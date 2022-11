Marvel, Pixar e LucasFilm: confira quais serão os lançamentos da Disney na CCXP 2022

A Disney vai invadir a Comic Con Experience (CCXP) de 2022 com algumas de suas produções mais aguardadas para o final deste ano e início de 2023. Nesta terça-feira, a empresa anunciou nomes da Marvel Studios, LucasFilm, Pixar e 20th Century Studios para os painéis que acontecem na quinta-feira, 1 de dezembro.

Entre os artistas confirmados estão Paul Rudd e Evangeline Lilly (protagonistas em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña ("Avatar: o Caminho da Água") e Jonathan Majors (Kang em "Homem-Formiga").

Para além dos atores, Kevin Feige (CEO da Marvel), Peyton Reed (diretor de "Homem-Formiga: Quantumania") Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filoni (produtores de "The Mandalorian") e Jon Landau (diretor de Avatar: o Caminho da Água") também estarão presentes.

Confira a programação por painéis:

Quais atores estarão no painel da Marvel Studios?

Para promover "Homem-Formiga: Quantumania", que chega aos cinemas em fevereiro de 2023, os protagonistas da série estarão presentes em um painel com o objetivo de abordar cenas inéditas do filme e detalhes sem precedentes.

O painel será aberto por Kevin Feige e depois seguirá com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors e Peyton Reed. Ele acontece às 18h25, no espaço próprio da Disney no evento, no dia 1 de dezembro.

Quem vai estar na CCXP 2022 no painel da LucasFilm?

Seguindo para o painel da LucasFilm, produtora dos filmes e séries de Star Wars, o público pode contar com a presença de Jon Favreau e Dave Filoni, de forma remota e ao vivo, para trazer detalhes sobre a “The Mandalorian”, série original do Disney+, estrelada por Pedro Pascal, que estreia no começo de 2023.

O público também contará com informações exclusivas de "Indiana Jones 5", quinto filme da franquia que tem Harrison Ford como protagonista.

O painel será no dia 1 de dezembro, às 17h, no espaço próprio da Disney no evento.

Qual é a programação da Pixar na CCXP?

Visando trazer mais informações e conteúdos exclusivos, a Pixar trará Denise Ream, produtora de "Elementos" — próximo longa-metragem da marca —, para o São Paulo Expo.

O filme será lançado em junho de 2023 e tem direção de Peter Sohn. A animação embarca na aventura de uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde os moradores do fogo, água, terra e ar vivem juntos. A faiscante jovem e o garoto tranquilo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum.

O painel acontece no dia 1 de dezembro, às 16h30, no espaço próprio da Disney no evento.

'Avatar: O Caminho da Água' terá painel exclusivo

A famosa Zoe Saldaña e o produtor Jon Landau se unem em painel exclusivo para trazer os principais detalhes de "Avatar: O Caminho da Água", que tem estreia marcada para 15 de dezembro.

O segundo filme da franquia de James Cameron contará a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam.

O painel será no dia 1 de dezembro, às 17h55, no espaço próprio da Disney no evento.