundadora da CCXP trará um estande com mais de 30 quadrinistas nacionais e estrangeiros, localizado na frente do Artists' Valley — o "coração" da CCXP.

O local contará com vários eventos, além de uma exposição de Flavio Colin (1930-2002) e produtos exclusivos.

A Chiaroscuro Studios é gestora do acervo e obra do quadrinista e ilustrador brasileiro Flavio Colin e levará para o evento uma exposição com obras originais do artista e uma reprodução gigante de uma escultura dele, produzida pelo por Miguel Muniz.

A exposição terá itens acessíveis para pessoas de baixa visão, produzidos por Rodrigo Ovelha, artista e parceiro da Chiaroscuro Studios em projetos de acessibilidade. Os itens incluem artes em alto contraste e placa tátil com arte de Flavio Colin.

O estande também terá quadrinhos e produtos exclusivos do homenageado, incluindo pôsteres numerados, bottons, ímãs, quadros em madeira, quadrinhos e itens da linha produzida pela Chico Rei, incluindo camisetas e canecas.

Alguns artistas foram convidados para sessão de autógrafos, como Ciça — artista homenageada do Artists' Valley —, Fido Nesti, quadrinista recém-premiado com o Eisner de Melhor Adaptação por "1984", e Ricardo Leite, que lança seu aguardado álbum "Em busca do Tintin Perdido".

Marcelo D'Salete também lança "Mukanda Tiodora" no espaço, acompanhado por Rogério de Campos, que autografa o livro "HQ: uma pequena história dos quadrinhos para uso das novas gerações". O roteirista Ataíde Braz e o editor e quadrinista Franco de Rosa, que celebra 50 anos de carreira também estarão no evento.

O estande contará com prints de artes originais, que podem ser compradas e autografadas pelos artistas do estúdio. Os fãs também podem encomendar artes originais — a serem produzidas no decorrer do evento (comissions). Também será feito uma "jam piece": desenho coletivo entre os artistas, em homenagem ao centenário de Stan Lee, fundador da Marvel Comics.

Quais artistas estarão presentes no estande?

Os artistas que estarão presentes no estande da Chiaroscuro Studios são: Adriano Di Benedetto, Breno Tamura, Cris Bolson, Danilo Beyruth, Greg Tocchini, Ivan Reis, Jonas Trindade, Julian Totino Tedesco, Júlio Brilha, Leonardo Romero, Lucas Meyer, Márcio Hum, Oclair Albert, Péricles Júnior, Priscilla Petraites, Ronan Cliquet e Zé Carlos.

E diversos artistas do estúdio terão mesa no Artists' Valley, como: Alex Shibao (D41), Daniel HDR (D38), Eduardo Ferigato (H29), Elton Thomas (D43-44), Lucas Werneck (H23-24), Magenta King (H08), Marcelo Costa (H32-33), Mauro Fodra (D39) e RB Silva (D34-35).

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Keanu Reeves (ator em "Matrix"), John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Katherine McNamara (atriz em "Shadowhunters" e "Arrow"), Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem") Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor) e Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Qual o melhor dia para ir na CCXP?

Após dois anos sem eventos presenciais, a Comic Con Experience separou uma grande lista de atrações para a edição de 2022. Todos os dias serão recheados de atividades, com destaque especial para o dia 3 de dezembro, sábado, com programação da Netflix, HBO Max e Paramount Pictures.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

O último lote de ingressos para a feira já está acabando e alguns dos dias estão esgotados. Os dias 1, 2 e 4 de dezembro ainda estão disponíveis, assim como a Epic Experience — credencial exclusiva e colecionável que dá acesso aos quatro dias de evento e a spoiler night — e o Unlock.

O ingresso comum para os quatro dias de feira e o exclusivo para sábado, 3 de dezembro, já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

