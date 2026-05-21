Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 47,3% e Haddad tem 33,5% no 1º turno em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida pela reeleição pelo governo de São Paulo, segundo o levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 21.

De acordo com o estudo, Tarcísio aparece com 47,3% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno. Em segundo lugar, o ex-ministro da Fazenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad (PT), tem 33,5%.

Na terceira posição aparece Paulo Serra (PSDB), com 4,3% das intenções de voto. Fechando a lista, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) tem 3,4%.

Nesta simulação, votos brancos e nulos somam 6,5%, e 5,1% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo turno

A pesquisa também sugeriu um cenário de segundo turno entre o governador e o ex-ministro. Em um embate direto, Tarcísio de Freitas tem 52,7% das intenções de voto contra os 37,6% de Fernando Haddad.

Votos brancos e nulos somam 5,7%. Os que não souberam ou não quiseram responder chegam a 4%.

Nas eleições de 2022, que elegeram Tarcísio, o segundo turno foi contra Fernando Haddad. Naquela ocasião, o carioca venceu por 49,3% contra 39,9%. Ao todo, 10,8% dos eleitores paulistas votaram em branco ou nulo.

Rejeição e avaliação de Tarcísio

Entre os quatro pré-candidatos citados pelo levantamento, Fernando Haddad tem a maior taxa de rejeição, medida pelos eleitores que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum, com 44,9%.

Em segundo lugar aparece o governador, com 27,3% de rejeição. Kim Kataguiri aparece com 16,5% e Paulo Serra com 15,1%.

Em todo o estado, 64,4% dos paulistas aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas. Outros 31,5% desaprovam e 4,1% não opinaram.

Na questão qualitativa, 48,6% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 26,8% como regular e 22,5% como ruim ou péssimo. Outros 2% não souberam responder.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.640 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 18 e 20 de maio. A margem de erro dos resultados é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-02706/2026.

1º turno em São Paulo

Tarcísio de Freitas: 47,3%

Fernando Haddad: 33,5%

Paulo Serra: 4,3%

Kim Kataguiri: 3,4%

Brancos/nulos: 6,5%

Não sabe/não opinou: 5,1%

2º turno em São Paulo